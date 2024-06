El embajador de Reino Unido en México fue despedido después de apuntar con un arma a un colega, según el Financial Times

Jon Benjamin en una captura del video en el que se lo ve apuntando con un arma a un colega, un episodio que podría haber causado su despido. (Twitter/@subdiplomatic)

(CNN) -- El embajador de Reino Unido en México fue despedido a principios de este año después de que un video compartido en las redes sociales lo mostrara apuntando con un rifle a un empleado de la embajada local, informó el viernes el Financial Times.

El video de cinco segundos de duración, publicado el 26 de mayo en una cuenta X llamada Subdiplomatic, parece mostrar a Jon Benjamin sentado en el asiento del pasajero delantero de un vehículo, tomando un rifle y apuntando hacia una persona sentada en la parte trasera. Se escucha al menos a una persona reír en el video durante el episodio.

CNN se comunicó con Benjamin pero no recibió respuesta.

Un portavoz de la Oficina Británica de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) dijo a CNN este sábado: "Somos conscientes de este incidente y hemos tomado las medidas apropiadas", y agregó: "Cuando surgen problemas internos, la FCDO cuenta con sólidos procesos de recursos humanos para abordarlos".

Personas familiarizadas con el asunto dijeron al Financial Times que, según distintos informes, Benjamín fue despedido poco después de que ocurriera el incidente durante un viaje oficial a los estados mexicanos de Durango y Sinaloa en abril.

CNN también se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta. Cuando se le pidieron detalles, la embajada del Reino Unido en México remitió las preguntas de CNN al Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

El sitio web del gobierno del Reino Unido indica que Benjamin ya no es un enviado. En el sitio web de su biografía dice: "Jon Benjamin fue embajador del Reino Unido en México entre 2021 y 2024", y enumera ese puesto en una sección titulada: "Funciones anteriores en el gobierno". El sitio no explica por qué ya no desempeña ese papel.