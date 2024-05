Melinda French Gates explica por qué renunció a la Fundación Gates y qué hará ahora

Melinda French Gates Crédito: Christian Liewig/Corbis/Getty Images

Nueva York (CNN) -- Melinda French Gates dice que después de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en 2022 que dejó a los estados individuales decidir sobre el derecho al aborto, la filántropa se sintió obligada a ofrecer a los estadounidenses apoyo financiero para sus libertades reproductivas, apoyo que dice que había estado dando exclusivamente en el extranjero.



"Aunque durante mucho tiempo me he centrado en mejorar el acceso a los anticonceptivos en el extranjero, en la era post-Dobbs, ahora me siento obligada a apoyar los derechos reproductivos aquí en casa", dijo French Gates en un artículo de opinión publicado el martes en el diario The New York Times. "Durante demasiado tiempo, la falta de dinero ha obligado a las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer a adoptar una postura defensiva mientras los enemigos del progreso se dedican al ataque. Quiero ayudar a igualar la balanza".

French Gates, una de las filántropas más ricas y destacadas del mundo, dimitió de la Fundación Bill y Melinda Gates a principios de este mes, anunciando que el 7 de junio será su último día en la organización que ayudó a crear hace más de dos décadas. Como parte de su acuerdo de divorcio, recibió US$ 12.500 millones de la Fundación Gates por su trabajo tras su dimisión, y dio a entender que centraría sus esfuerzos filantrópicos en las mujeres y las niñas, pero no ofreció detalles concretos.

El martes dio los primeros detalles de su nuevo plan.

French Gates dijo que donará US$ 1.000 millones hasta 2026 para promover los derechos de la mujer en todo el mundo a través de su organización, Pivotal Ventures. Eso incluirá US$ 200 millones en subvenciones a organizaciones que luchan por los derechos reproductivos de las mujeres.

Entre ellas se encuentra The 19th, una organización sin fines de lucro que informa sobre política de género.

publicidad

"Pellízcame", dijo Emily Ramshaw, cofundadora y CEO de la empresa, en una publicación en X. "A veces los sueños se hacen realidad", dijo Ramshaw en una entrada de blog en el sitio web de la empresa. "Este apoyo reforzará nuestra cobertura política en un año de elecciones sísmicas, nos permitirá hacer inversiones estratégicas en nuestra audiencia y nuestro futuro, y sentará las bases de nuestra sostenibilidad a largo plazo en un momento turbulento para nuestra industria".

Otro beneficiario, el Institute for Women's Policy Research, dijo que su subvención ayudará a avanzar en su trabajo para mejorar la salud de las mujeres en todo Estados Unidos y reducir la brecha salarial de género.

"Nos sentimos muy honrados de recibir este apoyo de Melinda French Gates, una auténtica pionera de la capacitación de la mujer", declaró en un comunicado Jamila Taylor, presidenta y CEO del IWPR.

French Gates también otorgará US$ 250 millones en subvenciones a organizaciones que trabajan para ayudar a mejorar la salud mental y física de las mujeres.

En un esfuerzo innovador que se hace eco de los de la megafilántropa MacKenzie Scott, French Gates también dijo que concederá US$ 240 millones a un grupo de 12 defensores y líderes influyentes de todo el mundo (US$ 20 millones cada uno) para que puedan dar el dinero a grupos que crean que están realizando un trabajo urgente y significativo en la salud de la mujer. Scott ha sacudido el mundo de la beneficencia desembolsando grandes sumas de dinero a gran velocidad a organizaciones a las que favorece, sin exigencias ni condiciones.

"También estoy experimentando con tácticas novedosas para incorporar un abanico más amplio de perspectivas a la filantropía", escribió French Gates en su artículo de opinión. "Estoy ansiosa por ver el panorama de las oportunidades de financiación a través de sus ojos, y los resultados que sus enfoques desbloquean".

French Gates dijo que el grupo de líderes incluye a la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, la defensora de la salud materna Allyson Felix y la activista afgana por la educación de las mujeres Shabana Basij-Rasikh.

En su artículo de opinión, French Gates afirma que una vez le dijeron que estableciera su propia agenda antes de que la establecieran otros, y que por eso decidió dejar la Fundación Gates.

Dijo que los detractores de los esfuerzos benéficos para empoderar a las mujeres la han frustrado por su miopía. Calificó de "desmesurada" la elevada tasa de mortalidad materna de Estados Unidos y denunció que este país sea la única economía avanzada sin permisos familiares remunerados a escala nacional.

Solo el 2% de las donaciones en Estados Unidos se destinan a organizaciones dedicadas a mujeres y niñas, señaló French Gates. Pero afirmó que las inversiones en la salud de la mujer supondrán un importante aporte a la economía mundial.

"Como se me ha dado esta extraordinaria oportunidad, estoy decidida a hacer todo lo posible para aprovecharla y establecer una agenda que ayude a otras mujeres y niñas a establecer también la suya", escribió en su artículo de opinión.