El policía estatal de Michigan acusado de atropellar fatalmente a un sospechoso que huía con una camioneta es acusado de asesinato

Las imágenes de las cámaras policiales usadas en el cuerpo muestran el momento antes de una camioneta sin identificación, que según los investigadores era conducida por el sargento detective. Brian Keely, choca con Samuel Sterling. (Crédito: Policía Estatal de Michigan)

(CNN) -- Un detective de la Policía Estatal de Michigan fue acusado de asesinato después de que los investigadores dijeran que atropelló fatalmente a un sospechoso que huía con una camioneta, el mes pasado, cerca de Grand Rapids, anunciaron los fiscales estatales.

El sargento detective Brian Keely intentó arrestar al sospechoso el 17 de abril, Samuel Sterling, de 25 años, pero Sterling huyó y fue perseguido por varios agentes del orden en vehículos y a pie, según el Departamento del Fiscal General de Michigan.

Mientras Sterling corría por el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el suburbio de Kentwood, el detective, que conducía una camioneta sin identificación, giró y golpeó a Sterling con el vehículo, dijeron los fiscales.

Sterling cayó al suelo y comenzó a gritar y gemir por el dolor en su espalda, según muestran las imágenes de la cámara corporal del policía. Fue trasladado a un hospital donde murió a causa de sus heridas, dijo la Fiscalía General.

Keely, de 50 años, ha sido acusado de un cargo de homicidio intencional sin premeditación, que conlleva una posible cadena perpetua, así como de un cargo alternativo de homicidio involuntario, anunció este martes la fiscal general de Michigan, Dana Nessel.

"Las acciones del sargento detective Keely ese día fueron legalmente negligentes y crearon un riesgo muy alto de muerte o grandes daños corporales, que de otro modo podrían haberse evitado", dijo Nessel.

Keely fue suspendido de su cargo luego del incidente, dijo el mes pasado el director de la Policía Estatal de Michigan, coronel James Grady II. CNN ha solicitado comentarios a la Policía Estatal sobre su situación laboral tras el cargo de homicidio.

Grady anunció en abril que la agencia investigaría la colisión fatal y reconoció el dolor al que estaban lidiando muchos en la comunidad.

“Como hombre afroestadounidense y padre, no se me escapa que esta es la muerte de otro joven afroestadounidense luego de una interacción con la policía”, dijo Grady.

Después de que se anunciaran los cargos contra Keely, el abogado de la familia Sterling, Ven Johnson, dijo: "Aplaudimos y apreciamos a la fiscal general Dana Nessel por hacer lo correcto basándose en la abrumadora evidencia de que Keely violó la ley cuando atropelló a Samuel Sterling".

El abogado de Keely, Marc Curtis, dijo en un comunicado: "Es desafortunado que en este momento de corrección política, la fiscal general de Michigan haya optado por ignorar los hechos de este incidente y confiar en la presión política".

Video muestra el momento en que un SUV golpea a Sterling

El 10 de mayo, la Policía Estatal anunció que la investigación estaba completa y que todas las pruebas habían sido entregadas a la Oficina del Fiscal General. Ese mismo día, la agencia publicó una recopilación editada de imágenes del incidente de las cámaras corporales y del tablero.

Las imágenes muestran al menos a un agente persiguiendo a Sterling a pie hasta un estacionamiento de Burger King cuando una gran camioneta gris entra al estacionamiento y golpea a Sterling, aparentemente inmovilizándolo contra la pared del restaurante.

Después de que la camioneta se aleja de él, varios policías convergen hacia Sterling y le ordenan que se ponga las manos detrás de la espalda. Sterling grita repetidamente: "Mi espalda" y gime de dolor. Después de que le esposan las manos delante de él, Sterling continúa quejándose de que le duele la espalda y todo el cuerpo.

"No te muevas, hombre", dice un policía. Los agentes le preguntan dónde siente dolor y le dicen repetidamente que no se mueva hasta que llegue el personal médico de emergencia. Otro policía dice: "No queremos que muevas la espalda".

La familia de Sterling quedó “atónita y consternada” cuando vieron las imágenes, dijo su abogado en un comunicado a WWMT , afiliada de CNN .

“Ninguna persona debería poder nombrarse juez, jurado y verdugo, pero las muertes por brutalidad policial y fuerza excesiva siguen produciéndose con demasiada frecuencia. Continuaremos buscando justicia para su familia y responsabilizaremos a los responsables de su muerte”, dijo Johnson.

Las autoridades no dijeron de qué se sospechaba inicialmente a Sterling cuando los agentes intentaron arrestarlo, pero Grady dijo en abril que Sterling “era buscado por múltiples órdenes judiciales”.

El abogado de Keely dijo que la pérdida de vida de Sterling es "trágica y nunca podrá ser reemplazada", pero argumentó que su muerte fue "un accidente que podría haberse evitado si el Sr. Sterling simplemente se hubiera entregado antes de que se asignara la Fuerza de Tarea de los Alguaciles de EE.UU. para detenerlo".

"Este accidente también podría haberse evitado si el señor Sterling simplemente hubiera cumplido con las órdenes de los detectives", dijo Curtis.

Keely será procesado en el tribunal de distrito de Kentwood, aunque no se ha fijado la fecha.