Marco Reus y Toni Kroos, ambos alemanes, jugarán su último partido con el Borussia Dortmund y Real Madrid, respectivamente, en la final de la Champions League 2023/2024. (Crédito: imagen realizada con fotos de ODD ANDERSEN/AFP vía Getty Images y JAVIER SORIANO/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Antes de que el año futbolístico llegue a su fin, los aficionados al deporte más popular del mundo disfrutarán del desenlace más esperado a nivel de clubes: la final de la Champions League masculina.

La Champions 2023/2024, que será la última edición con el formato acostumbrado de 32 equipos, tiene en la final al Real Madrid (España) y al Borussia Dortmund (Alemania), en un partido que destaca por sus contrastes.

Por un lado, el cuadro merengue llega como el favorito absoluto de la competencia: no ha perdido un solo partido en la actual Champions League (12 victorias y cuatro empates), jugará como el reciente campeón de La Liga española y, para magnificar su posición, está buscando su título 15 en esta competencia para afianzarse aún más como el "rey de Europa".

En tanto, el Borussia se presenta en la final como una de las sorpresas del torneo, pero esto no quiere decir que no merezca su lugar en el partido decisivo. El club alemán quedó en primer lugar de su grupo, considerado por muchos como el más complicado del certamen. Si bien su récord no es perfecto en esta Champions, se puede destacar que en 12 partidos solamente registró dos derrotas y tres empates, según datos de la UEFA.

Pese a la experiencia y palmarés sin igual del Madrid en esta competición, el Borussia Dortmund no es nuevo en esta instancia final. Tiene en su historial un título de Champions tras ganarle 3-1 a la Juventus en la temporada 1996/1997; asimismo, en la temporada 2012/2013 jugaron otro final de Champions League, esta vez frente al acérrimo rival Bayern Munich, equipo que salió victorioso.

Ahora, el Dortmund tendrá la oportunidad de cerrar la herida de la final contra el Bayern Munich, ya que la final de el sábado 1 de junio se juega en el Estadio de Wembley, misma sede del partido decisivo de hace 11 años.

En dicha final contra el Munich, Mats Hummels y Marco Reus fueron titulares todo el partido, algo que apunta a repetirse este sábado.

¿Cuándo y a qué hora ver la final de la Champions League Borussia Dortmund vs. Real Madrid?

La final entre Real Madrid y Borussia Dortmund tendrá lugar a las 09:00 p.m., hora central de Europa. Según el lugar donde te encuentres, este es el horario en el que podrás seguirlo:

Miami, Estado Unidos: 3 p.m.

Ciudad de México, México: 1 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 4 p.m.

Bogotá, Colombia: 2 p.m.

Madrid, España: 9 p.m.

Londres, Inglaterra: 8 p.m.

El partido se podrá ver en las siguientes señales: