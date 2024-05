La histórica condena de Trump, ¿cambia la elección de los votantes? Esto dicen los consultados por CNN

¿Influirá en los votantes el veredicto de culpabilidad en contra de Donald Trump? 2:53

(CNN) -- Algunas cosas tardan en asimilarse. Pero no esperes que los votantes comprometidos de Donald Trump duden de repente porque su candidato es ahora un delincuente convicto.

"Es un abuso del sistema de justicia", dijo Billy Pierce, un consultor semiretirado y partidario de Trump en Hartsville, Carolina del Sur, poco después de que el expresidente fuera declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su juicio de pagos por silencio en Manhattan. "Biden y los demócratas no pueden ganar las elecciones de 2024 en las encuestas, así que utilizan el procesamiento de Trump para tratar de mantenerlo fuera del cargo. Este veredicto no se mantendrá en las apelaciones", añadió, repitiendo las falsas afirmaciones que hizo Trump acerca de que el presidente Biden está detrás de la acusación de Nueva York.

Andrew Konchek, un pescador comercial partidario de Trump en Nueva Hampshire, respondió al veredicto con referencias sarcásticas a los escándalos personales del expresidente Bill Clinton. "No hay pruebas directas y ¿de quién, de Cohen? ¿Que es un mentiroso compulsivo y ha sido inhabilitado? Huele a m*****", añadió en referencia al testigo estrella de la acusación, el excolaborador de Trump Michael Cohen.

Otra partidaria de Trump en Nueva Hampshire, Debbie Katsanos, envió un mensaje de texto durante las deliberaciones del jurado. "No veo ningún delito", dijo. "Ciertamente a nivel de delito grave. Lamento decir que no puedo confiar en el sistema judicial cuando se utiliza de forma política. (…) Sí, nadie está por encima de la ley. Cuando se infringe una ley se deben exigir responsabilidades. Pero no lo veo en este caso".

Chris Mudd, partidario de Trump en Iowa y propietario de un negocio de energía solar, dijo que su respaldo al expresidente es sólido.

"Sí, creo que el veredicto es malo para Estados Unidos", dijo Mudd en un texto. "No puedo creer que esto esté pasando en este país".

Betsy Sarcone votó a Nikki Haley en los caucus de Iowa y a finales del año pasado dijo que votaría a Biden si al final había una revancha Biden-Trump. Pero ha cambiado de opinión radicalmente desde los caucus.

"He seguido muy de cerca este espectáculo", dijo tras el veredicto del jurado que dio a Trump un lugar en la historia como el primer expresidente o virtual candidato del partido condenado por un delito grave. "Esto no afecta a mis planes de votar a los republicanos. Ni siquiera me gusta Donald Trump y esto ha sido una caza de brujas, delitos inventados por parte del juez y el fiscal. No se mantendrá en apelación (...). En realidad no creo que le haga daño. La gente está muy harta de los espectáculos para distraer/evitar/desviar la atención de los problemas reales de este país. Para ser claros, no soy una fan de Trump, pero está bastante claro que estos casos están motivados políticamente".

Pierce, Konchek, Sarcone y Katsanos participan en un proyecto de CNN para seguir las elecciones de 2024 a través de los ojos y las experiencias de votantes que viven en campos de batalla clave o forman parte de bloques de votantes clave.

Estaremos atentos a las reacciones a medida que se asimile la condena por 34 cargos y en los preparativos del expresidente para su sentencia en julio, días antes de que se convierta en candidato oficial a la Presidencia en la Convención Nacional Republicana.

Pero nuestras conversaciones antes y durante el juicio fueron reveladoras: la inmensa mayoría de los partidarios de Trump en nuestros grupos de votantes consideraban que los casos contra el expresidente —especialmente el de Manhattan— tenían motivaciones políticas. (El expresidente se declaró inocente en esta y otras tres causas penales en ciernes). Incluso muchos republicanos que no son seguidores de Trump comparten la opinión de que está siendo injustamente perseguido. Los partidarios de Biden, por su parte, consideran que los veredictos son una forma de responsabilizar por fin a Trump de lo que consideran toda una vida de engaños y mentiras.

Matt Vrahiotes, un conservador cristiano que dirige una bodega de frutas en el condado de Hall, Georgia, se mostró preocupado por los cargos en el caso de Manhattan: falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos, supuestamente para ayudar a la campaña de Trump en 2016.

"Parece una locura, una irresponsabilidad", dijo Vrahiotes en abril. "Pero están pasando muchas cosas con ambos candidatos, y muchas cosas que están moralmente en cuestión para ambos, así que es muy difícil para mí decir: ‘Oh, no me gusta un candidato por lo que está pasando’ frente a otro. Hay que dejar que se celebre el juicio, que el juez decida qué está bien y qué está mal, y yo partiré de ahí".

