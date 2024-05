Video relacionado: Las 5 ciudades con mejor gastronomía de América 1:24

(CNN) -- Algunos viajeros eligen una escapada urbana en función de la oferta cultural del destino y seleccionan los mejores museos y galerías para visitar. Otros buscan ciudades con una animada vida nocturna, o bien optan por un destino en el que se celebre un festival o evento.

Pero para muchos turistas, lo más emocionante de cualquier viaje es la comida. Son los viajeros que se despiertan el primer día de viaje entusiasmados por todas las delicias culinarias que les esperan: desde extensos mercados que ofrecen exquisiteces locales hasta comida callejera nocturna, pasando por restaurantes independientes que sirven platos inconfundibles que no olvidarán en mucho tiempo.

En estos viajeros gourmets pensaba Time Out cuando elaboró un nuevo ranking de las mejores ciudades gastronómicas del mundo.

"La comida lo es todo cuando se viaja", explica a CNN Travel Grace Beard, editora de viajes de Time Out. “Una buena (o mala) comida puede mejorar o empeorar un viaje: suele ser una de las cosas que más recordamos”.

La ciudad italiana de Nápoles, cuna de la pizza, ocupa el primer puesto de la lista de Time Out. Como era de esperar, la pizza margarita, una delicia de queso, aparece en la lista de Time Out como el plato "imprescindible” de la ciudad, aunque también se menciona el suntuoso ragú napolitano de pasta y la dulce sfogliatella.

Para elaborar la lista, Time Out encuestó a miles de ciudadanos de todo el mundo sobre las opciones gastronómicas de su ciudad, prestando especial atención a la calidad y la asequibilidad. Los redactores de Time Out analizaron los resultados e incluyeron la ciudad con mejor puntuación de cada país en la clasificación.

Pizza y algo más

Para los viajeros que deseen probar la auténtica pizza de Nápoles, Time Out sugiere ir a la pizzería Santa Maradona, situada en el barrio español de la ciudad.

El propietario de Santa Maradona, Andrea Viviani, dijo a CNN Travel que era un “placer” ser destacado por Time Out, aunque añadió que “considerar Nápoles sólo como un destino gastronómico es realmente un desperdicio”.

“La comida es sin duda una parte importante de nuestra cultura, pero Nápoles es mucho, mucho más”, dijo Viviani. “La idea de Santa Maradona es precisamente ésta: transmitir todas las facetas de Nápoles”.

Este restaurante es una celebración no sólo de la pizza, sino también del fútbol, explicó. Se llama así en honor del futbolista argentino Diego Armando Maradona, que jugó en el equipo del Nápoles en los años ochenta.

Aunque Viviani espera que los viajeros que vengan a Nápoles disfruten de algo más que de la comida, añadió que es emocionante que muchos viajeros lleguen a la ciudad con “un gran deseo de conocer nuestra tradición y probar nuestras fantásticas pizzas”.

En el número dos de la lista de Time Out se encuentra la ciudad sudafricana de Johannesburgo, acompañada de la cita del escritor gastronómico Thando Moleketi-Williams, quien recomienda el céntrico barrio de Braamfontein y lugares como el bar de vinos Mamakashaka and Friends, en la calle De Beer, y el restaurante y galería Artivist. Time Out declara que el plato imprescindible de la ciudad es el kota sandwich, un pan relleno con sabrosos ingredientes como patatas fritas, salchichas, huevo o queso, y también destaca el bunny chow, una comida callejera sudafricana con curry, carne o alubias rellenas de pan.

Y para completar los tres primeros puestos de Time Out está Lima (Perú). Time Out recomienda a los visitantes probar platos emblemáticos como el ceviche y el arroz con pollo. El restaurante Central de la ciudad, recientemente nombrado número uno en los premios World's 50 Best Restaurants 2023, también recibe una mención.

Priorizar los precios

Otras ciudades de la lista son Ciudad Ho Chi Minh (número cuatro), Beijing (número cinco) y Bangkok (número seis).

Según Grace Beard, de Time Out, todas las ciudades de la lista tienen en común que están "experimentando un renacimiento culinario" o que están "especialmente de moda en estos momentos".

Beard explicó a CNN Travel que "la asequibilidad ha desempeñado un papel tan importante como la calidad a la hora de crear esta clasificación" y que los editores buscaban ciudades "donde la buena calidad de la comida sea accesible a viajeros de todos los presupuestos".

La ciudad estadounidense mejor situada en la clasificación de Time Out fue Portland, Oregon, en el puesto número 10. Según Time Out, Portland es otro lugar de visita obligada para los amantes de la pizza, ya que la pizza mexicana —con ingredientes de taco— fue nombrada por los lugareños el plato con mejor relación calidad-precio de la ciudad.

En el Reino Unido, la ciudad de Liverpool se quedó a las puertas de entrar en el top 10 de Time Out, en el puesto 11. Time Out destacó el plato típico de la ciudad, el Scouse, un rico estofado a base de ternera o cordero, y lo que la escritora Alice Porter, afincada en Liverpool, llama "un puñado de nuevas empresas gastronómicas", como Manifest, un restaurante incluido en la Guía Michelin.

Las mejores ciudades para comer en 2024 según Time Out:

1. Nápoles, Italia

2. Johannesburgo, Sudáfrica

3. Lima, Perú

4. Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

5. Pekín, China

6. Bangkok, Tailandia

7. Kuala Lumpur, Malasia

8. Bombay, India

9. Dubai, EAU

10. Portland, EE.UU.

11. Liverpool, Reino Unido

12. Medellín, Colombia

13. Sevilla, España

14. Oporto, Portugal

15. Marrakech, Marruecos

16. Lyon, Francia

17. Sydney, Australia

18. Montreal, Canadá

19. Osaka, Japón

20. Copenhague, Dinamarca