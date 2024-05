La Justicia española investiga a Piqué en el caso "Brody"

Gerard Piqué de España antes del partido amistoso internacional entre España y Suiza en el Estadio de La Ceramica el 3 de junio de 2018 en Villareal, España. (Crédito: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

(CNN Español) -- El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha sido citado como investigado dentro del caso conocido como "Brody", ante los indicios de irregularidades por presuntamente haber pactado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comisiones por unos US$ 4 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudita.

Según el Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda, que instruye la causa, los acuerdos firmados por la RFEF y las autoridades saudíes en septiembre de 2019 para trasladar la Supercopa incluían una prima de éxito en favor de un tercer agente de dicha cifra al año durante el tiempo que se realizara en ese país. La Justicia presume que Piqué recibiría esas comisiones en calidad de representante de la empresa Kosmos.

CNN está tratando de consultar a la defensa de Piqué.

En declaraciones que hizo en abril de 2022 a través de la red social Twitch sobre estas posibles irregularidades, las cuáles empezaban a aparecer en forma de filtración en algunos medios nacionales, afirmó que “creo que todo lo que hemos hecho es legal”. “ Quiero dar la cara porque no tengo nada de esconder. Todo lo que hacemos en Kosmos y todo lo que he hecho yo a título personal pues, no es que me esconda, es que me siento orgulloso”, añadía.

¿Qué es el caso "Brody"?

El caso "Brody" centra su investigación en posibles irregularidades en los contratos alcanzados por la RFEF para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, señaló a CNN una fuente conocedora de la investigación. Se trata de un torneo que se celebra en ese país desde 2020 ―a excepción de 2021, cuando no se pudo realizar debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de covid-19― y lo seguirá acogiendo hasta 2029, por un valor de 30 millones de euros (US$ 34 millones) por temporada.

CNN ha intentado en diferentes ocasiones sin éxito contactar a la defensa legal del expresidente de RFEF Luis Rubiales, quien es uno de varios investigados en el caso, para solicitar un comentario al respecto.

Tras declarar a finales de abril ante dicho Juzgado de Instrucción, Rubiales rechazó que hubiera irregularidades en el asunto.

“Jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular; jamás ha habido una licitación irregular y, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia", dijo.

A raíz del inicio de las investigaciones en junio de 2022, el caso ha ido ampliándose hasta abarcar las obras acometidas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, así como otros contratos realizados entre la Federación y otras empresas durante la presidencia de Rubiales entre 2018 y 2023, asegura la misma fuente.