Jan Gardner, un partidario de Trump que vive en Dunwoody, un suburbio de Atlanta, dijo antes del veredicto que ha perdido la fe en el sistema judicial.

"¿Sentimos que para algunas de las cosas que pasan hay un doble rasero?", se preguntó Gardner, mencionando a Hillary Clinton, quien, en su opinión, fue tratada de forma diferente a Trump. "Tengo preguntas sobre (...) cuánta honestidad y cuánto poder pueden comprarte cosas".

Malestar por Trump, pero no convencidos con el caso Manhattan

Oímos mucho el argumento de injusticia, incluso de republicanos críticos con Trump.

Linda Rooney es una partidaria de Haley de Media, Pensilvania, que se debatía entre votar a Trump a regañadientes o votar a la exgobernadora de Carolina del Sur o a otra persona.

Rooney tiene "sentimientos encontrados" sobre la condena de Trump, y nos dijo que no creía que el caso tuviera "mérito", aunque le "encantaría verlo entre rejas, pero por una de las muchas otras cosas que ha hecho, como el caso de los registros de la Casa Blanca o el 6 de enero".

Dijo que esperaba que, con la condena, Trump "se retirara ahora de la carrera por su cuenta y dejara que se presentara alguien más adecuado, como Nikki Haley". Pero agregó: "No creo que esté en Donald Trump retirarse".

Del mismo modo, la también votante de Pensilvania Irma Fralic, que votó por Haley en las primarias, ve intereses políticos detrás del caso de Manhattan.

"El juicio actual en Nueva York es totalmente político", nos dijo Fralic la semana pasada en su casa del condado de Montgomery. "Miré brevemente algunas de esas cosas, y simplemente no se sostiene".

La exvotante de Trump Joan London tenía una opinión mixta sobre las condenas.

Ella fue republicana durante más de 40 años, y cambió su registro a independiente después de emitir un voto por Haley en las primarias de abril de Pensilvania. Dejó el Partido Republicano por Trump.

London, abogada, dijo que esperaba un "veredicto más mixto" porque "el presidente Trump no firmó todos los cheques que estaban en cuestión, y por el historial de Michael Cohen de mentir y robar".

Aun así, London dijo: "Este veredicto no tiene ningún impacto en mis planes de voto. No está en mis planes votar ni a Trump ni a Biden".

Satisfacción y cautela entre los votantes de Biden

Darrell Ann Murphy mostró una reacción típica de los partidarios de Biden en nuestros grupos de votantes.

"¡Vaya! Un gran día", dijo Murphy, que vive en el condado de Northampton, Pensilvania. "¡¡¡Por fin lo declaran culpable!!! Mis amigos me mandan mensajes como locos todos contentos. Hablo con muchos votantes de Biden".

Pat Levin, otra votante de Biden en el condado de Northampton, dijo sobre el veredicto: "Apoya y refuerza mi creencia en el Estado de derecho. Apoya mi actitud hacia los límites del poder ejecutivo. Refuerza mi creencia en los principios de la democracia. Tienen un sistema judicial fuerte. Estoy enormemente agradecida a este jurado y a su seriedad".

David Moore está inscrito como republicano en Nogales, Arizona, pero piensa votar a Biden porque no puede apoyar a Trump.

Respondió al veredicto con una pregunta: "¿Aún puede presentarse si está en apelación?".

Sí, la condena no impide a Trump presentarse.

"No voy a cantar victoria antes de tiempo” dijo Moore. "Mucha gente a mi alrededor parece muy contenta al respecto. Tengo curiosidad por ver cómo sigue todo esto".

Jade Gray, recién graduada de la Universidad de Michigan, fue copresidenta de los College Democrats en el campus. "Desde el minuto en que fue elegido, se convirtió en un personaje histórico por razones equivocadas", dijo sobre Trump. "Ser el primer presidente convicto solidifica ese legado. Así es como se ve la rendición de cuentas. Sé que se dice mucho, pero nadie está por encima de la ley y Trump ha demostrado repetidamente ser una persona corrupta y poco de fiar".

Nanette Mees, republicana pero crítica de Trump que vive en el condado suburbano de Loudon, Virginia, dijo: "Personalmente estoy encantada de que haya sido declarado culpable y rezo para que no haya grandes disturbios por culpa de sus seguidores".

Y Joanna Brooks, una votante negra que dirige un estudio de yoga en los suburbios de Milwaukee, se describió a sí misma como "conmocionada pero feliz". "Me resulta extraño que esto no repercuta necesariamente en su candidatura a la presidencia. Apelará y se hará la víctima, y sus partidarios probablemente le querrán aún más".