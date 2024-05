Un video perturbador muestra la magnitud de la devastación en Rafah 2:42

(CNN) -- No está claro qué es exactamente la imagen. ¿Una serie de tiendas de campaña? ¿Cajas de camiones sobre un fondo naranja óxido? ¿Rectángulos multicolores?

Al fondo se ven montañas, y en primer plano las siguientes palabras: "Todos los ojos puestos en Rafah", una referencia a la ciudad más meridional de Gaza que se convirtió en el centro de la cobertura bélica esta semana, luego de que un ataque israelí contra un campo de refugiados de la ciudad, en lo que se había etiquetado como zona segura, matara a decenas de palestinos ya desplazados.

Tras el ataque, la imagen mencionada apareció en todas partes. Creado probablemente mediante inteligencia artificial, el gráfico -que no es una foto real de Rafah ni de la guerra de Gaza- se ha compartido más de 46 millones de veces sólo en Instagram.

Se volvió tan omnipresente que el cómico Tim Dillon señaló que se ha compartido como "si fuera un nuevo programa de NBC".

Pero la popularidad de la imagen ha generado preguntas y críticas sobre la pasividad del acto. Que los ojos estén en Rafah no ha detenido la violencia, escribió la científica Ayesha Khan en Instagram. El simple hecho de publicar un gráfico ambiguo es performativo, señalaron Khan y otros.

Aún así, el impulso del post ha continuado. He aquí de dónde viene la frase, dónde se originó el gráfico y qué podría indicar.

¿De dónde viene "All Eyes on Rafah" o "Todos los ojos puestos en Rafah"?

La frase "All Eyes on Rafah", en español "Todos los ojos puestos en Rafah", lleva meses apareciendo en diversos gráficos e imágenes relacionados con la guerra de Gaza y no está necesariamente vinculada a esta imagen viral en concreto.

Probablemente tiene su origen en los comentarios realizados en febrero por Rik Peeperkorn, quien dirige la oficina de la Organización Mundial de la Salud en la Ribera Occidental y Gaza.

En aquel momento, más de 1,5 millones de refugiados palestinos, muchos de los cuales huían del norte y del centro de Gaza, se hacinaban en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, que también estaba sufriendo una oleada de ataques aéreos israelíes, intentos de "golpear a terroristas de Hamas en la zona", según un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Todos los ojos" estaban puestos en Rafah, dijo Peeperkorn, una frase que luego fue ampliamente utilizada por los activistas y se abrió camino en gráficos, como el que actualmente se está haciendo viral.

Instagram atribuye al usuario shahv4012 la autoría de la plantilla de la historia, que incluye una marca de agua de la cuenta chaa.my, que figura como su segunda cuenta. El usuario detrás de las cuentas no respondió a las peticiones de comentarios de CNN.

¿Qué hace que esta imagen sea tan popular?

Hay varios aspectos de esta imagen que pueden haber contribuido a su popularidad, señala Faiza Hirji, profesora asociada de la Universidad McMaster de Ontario que estudia la raza, la religión y los medios de comunicación.

Uno de ellos es la posibilidad de compartir la imagen. Como no es una imagen real de la violencia, se trata de una representación más "aséptica", explicó Hirji a CNN, lo que significa que hay menos riesgo de que las plataformas de redes sociales impidan que se comparta. Esto permite que la imagen circule más fácilmente que las imágenes reales de la guerra.

Además, la forma en que se comparte la imagen en Instagram -con una práctica función "añade la tuya" que permite a los usuarios reenviar fácilmente la imagen a sus propias historias personales- solo contribuye a su éxito viral. Cuanto más fácil sea compartirla, más probabilidades hay de que la gente lo haga.

