Dollar Tree se muda a las tiendas de 99 Cents Only

(CNN) -- Adiós, 99 Cents Only. Hola Dollar Tree.

Dollar Tree anunció este miércoles que adquirió arrendamientos para 170 de las tiendas 99 Cents Only que quedaron de la quiebra en Arizona, California, Nevada y Texas. Dollar Tree reabrirá estas tiendas con sus propios productos bajo su marca a partir del otoño.

99 Cents Only se declaró en quiebra en abril y cerró sus 370 ubicaciones.

Las dos cadenas son muy diferentes y el anuncio es una señal de consolidación en la industria minorista.

99 Cents Only era una cadena regional y vendía comestibles. Dollar Tree, una empresa nacional con ubicaciones principalmente suburbanas, ofrece productos discrecionales como artículos para fiestas y para el hogar. Dollar Tree fue la última cadena de tiendas de un dólar que se mantuvo vendiendo todo por US$ 1 antes de subir los precios en 2021 a US$ 1,25 o más.

Dollar Tree también es propietaria de Family Dollar, que tiene sus sedes principalmente en ciudades. Family Dollar tuvo un desempeño inferior al de Dollar Tree y otras cadenas de descuento en los últimos años, así que cerrará 975 tiendas.

La adquisición de arrendamientos de 99 Cents Only para salir de la quiebra le da a Dollar Tree una forma más barata de crecer en lugar de construir nuevas tiendas y ayuda a la cadena con sede en Virginia a ampliar su alcance en la costa oeste.

"La gerencia consideró que estas ubicaciones son particularmente buenas y relativamente escasas, por lo que aprovecharon la debilidad de la competencia", escribió Michael Montani, analista de Evercore IRI, en una nota a los clientes este miércoles.

Un desafío para Dollar Tree podría ser el tamaño de las tiendas 99 Cents Only.

Las tiendas 99 Cents Only tienen en promedio más de 1.850 metros cuadrados (20.000 pies cuadrados), más del doble del tamaño de una cadena de tiendas típica de todo por un dólar.