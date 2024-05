Nayib Bukele asumirá segundo mandato con el desafío de mejorar la economía de El Salvador

Dos años del régimen en excepción en El Salvador ¿Por qué sigue? 6:18

(CNN Español) -- Nayib Bukele inicia este sábado su segundo mandato de cinco años con demandas de impulsar medidas que alivien el alto costo de vida y el fomento del empleo, tras la reducción en los niveles de violencia alcanzada en su primer periodo al frente de El Salvador.

“En estos días se ha puesto más caro todo”, dice a CNN Miguel López, mientras vende verduras en las calles de Santa Tecla, un distrito a 10 km de San Salvador, la capital.

López dice que los altos precios de la canasta básica golpean doble su bolsillo, debe pagar más cuando compra sus alimentos y porque sus clientes cada vez le compran menos verduras. “Hay gente a la que no le gusta el precio, pero hay que acomodarse porque no hay otra. Así es la vida que llevamos”, agrega.

Una familia en el área urbana necesitó en promedio, hasta abril de 2024, US$ 255,89 para adquirir la canasta básica, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Economía.

El Centro para la Defensa del Consumidor, una organización independiente dedicada al monitoreo del mercado, indica que la canasta básica alimentaria urbana ha aumentado US$ 55,55 y la rural US$ 41,33 de enero de 2021 a marzo de 2024, por lo que propone al presidente Nayib Bukele instalar el Consejo Nacional del Salario Mínimo para evaluar el incremento del 25 % del salario mínimo.

Desde 2021, el salario mínimo es de US$ 365 mensuales para el sector comercio, servicio, industria y otras actividades de agroindustria; US$ 359 mensuales para el sector textil y de US$ 243 para las actividades agrícolas, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador.

Lo que piden en las calles

En la calle hay quienes piden que en el segundo mandato Bukele impulse medidas para reducir el alto costo de vida y mejorar la economía familiar.

“Uno tiene que comprar menos o dejar de comprar algunos productos que sirven para la alimentación de la familia”, dice a CNN Mirna Vásquez. “Lo que hacemos ahí es hacer malabares con el dinero para ver de qué forma nos alcanza y llegamos a fin de mes”, agrega July de Fuentes.

Bukele, quien arrasó en las elecciones de febrero con más del 84 % de los votos, reconoce la preocupación de muchos por el alto costo de vida y ya ha adelantado que en su segundo periodo presidencial fomentará lo que llama el despegue económico, una vez que estén controladas las pandillas, a las que compara con un cáncer que tenía al país sumido en una crisis.

“Si nosotros hemos ya superado nuestro cáncer con metástasis, que eran las pandillas, ahora solo queda recuperarnos y ser la persona que siempre quisimos ser, que nunca pudimos porque lastimosamente estuvimos importando violencia, escuchando las recetas del exterior”, dijo Bukele el pasado 4 de febrero en rueda de prensa.

Bukele no acepta las críticas de defensores de Derechos Humanos y organismos internacionales que han pedido se derogue el régimen de excepción, medida que mantiene desde hace poco más de dos años suspendidos algunos derechos Constitucionales.

Organizaciones como Amnistía Internacional advierten que el prolongado estado de excepción ha generado una crisis de derechos humanos y alertan que podría perpetuarse "una política de tortura en el sistema penitenciario".

Sin embargo, el Gobierno de Bukele responde que el régimen de excepción ha permitido reducir drásticamente los niveles de violencia.

Más periodos para Bukele, según Acción Ciudadana

Organizaciones sociales como Acción Ciudadana, una asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social, advierten que el segundo mandato de Bukele podría no ser el último, ya que Nuevas Ideas mantiene el control absoluto de la Asamblea Legislativa y puede reformar la Constitución para habilitarlo para competir por otro o más periodos.

“El límite va a ser la imaginación que ellos tengan, ese va a ser el límite. Esto que quiere decir, pueden establecer reelección indefinida, por ejemplo, pueden alargar el periodo de los funcionarios”, dice a CNN Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

A fines de abril, en la última sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo procedimiento que facilitará a los actuales diputados reformar la Constitución. Para hacerlo, aún deben ratificar esos cambios.

Sin embargo, Bukele dijo el pasado febrero que considera que no es necesaria una reforma constitucional para la reelección indefinida.

Bukele asumirá su segundo mandato el 1 de junio, luego de ganar por amplia mayoría las elecciones en febrero. Pudo postularse como candidato pese a que Constitución lo prohibía, a raíz de un fallo de una nueva Sala de lo Constitucional, nombrada por la Asamblea de mayoría oficialista.