Aun así, ha habido algunas críticas a la imagen. Para entender el gráfico, el usuario tendría que tener cierta noción de lo que está ocurriendo realmente en Rafah y, por tanto, sabría que la imagen que se comparte no describe realmente la violencia y la magnitud de la destrucción que se está produciendo. Para algunos, esto podría hacer el gráfico más atractivo, mientras que otros han argumentado que la imagen resta importancia a lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno.

"Creo que a algunas personas también les produce cierta incomodidad", afirma Hirji. "Porque estás dirigiendo la mirada de todo el mundo a una imagen que no muestra realmente el horror de lo que ocurre en las zonas de conflicto".

¿Qué significa "Todos los ojos puestos en Rafah"?

Otros han señalado que la imagen en realidad no incluye las palabras "Palestina" o "Gaza", nombres que han sido ampliamente politizados incluso antes del 7 de octubre.

"Rafah no tiene el reconocimiento inmediato del nombre para la gente que no ha estado prestando atención", dijo el escritor Heben Nigatu en X. "¿Está la gente buscando Rafah en Google? ¿Lo comparte sin buscarlo?".

Todo el mundo tiene diferentes motivaciones para compartir una imagen. Para algunos, compartir la imagen puede ser un llamamiento para que otros investiguen lo que está ocurriendo en la región, y en Rafah en concreto, dijo Hirji. Volver a publicar la imagen podría ser una forma de decir al público: "No mires hacia otro lado. No puedes fingir que esto no está ocurriendo".

Otras interpretaciones son menos caritativas. Por ejemplo, el argumento de que el gráfico es un gesto performativo, una imagen que no se molesta en mostrar la realidad de Gaza con una declaración vagamente política estampada encima, no muy diferente de los cuadrados negros publicados en las redes sociales durante el ajuste de cuentas racial de 2020.

Pero a diferencia de los debates sobre el racismo tras el asesinato de George Floyd, para muchas personas en Occidente la guerra de Gaza no está ocurriendo cerca de casa. Esto podría dificultar que la gente se sienta con poder, dijo Hirji, en términos de su capacidad directa para influir en el resultado de la guerra.

"Creo que muchas personas carecen de poder y sienten esa impotencia", afirmó. "Puede que en parte sea una forma de actuar, pero quizá piensen que la única medida que pueden tomar en este momento es, al menos, concienciar a la gente. Así que esta noción de "Todos los ojos puestos en Rafah", si puede ser un poco informativa o educativa, tal vez tengan la sensación de que ésta es la acción que pueden emprender".

Y aún así, preocupa el "slacktivismo", la noción de que todo lo que tenemos que hacer para cambiar el mundo es compartir una sola infografía suficientes veces.

"Necesitamos mucho más que concentraciones performativas y protestas simbólicas que no pretenden alterar nada", escribió Khan. "Dar testimonio sigue siendo un acto pasivo. Y no deberíamos mimarnos pretendiendo que un post al día... es sustancial".

La frase en sí -mantener "los ojos puestos" en un lugar- prioriza intrínsecamente a la audiencia en lugar de a Rafah, creando una distancia entre los espectadores y las víctimas. Y aún así, dijo Hirji, incluso en medio de los llamamientos a no apartar la mirada, el mundo a menudo lo hace de todos modos.

"Podría decirse que es importante que, aunque solo sea eso, reconozcamos nuestra complicidad o nuestra inacción", afirmó Hirji. "Esa es una interpretación".

Pero también hay otra interpretación, que podría ser que el público se está erigiendo en espectador de este trauma, señaló Hirji, volviéndose indiferente e inactivo. La historia y la investigación de conflictos pasados en partes de Medio Oriente o del Sur Global hablan por sí solas, dijo Hirji: "A menudo lo que hacemos es mirar, juzgar y comentar", incluso sin saber lo suficiente sobre los lugares que estamos viendo o comentando.

"¿Y es eso también lo que algunos intentan decir con este llamamiento? Decir: Lo estamos viendo, ¿y ahora qué? dijo Hirji. "¿Qué pasa después de verlo?".