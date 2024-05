Trump, culpable de los 34 cargos en el juicio de pago por silencio, en vivo: reacciones, últimas noticias y más

Michael Cohen dice que no le sorprendió el veredicto de culpabilidad de Trump

Michael Cohen, habló después del veredicto de culpabilidad de Donald Trump el jueves, dijo que se sentía "aliviado" y que no estaba sorprendido por el veredicto.

"Han sido 6 años de preparación", dijo a Rachel Maddow de MSNBC.

Cuando Maddow le preguntó si estaba sorprendido por el veredicto, Cohen dijo: "No. No me sorprendió".