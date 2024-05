Narendra Modi rezó bajo el agua 0:42

(CNN) -- El primer ministro de la India, Narendra Modi, tiene un nuevo mensaje para sus partidarios en medio de la campaña electoral: "Dios me ha enviado".

"Estoy convencido de que Dios me ha enviado con un propósito, y cuando ese propósito esté terminado, mi trabajo estará hecho", dijo al canal de noticias local NDTV en una entrevista la semana pasada. "Por eso me he dedicado a Dios".

Y continuó Modi: "Dios no revela sus cartas. Simplemente me obliga a hacer cosas".

Desde que asumió el poder en 2014, Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP) han promovido una estridente plataforma de nacionalismo hindú en un país donde alrededor del 80% de la población son seguidores de la fe politeísta.

Y aunque ya ha utilizado ese lenguaje en el pasado, su mensaje de ser un líder elegido por Dios se ha hecho mucho más evidente en sus intentos de ganar un tercer mandato consecutivo de cinco años en el poder.

A lo largo de las gigantescas elecciones nacionales de la India, que durarán varias semanas y cuyos resultados se conocerán el 4 de junio, Modi ha concedido múltiples entrevistas a los medios de comunicación y ha pronunciado discursos que se hacen eco de los comentarios hechos a NDTV.

Ha adoptado la imagen de un hindú abiertamente devoto, afirmó Subir Sinha, director del Instituto de Asia Meridional de la Universidad SOAS de Londres. Esto, añadió, "ha movilizado a sus bases, que se sienten orgullosas de esa religiosidad".

India es un país profundamente religioso. Pero históricamente sus líderes posteriores a la independencia se han mantenido públicamente laicos, en parte para evitar ser vistos como complacientes con alguna de las partes en una nación con una larga historia de violencia interreligiosa.

"Dicen que es el primer primer ministro que no se avergüenza de su fe", afirmó Sinha.

Cuando se presentó por primera vez a las elecciones hace una década, Modi eligió como circunscripción electoral la capital espiritual de la India, Benarés, lo que convirtió a la antigua ciudad en el escenario perfecto para fundir sus ambiciones religiosas y políticas.

"La Madre Ganges me ha llamado a Benarés", dijo entonces Modi, refiriéndose al sagrado río Ganges, considerado el cuerpo de la deidad hindú Ganges por muchos seguidores de la fe.

A principios de este mes, Modi hizo otra referencia a su divinidad.

"Hasta que mi madre vivía, creía que quizá mi nacimiento había sido biológico", declaró Modi a CNN News-18, filial de CNN. "Pero después de su muerte, cuando miro mis experiencias vitales, estoy convencido de que Dios me ha enviado aquí".

Dios, dijo Modi, no ha hecho de él "más que un instrumento".

La mayor exhibición de divinidad de Modi tuvo lugar en enero de este año, cuando consagró el Ram Mandir en Ayodhya, un controvertido templo hindú que se construyó en el emplazamiento de una mezquita destruida.

Las vallas publicitarias que celebraban la inauguración del templo mostraban una imagen de la deidad hindú Ram junto al rostro de Modi, y el líder de su BJP llegó a apodar al primer ministro "El Rey de los Dioses".

Modi ayunó durante 11 días en un ritual de purificación antes del acto y visitó templos por todo el país, realizando costumbres sacramentales de la fe mayoritaria de la India. Se definió públicamente como "un instrumento" de Lord Ram, elegido por la divinidad para "representar a todo el pueblo de la India".En la consagración, Modi presidió el "Pran Pratishtha" -la develación del esperado ídolo de Ram-, asumiendo un papel típicamente reservado a los sacerdotes.

Durante las elecciones, Modi también ha desatado una polémica por su discurso del odio al acusar a los musulmanes --que forman parte de la India desde hace siglos-- de ser "infiltrados" y hacerse eco de una falsa conspiración expresada por algunos nacionalistas hindúes, según la cual los musulmanes están desplazando a la población hindú del país al tener deliberadamente familias numerosas.

Esto provocó la ira generalizada de líderes musulmanes y políticos de la oposición, así como llamamientos a las autoridades electorales para que investigaran los hechos. Posteriormente, portavoces del partido BJP dijeron que Modi se refería a inmigrantes indocumentados. La comisión electoral ha pedido al BJP que responda a las acusaciones.