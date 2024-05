Histórico: un expresidente de EE.UU. es declarado culpable de cargos penales. Biden dice que a Trump solo hay que derrotarlo en las elecciones. Colombia no enviará observadores electorales a Venezuela. ¿Qué significa "All Eyes on Rafah"? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Trump, culpable

Un jurado de Manhattan condenó a Donald Trump por los 34 cargos de falsificación de registros comerciales por su participación en el plan para evitar que la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, hiciera públicas las acusaciones de un romance con el expresidente poco antes de las elecciones de 2016. No hay precedentes de esto en la historia de EE.UU.

2. Trump es ahora un delincuente convicto. ¿Puede todavía ser presidente?

Ahora que un jurado de Nueva York declaró culpable al expresidente Donald Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, la siguiente pregunta es si puede un delincuente convicto ser candidato a la presidencia. Análisis.

Biden quiere perjudicarme por ser su adversario, dice Trump

3. Todo sobre las elecciones en México

Este domingo, CNN en Español estará presente en los comicios presidenciales de México. Más de 98 millones de mexicanos están llamados a votar presidente y varios gobernadores, entre otros cargos. Conoce al momento los gráficos y mapas de resultados, la actualización en tiempo real de las noticias y la transmisión en vivo en el sitio web y YouTube. Sigue aquí la cobertura completa, minuto a minuto.

¿Cómo entregará el presidente López Obrador el país?

4. Colombia no enviará observadores electorales a Venezuela

El canciller de Colombia, Gilberto Murillo, anunció este jueves que su país no enviará observadores a las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio, tras explicar que no tuvieron tiempo para estructurar un equipo con las características técnicas que exige el envío de una misión de ese tipo.

5. ¿Qué significa "All Eyes on Rafah"?

Al fondo se ven montañas, y en primer plano las siguientes palabras: "Todos los ojos puestos en Rafah", una referencia a la ciudad más meridional de Gaza que se convirtió en el centro de la cobertura bélica esta semana, luego de un ataque israelí. Creado probablemente mediante inteligencia artificial, el gráfico —que no es una foto real de Rafah ni de la guerra de Gaza— se ha compartido millones de veces en Instagram.

Un video perturbador muestra la magnitud de la devastación en Rafah

A la hora del café

La Justicia española investiga a Piqué en el caso "Brody"

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha sido citado como investigado dentro del caso conocido como "Brody", ante los indicios de irregularidades por presuntamente haber pactado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comisiones por unos US$ 4 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudita. Piqué ha dicho en el pasado que, a su parecer, todo lo que hicieron en torno al asunto era legal.

Video registra cómo la lava y el humo salen disparados de un volcán islandés

El 29 de mayo, un volcán islandés entró en erupción por quinta vez desde diciembre, lo que obligó a la evacuación de las zonas cercanas.

Mira cómo este volcán islandés escupe lava

Brad Pitt y George Clooney se reencuentran en la película "Wolfs"

George Clooney y Brad Pitt vuelven a trabajar juntos después de 16 años en la película “Wolfs”, de Sony Pictures Entertainment. ¿De qué se trata esta nueva producción cinematográfica?

Brad Pitt y George Clooney se reencuentran en "Wolfs"

Una tercera persona en EE.UU. da positivo por gripe aviar en relación con un brote en ganado lechero

Una tercera persona en Estados Unidos dio positivo por el virus de la gripe aviar H5, dijo este jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Este es el segundo caso reportado en Michigan como parte de un brote en curso del virus.

OMS: La gripe aviar podría ser un riesgo para la humanidad

¿Quién es Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid?

Ya conocido como uno de los jóvenes talentos más brillantes del fútbol de su época en el Borussia Dortmund, consolidó su estatus como uno de los nombres más importantes del deporte durante su primera temporada en el Real Madrid, convirtiéndose en la estrella dentro de un equipo repleto de estrellas.

¿Bellingham es el heredero de Messi?

La cifra del día

2.000 km

El fabricante de automóviles chino BYD presentó un motor híbrido capaz de recorrer más de 2.000 km de una sola vez. BYD, una empresa de la que alguna vez se burló Elon Musk, superó a Tesla a fines del año pasado como el mayor vendedor de vehículos eléctricos en el planeta.

La cita del día

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas"

El presidente Joe Biden dijo que la única manera de derrotar a su rival republicano Donald Trump es en las urnas, momentos después de que Trump fuera declarado culpable de 34 cargos penales.

Y para terminar...

Insólito: hombre con licencia suspendida entra a Zoom del juicio mientras conduce

Intentó presuntamente atropellar a peatones mientras gritaba insultos

Un juez del estado de Michigan pareció sorprendido cuando Corey Harris, acusado de conducir con la licencia suspendida, se presentó en su vista judicial a través de Zoom para los cargos mientras conducía. El juez Cedric Simpson, del condado de Washtenaw, revocó la fianza de Harris y le ordenó que se entregara en la cárcel local del condado ese mismo día. Harris tiene una audiencia previa al juicio programada para el 5 de junio.