Lo que la campaña de Biden cree que significa el veredicto de Trump

Trump habló después de su condena: “Esto fue hecho por Biden y su gente” 1:3

Washington (CNN) -- Mucho antes de que el jurado de Manhattan terminara de deliberar el jueves, la mayoría de los asesores del presidente Joe Biden concluyeron que un veredicto de culpabilidad no alteraría drásticamente su estrategia electoral para 2024.



Pero ha avivado algunas esperanzas entre los partidarios del presidente de que si 12 personas que se centraron en Trump votaron para declararlo culpable, en realidad podría haber suficientes votantes indecisos que, si la campaña de Biden puede averiguar cómo hacer que se centren en él, votarán para evitar que regrese a la Casa Blanca.

Los asesores han debatido entre ellos si la campaña de Biden utilizaría el término "delincuente" para describir al probable candidato republicano en sus mensajes, aun cuando reconocen que los problemas legales del expresidente están en gran medida enquistados y que a los votantes les importan más otras cuestiones.

Sin embargo, un veredicto de culpabilidad es un veredicto de culpabilidad, y 34 de ellos no son una mala noticia para la campaña de Biden cinco meses antes del día de las elecciones. Las condenas podrían no influir de manera importante en las elecciones, dijeron a CNN personas cercanas a los esfuerzos de reelección de Biden, pero una absolución podría haber ayudado realmente a Trump, y eso hace que el fallo histórico del jueves sea una victoria para la campaña de Biden, aunque solo sea porque no es una pérdida.

En las últimas semanas había empezado a percibirse una sensación de abatimiento entre los principales partidarios y donantes, a medida que se sucedían los momentos en los que los estrategas de la campaña de reelección habían previsto que la carrera cambiaría: el inicio del año natural 2024, el final de las primarias republicanas, la llegada de la primavera, cuando suponían que más gente prestaría atención al historial de Trump, sin que se produjera ningún movimiento notable en las encuestas o en la dinámica general. Tanta frustración se acumuló dentro de la sede de Wilmington que el martes, con la atención fijada en la sala del tribunal de Manhattan, enviaron a Robert De Niro a gritar a la multitud, y a los periodistas.

Pero la condena por 34 cargos ha reafirmado a algunos en su mantra de que cuanto más se centre la gente en Trump y en la elección que tienen por delante, mejor le irá a Biden en noviembre, y para hacer retroceder la sensibilidad de "nada importa" que ha ayudado a impulsar a Trump en tantos otros momentos oscuros durante sus últimos nueve años en política.

publicidad

Un alto funcionario del gobierno que salía del Ala Oeste el jueves por la noche, al que se le pidió que respondiera al veredicto, enarcó las cejas y dijo: "Importa". Los asesores de campaña, por su parte, han recibido instrucciones de mantener un hermético silencio en respuesta a los periodistas y en las redes sociales.

Operativos centrados en Biden dicen que una absolución no solo habría validado las afirmaciones de Trump de ser perseguido injustamente, sino que habría alimentado aún más el fatalismo de los ya desinflados partidarios de Biden, que han llegado a creer que Trump es invencible.

"Una absolución habría alimentado la opinión de Trump de que está siendo atacado constantemente y de que todo el mundo va a por él, pero 12 personas, un jurado de sus iguales, lo condenaron", dijo un antiguo asesor de Biden. "No puedo conseguir que 12 personas se pongan de acuerdo sobre qué cenar".

Y aunque esperan que Trump reciba un tsunami de recaudación de fondos en Internet por llamarse "preso político" y suponen que sus partidarios enviarán una avalancha de declaraciones atacando el veredicto y al juez, varios dijeron que son partidarios del tipo de pensamiento expresado por la encuestadora republicana anti-Trump Sarah Longwell en X tras el veredicto: "No será un terremoto de opinión pública. Pero en unas elecciones en las que importarán los centímetros, esto acaba de crear una nueva barrera para los indecisos votantes indecisos: votar a un delincuente convicto".

La reacción oficial de Biden al veredicto fue casi idéntica a la del recién estrenado delincuente y presunto candidato republicano en un punto clave.

"Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas", escribió Biden en las redes sociales, enlazando a una página de recaudación de fondos.

El senador demócrata por Illinois Dick Durbin, presidente de la comisión judicial, se hizo eco de la misma afirmación, al tiempo que elogiaba el veredicto.

"En consonancia con el Estado de Derecho, un jurado de sus pares declaró al expresidente culpable de todos los cargos", dijo Durbin en un comunicado. "Ahora, corresponde al pueblo estadounidense decidir si es digno de ocupar el asiento tras el escritorio Resolute en el Despacho Oval".

En sustancia, si no en estilo, el sentimiento coincidía exactamente con la afirmación de Trump fuera de la sala del tribunal de que el "verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por el pueblo".

El día que terminó con un histórico veredicto de culpabilidad para su predecesor comenzó en misa para Biden, donde un político que piensa a menudo en términos de destino y poesía irlandesa conmemoraba el noveno aniversario de la muerte de su querido hijo Beau, de quien Biden ha dicho que quería que fuera presidente en lugar de él.

Asimilando la decisión del jurado a cientos de kilómetros al sur del palacio de justicia, en su casa de la playa de Delaware, y mientras sus ayudantes seguían con atención la cobertura informativa del veredicto en el Ala Oeste, donde el tráfico peatonal se ralentizó hasta detenerse, Biden no alteró su velada con la familia. No había planes apresurados para aparecer en público, sino que dejó la respuesta a su campaña y a los portavoces de la Casa Blanca.

"Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia", escribió en un comunicado el director de comunicación de la campaña, Michael Tyler. "La amenaza que Trump supone para nuestra democracia nunca ha sido mayor".

"Respetamos el estado de derecho y no tenemos comentarios adicionales", dijo Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca.

Queda la posibilidad de que Biden pueda intervenir el viernes, cuando regresará a la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada con el primer ministro de Bélgica para discutir los planes de utilizar los activos rusos depositados en bancos occidentales para seguir financiando la defensa de Ucrania.

Más tarde, Biden recibirá en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs para celebrar la segunda victoria consecutiva del equipo en el Super Bowl, en un acto que suele ser más alegre.

Quizá tenga más valor, según algunos aliados de Biden, el hecho de que el veredicto recuerde en voz alta que Trump es el candidato de su partido, un hecho que creen que muchos votantes no han interiorizado realmente. La campaña de Biden, que sigue lidiando con la realidad de un electorado desconectado, considera que cualquier recordatorio del posible regreso de Trump a la presidencia es positivo.

En lugar de un gran cambio de campaña centrado en la nueva condición de delincuente convicto de su rival, se espera que Biden utilice las próximas semanas para avanzar en sus advertencias sobre las amenazas de Trump a la democracia, que culminarán en el debate de CNN del 27 de junio.

Dos viajes distintos a Europa, entre ellos para el 80 aniversario del Día D y la cumbre del G7, se centrarán temáticamente en cuestiones de democracia. La Casa Blanca informó el jueves de que el presidente pronunciaría un discurso sobre la "importancia de defender la libertad y la democracia" en Pointe du Hoc, uno de los lugares del desembarco aliado en Normandía.

Ahora que el juicio está siendo cubierto de principio a fin, podría ser más fácil que el mensaje del presidente se oyera por encima del ruido.

"El riesgo de la condena es que haya gente que siga pensando que hay algo que impedirá a Donald Trump ser el candidato o ser presidente", dijo el exasesor de Biden. "Ese no es el caso. Si no quieres a Donald Trump, si tienes que votar contra él".

-- Kayla Tausche de CNN contribuyó con este reportaje.