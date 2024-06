Así llegan en Real Madrid y el Borussia Dortmund a la final

Por un lado, el cuadro merengue llega como el favorito absoluto de la competencia: no ha perdido un solo partido en la actual Champions League (12 victorias y cuatro empates), jugará como el reciente campeón de La Liga española y, para magnificar su posición, está buscando su título 15 en esta competencia para afianzarse aún más como el "rey de Europa".

En tanto, el Borussia se presenta en la final como una de las sorpresas del torneo, pero esto no quiere decir que no merezca su lugar en el partido decisivo. El club alemán quedó en primer lugar de su grupo, considerado por muchos como el más complicado del certamen. Si bien su récord no es perfecto en esta Champions, se puede destacar que en 12 partidos solamente registró dos derrotas y tres empates, según datos de la UEFA.