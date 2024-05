Elecciones en México 2024, en vivo: noticias y última hora de Sheinbaum, Gálvez y Máynez

"Es hasta ridículo": presidente del PRI minimiza la renuncia de Alejandra del Moral al partido

En un comunicado de prensa, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se mostró indiferente ante la reciente renuncia de Alejandra del Moral al partido y su incorporación a Morena.

Moreno afirmó que esta decisión no afecta en absoluto a la campaña del PRI, subrayando que las reacciones en las redes sociales y los comentarios de la militancia demuestran el verdadero sentir de los ciudadanos: "No me merece ningún comentario porque yo creo que hay que ver las redes sociales y ver lo que le están poniendo la militancia y las y los ciudadanos del Estado de México” afirmó.

Además, arremetió con el exgobernador del Estado de México y aseguró que “lo que quedó claro en el contexto de esa elección es que hubo un acuerdo. Es que quien estaba de gobernador en ese entonces (Alfredo del Mazo) entregó el Estado de México a cambio de impunidad y de que no lo persiguieran", sentenció Moreno.

El presidente del PRI también criticó a Del Moral refiriéndose a su reciente foto con Xóchitl Gálvez y su nueva alineación con Sheinbaum. Moreno señaló la incoherencia y la falta de convicciones firmes en la exmilitante del PRI: "Hay algunos que se tomaron una foto hace un mes con Xóchitl Gálvez y dos doritos después pues ahora se la toman con los otros. Pues eso es hasta ridículo", comentó con ironía.