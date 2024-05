Qatar Airways: La aerolínea de bandera estatal de Qatar ha sido nombrada la mejor aerolínea del mundo para 2024 por la agencia de calificación de productos y seguridad de la aviación con sede en Australia AirlineRatings.com.

(CNN) -- Al planificar un viaje, no puede garantizar que su vuelo no se retrasará , que su bolso no se perderá o que no tendrá un vecino de pesadilla . Pero puedes aliviar tu inquietud cuando las cosas van mal eligiendo una marca de aerolínea en la que confíes.

Los viajes en Qatar Airways no siempre salen como se esperaba: 12 personas resultaron heridas después de que un vuelo de Doha a Dublín sufriera turbulencias el domingo, pero la aerolínea de bandera de Qatar ocupa constantemente los primeros puestos en las clasificaciones mundiales de aerolíneas.

Ahora, después de ceder su corona en 2023 a Air New Zealand, ha sido nombrada una vez más la mejor aerolínea del mundo por la agencia de calificación de productos y seguridad de la aviación con sede en Australia AirlineRatings.com.

Sus premios anuales Airline Excellence Awards evalúan a los transportistas utilizando 12 criterios que incluyen seguridad y calificación de productos, antigüedad de la flota, rentabilidad, incidentes graves, innovación, pedidos anticipados de flotas y revisiones de pasajeros de múltiples fuentes. El panel de jueces formado por cinco editores, encabezado por el editor jefe de AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, tiene entre todos más de 100 años de experiencia en la industria.

"Qatar Airways quedó en primer lugar en muchas áreas clave, aunque estuvo muy cerca del top 10", dijo Thomas . "Sin embargo, las opiniones de los pasajeros sitúan a Qatar Airways por delante de todas las aerolíneas y su coherencia y alto nivel de prestación de servicios se reflejan en los comentarios".

Excelencia en aviación

Singapore Airlines ganó el premio a la Mejor Primera Clase, Qatar Airways obtuvo el premio a la Mejor Clase Ejecutiva, Emirates obtuvo el premio a la Mejor Clase Económica Premium y Air New Zealand obtuvo el premio a la Mejor Clase Económica.

Qatar Airways ganó el premio al Mejor Catering, Virgin Australia tuvo la mejor tripulación de cabina, mientras que Qantas triunfó con sus Lounges.

Para viajes de larga distancia, AirlineRatings.com tiene premios de excelencia según la región.

Para Oriente Medio, Qatar Airways fue la primera elección. Korean Air triunfó en el norte de Asia, Cathay Pacific Airways fue líder en el sudeste asiático y Air New Zealand dominó en Australia-Pacífico. Air France fue la primera opción para Europa y Turkish Airlines abrió el camino en el sur de Europa. Air Canada ganó el premio para Norteamérica y Latam fue la ganadora en Sudamérica.

Las 25 principales aerolíneas premium de AirlineRatings.com para 2024:

1. Qatar Airways

2. Korean Air

3. Cathay Pacific Airways

4. Air New Zealand

5. Emirates

6. Air France/KLM

7. All Nippon Airways

8. Etihad Airways

9. Qantas

10. Virgin Australia/Atlantic

11. Vietnam Airlines

12 Singapore Airlines

13. EVA Air

14. TAP Portugal

15. JAL

16. Finnair

17. Hawaiian

18. Alaska Airlines

19. Lufthansa / Swiss

20. Turkish Airlines

21. Grupo IGA (British Airways e Iberia)

22. Air Canada

23. Delta. Líneas aéreas

24. United Airlines

25. American Airlines

Las 25 principales aerolíneas de bajo costo de AirlineRatings.com para 2024:

• Grupo AirAsia

• Air Baltic

• Air Canada Rouge

• Cebu Pacific

• EasyJet

• Eurowings

• FlyDubai

• FlyNAS

• GOL

• JetBlue

• Jet2

• Jetstar Group

• Jeju Air

• Norwegian

• Peach

• Ryanair

• Scoot

• SpiceJet

• Sun Country Airlines

• Southwest Airlines

• Transavia

• Vietjet

• Volotea

• Vueling

• WizzAir