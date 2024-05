¿Qué es y cómo funciona la veda electoral en México?

¿Cómo van las campañas a una semana de las elecciones en México? 4:12

(CNN Español) -- Las campañas electorales en México, que iniciaron el 1 de marzo, llegan a su fin este miércoles y, a primera hora del 30 de mayo, comienza la veda electoral, prevista en el artículo 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la veda electoral es un periodo de reflexión cuyo objetivo es generar condiciones para que la ciudadanía analice el sentido de su voto en libertad, sin presiones ni mensajes de último momento.

Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las candidaturas, partidos políticos, simpatizantes y servidores públicos deben abstenerse de externar cualquier manifestación ante la ciudadanía para promover a candidatos que contienden por cargos de elección popular.

Este lapso, también conocido como "silencio electoral", comprende desde los tres días previos a la jornada electoral, es decir, desde las 0:00 horas, 02 a.m ET, del 30 de mayo, hasta el cierre de las casillas, el 2 de junio a las 6 p.m. hora local, 8 p.m ET.

Según el INE, estas medidas específicas sobre propaganda electoral no solo aplican para medios tradicionales como radio y televisión, sino también para las redes sociales. El INE afirma que durante este periodo "la libertad de expresión y la libertad de prensa están garantizadas".

¿Qué está prohibido?

Actos de campaña y proselitismo electoral

Cualquier tipo de propaganda electoral

Todo tipo de propaganda gubernamental con excepción de: campañas de servicios educativos, de salud o protección civil

Difusión o publicación de resultados de encuestas

Sondeos de opinión sobre preferencias electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina del 8 de mayo, que suspendería sus "mañaneras" del jueves 30 y viernes 31 por respeto a la veda electoral.

¿Qué pasa si no se cumple la veda electoral?

En 2023, la Consejera del INE, Dania Ravel, explicó en una entrevista que, en caso de violarse la veda electoral, habría una actuación inmediata del INE, dependiendo de cómo se cometa la violación para, primero, ordenar que no se difunda más la información, y después, se llevarían a cabo procesos sancionadores, que pueden llevar a multas considerables tanto para los partidos políticos como para los candidatos.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que aquellos que no respeten el periodo de reflexión estarán sujetos a las penas establecidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En estas elecciones casi 99 millones de mexicanos están convocados a las urnas el próximo 2 de junio, en las que están en juego 20.708 cargos públicos, incluidos la presidencia de la República, 128 senadores y 500 diputados.