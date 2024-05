Tesla llama a revisión 125.227 vehículos por un sistema de advertencia de cinturón de seguridad defectuoso

Un nuevo Tesla Model 3 en un centro de entrega el último día del tercer trimestre de la compañía, en San Diego, California, el 30 de septiembre de 2019. (Mike Blake/Reuters/Archivo)

(Reuters) -- Tesla está llamando a revisión 125.227 vehículos en Estados Unidos debido a un mal funcionamiento en su sistema de advertencia del cinturón de seguridad que podría aumentar el riesgo de lesiones en un choque, dijo este viernes la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

El regulador dijo que los vehículos no cumplieron con los requisitos de seguridad federales ya que es posible que la luz de advertencia del cinturón de seguridad y el timbre audible no se activen cuando el conductor no está asegurado.

El llamado a revisión afecta a ciertos vehículos Modelo S 2012-2024, Modelo X 2015-2024, Modelo 3 2017-2023 y Modelo Y 2020-2023.

Tesla lanzará una actualización de software inalámbrica para solucionar el problema, y ​​se espera que la implementación comience en junio.

La solución eliminará la dependencia del software del sensor de ocupación del asiento del conductor y solo dependerá de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor y del estado de encendido para activar las señales de recordatorio, dijo la NHTSA.

Tesla había llamado a revisión del mercado 200.000 vehículos Model S, X e Y en Estados Unidos en enero debido a un mal funcionamiento del software que podía obstruir la visibilidad de los conductores al dar marcha atrás.

También llamó a revisión 3.878 Cybertrucks en abril para reparar una almohadilla del pedal del acelerador que podría soltarse y quedar atrapada en el acabado interior.

Los reguladores de seguridad automotriz de EE.UU. también abrieron una investigación el mes pasado para determinar si el llamado a revisión por parte de Tesla de más de 2 millones de vehículos anunciado en diciembre para instalar nuevas protecciones de piloto automático fue adecuado luego de una serie de accidentes.