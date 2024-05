Lenny Kravitz dice que está en celibato mientras espera a la persona adecuada

Relacionado: Lenny Kravitz hace ejercicio con estilo y el Internet reacciona 1:59

(CNN) -- Lenny Kravitz todavía tiene los pantalones de cuero puestos.

En una entrevista publicada recientemente con The Guardian, Kravitz habló sobre cómo fue descubrir que su padre estaba teniendo una aventura, una historia contada en su autobiografía de 2020. Su padre, contó, le dijo que él también terminaría engañando a su cónyuge.

“Él tuvo razón. Después del matrimonio (con la actriz Lisa Bonet), me volví más como él”, dijo Kravitz a The Guardian. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”.

El cantante y guitarrista ganador del Grammy se divorció de Bonet en 1993 y habló sobre cómo se sentía acerca de sus infidelidades.

“No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre”, dijo. "Así que tuve que abordar eso y me llevó años".

Eso significaba "asumir la responsabilidad", dijo, y añadió que tenía que tener "disciplina" y no dejar que "sus propios deseos se hicieran cargo".

Kravitz dijo que no ha tenido una relación seria en nueve años. Luego, el periodista preguntó si Kravitz estaba siendo sincero cuando afirmó anteriormente que quería ser célibe hasta que encontrara a la persona adecuada. Kravitz confirmó su postura.

“Sí”, dijo. "Es algo espiritual".

CNN se comunicó con un representante de la estrella para hacer comentarios.

Kravitz se había sincerado previamente en entrevistas sobre su decisión de permanecer célibe, y comentó en una entrevista con CBS Sunday Morning en 2008 que creía que "al final, eso me ayudará a encontrar a la persona adecuada".

“Así que no voy a renunciar a eso. Esa es una promesa que le hice a Dios hace tres años”, dijo en ese momento.

Kravitz estuvo vinculado con estrellas como Nicole Kidman, Adriana Lima y Kylie Minogue en el pasado.

Sin embargo, ahora dice: “Me he vuelto muy firme en mis costumbres y en mi forma de vivir”.