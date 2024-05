McDonald's dice que sus precios no subieron tanto como parece

Un local de McDonald's en Nueva York, EE. UU., el miércoles 6 de abril de 2023. Crédito: Víctor J. Blue/Bloomberg/Getty Images.

(CNN) -- McDonald's tiene un mensaje para Estados Unidos: los rumores sobre la inflación del Big Mac son muy exagerados.

“Recientemente hemos visto publicaciones virales en redes e informes con fuentes deficientes de que McDonald's aumentó los precios significativamente más allá de las tasas inflacionarias. Esto es inexacto”, escribió Joe Erlinger, presidente de McDonald's Estados Unidos, en una carta abierta publicada en el sitio web de la compañía este miércoles.

“El precio promedio de una Big Mac en Estados Unidos fue de US$ 4,39 en 2019”, dijo. “A pesar de una pandemia mundial y aumentos históricos en los costos de la cadena de suministro, los salarios y otras presiones inflacionarias en los años siguientes, el costo promedio es ahora de US$ 5,29. Eso es un aumento del 21% (no del 100%)”.

Lo que Erlinger quiere que los clientes sepan no es que las costosas hamburguesas de McDonald's no existen en absoluto. Sólo quiere que sepan que las hamburguesas que se citaron como prueba de precios radicalmente más altos no son la norma.

“Me frustra y preocupa a mí, y a muchas de nuestras franquicias, cuando me entero de que se vende un menú Big Mac a US$ 18, incluso si fue en un sólo lugar de Estados Unidos entre más de 13.700”, dijo. "Sin embargo, lo más preocupante es cuando la gente cree que esta es la regla y no la excepción, o cuando la gente empieza a sugerir que los precios de una Big Mac aumentaron un 100% desde 2019".

La gente ha expresado sus quejas online sobre el precio de la comida rápida. Pero no sólo se quejan: los clientes también están reduciendo sus gastos. Los comensales, frustrados por los precios más altos, no salen a comer con tanta frecuencia y gastan menos cuando lo hacen, lo que hace que las ventas de comida rápida se desaceleren y el tráfico disminuya.

Erlinger contraataca porque el costo de hamburguesas de McDonald's se ha convertido en una especie de símbolo de los elevados precios de la comida rápida. Y ser visto como demasiado caro podría perjudicar las ventas y la reputación, especialmente en McDonald's.

"Es urgente que sigamos manteniendo la accesibilidad como prioridad para nuestros clientes", dijo el director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, durante una llamada a analistas el 30 de abril. "Literalmente escribimos el manual sobre el valor y estamos comprometidos a mantener nuestro liderazgo dentro de la industria".

Para recuperar a los consumidores, la cadena de hamburguesas también contempla agregar una comida con un valor de US$ 5 al menú por un tiempo limitado.

A principios de este mes, el Wall Street Journal informó que McDonald's planea comenzar a realizar su promoción de comidas por US$ 5 a finales de junio.

Una declaración reciente de la Asociación Nacional de Propietarios (NOA, por sus siglas en inglés), un grupo de operadores de franquicias de McDonald's, indicó que los operadores aún decidían si adoptarían la promoción, que incluiría nuggets de pollo, papas fritas, un refresco y un sándwich McDouble o McChicken por US$ 5. Un representante de la NOA se negó a comentar sobre el estado de la votación.

Erlinger señaló en su carta la posibilidad de una comida nacional con un valor de US$ 5.

"Espero que los precios en tu McDonald's local sean un tema de conversación y enfoque en los próximos meses", afirmó. "Mientras lo sea, espero que vea que los programas que estamos lanzando a nivel nacional y local sean significativos para ti".

— Jordan Valinsky de CNN contribuyó a este informe.