En el mortífero ataque de Israel en Rafah se usaron municiones fabricadas en EE.UU., según análisis de CNN

Un video perturbador muestra la magnitud de la devastación en Rafah 2:42

(CNN) -- En el mortífero ataque israelí del domingo contra un campo de desplazados en Rafah se utilizaron municiones fabricadas en Estados Unidos, revela un análisis de CNN de videos del lugar de los hechos y una revisión realizada por expertos en armas explosivas.

Al menos 45 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el incendio provocado por el ataque del ejército israelí a las afueras de la ciudad más meridional de Gaza, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza y médicos palestinos.

Imágenes obtenidas por CNN mostraban franjas del campamento de Rafah en llamas, con decenas de hombres, mujeres y niños que intentaban desesperadamente ponerse a cubierto del asalto nocturno. Se podían ver cuerpos calcinados, incluidos los de niños, que los equipos de rescate sacaban de entre los escombros.

La escalada del asalto israelí a Rafah —donde se refugiaban 1,3 millones de palestinos antes de que Israel iniciara allí su operación— ha provocado una rápida condena internacional, en la que organismos de las Naciones Unidas, grupos de ayuda y varios gobiernos han pedido a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva.

Tanques israelíes fueron vistos avanzando hacia Rafah el martes por primera vez en los siete meses de guerra de Israel contra Hamas, señal de una nueva fase en la que Israel sigue adelante con su controvertida y destructiva ofensiva.

publicidad

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está alterando su política hacia Israel, sugiriendo que el mortífero ataque de Rafah aún no había cruzado una línea roja que forzara cambios en el apoyo estadounidense, a pesar de que en una entrevista concedida a CNN a principios de este mes dijo que no permitiría que ciertas armas estadounidenses se utilizaran en una ofensiva de gran envergadura en Rafah.

CNN geolocalizó videos en los que se veían tiendas en llamas tras el ataque al campo de desplazados internos conocido como "Campo de Paz Kuwait 1".

En videos compartidos en redes sociales, que CNN geolocalizó en el mismo escenario cotejando detalles como la señal de entrada al campamento y las baldosas del suelo, se ve la cola de una bomba de pequeño diámetro (SDB) GBU-39 de fabricación estadounidense, según cuatro expertos en armas explosivas que revisaron el video para CNN.

La GBU-39, fabricada por Boeing, es una munición de alta precisión "diseñada para atacar objetivos puntuales de importancia estratégica" y producir escasos daños colaterales, explicó el martes a CNN el experto en armas explosivas Chris Cobb-Smith. Sin embargo, "el uso de cualquier munición, incluso de este tamaño, siempre incurrirá en riesgos en una zona densamente poblada", dijo Cobb-Smith, que también es un exoficial de artillería del Ejército británico.

Trevor Ball, exmiembro del equipo superior de desactivación de artefactos explosivos del ejército estadounidense que también identificó el fragmento como perteneciente a una GBU-39, explicó a CNN cómo llegó a su conclusión.

"La parte de la ojiva [de la munición] es distintiva, y la sección de guía y ala es extremadamente única en comparación con otras municiones. Las secciones de guía y ala de las municiones suelen ser los restos que quedan incluso después de que una munición detone. Vi la sección de accionamiento de la cola y supe al instante que se trataba de una de las variantes SDB/GBU-39".

Ball también llegó a la conclusión de que, aunque existe una variante de la GBU-39 conocida como munición de letalidad focalizada (FLM) que tiene una carga explosiva mayor pero está diseñada para causar aún menos daños colaterales, ésta no fue la variante utilizada en este caso.

"La FLM tiene un cuerpo de ojiva compuesto de fibra de carbono y está rellena de tungsteno molido en polvo. Fotos de pruebas de la FLM han mostrado objetos (...) recubiertos de polvo de tungsteno, que no está presente [en el vudeo de la escena]", dijo a CNN.

Los números de serie de los restos de las municiones también coincidían con los de un fabricante de piezas GBU-39 con sede en California, lo que apunta a más pruebas de que las bombas se fabricaron en Estados Unidos.

Otros dos expertos en armas explosivas -Richard Weir, investigador sobre crisis y conflictos de Human Rights Watch, y Chris Lincoln-Jones, exoficial de artillería del ejército británico y experto en armas y objetivos- identificaron el fragmento como parte de una GBU-39 de fabricación estadounidense al revisar el video para CNN, aunque no pudieron hacer comentarios sobre la variante utilizada.

Cuando se le pidió que comentaran las municiones utilizadas en el ataque de Rafah en una sesión informativa del martes, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a los periodistas: "No sé qué tipo de munición se utilizó en ese ataque aéreo. Tendría que remitirles a los israelíes para hablar de eso".

CNN también se ha puesto en contacto con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Principal proveedor de armas

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el principal proveedor de armas a Israel, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), y ese apoyo ha continuado a pesar de la creciente presión política sobre el gobierno de Biden por la ofensiva de Gaza.

El mes pasado, Biden firmó un proyecto de ley de ayuda exterior que incluía US$ 26.000 millones para el conflicto entre Israel y Hamas: 15.000 millones en ayuda militar a Israel, 9.000 millones en ayuda humanitaria para Gaza y 2.400 millones para operaciones militares regionales estadounidenses.

La identificación de la munición por parte de CNN coincide con la afirmación realizada el martes por el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, en una sesión informativa sobre la tragedia.

Hagari explicó a los periodistas que en el ataque —que, según dijo, iba dirigido contra altos mandos de Hamas— se utilizaron dos municiones con pequeñas ojivas que contenían 17 kilos de explosivos, y añadió que estas bombas eran "las municiones más pequeñas que podían utilizar nuestros aviones". La tradicional ojiva GBU-39 tiene una carga explosiva de 17 kilos.

Hagari afirmó que el mortífero incendio que se produjo tras el ataque no fue causado únicamente por las armas utilizadas por el ejército israelí.

"Nuestras municiones por sí solas no podrían haber provocado un incendio de este tamaño", dijo Hagari, añadiendo que las FDI estaban investigando "qué pudo haber causado que se encendiera un fuego tan grande".

Añadió que Israel está investigando si el ataque fue "provocado involuntariamente por posibles armas almacenadas en un complejo cercano".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque aéreo mortal en Rafah fue un "trágico error", pero dijo que Israel se ha comprometido a seguir adelante con su operación a pesar de la indignación internacional y una advertencia de EE.UU. de no proceder.

Kevin Liptak y Samantha Waldenberg de CNN contribuyeron a este informe.