Trump dice que está "bien" con cumplir una posible pena de cárcel o arresto domiciliario tras la histórica condena

(CNN) -- El expresidente Donald Trump dijo que está “bien” con cumplir una posible pena de cárcel o estar bajo arresto domiciliario luego de su histórica condena por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

"Estoy de acuerdo con eso", dijo Trump a Fox News en una entrevista transmitida el domingo cuando se le preguntó sobre los posibles castigos. “El otro día vi a uno de mis abogados en la televisión diciendo: 'Oh, no, no quieres hacerle eso al presidente'. Le dije: No ruegues por nada”.

Pero Trump añadió: “No creo que el público lo soporte. No estoy seguro de que el público lo apoye”.

"Creo que sería difícil para el público aceptarlo, ya sabes, en cierto punto, hay un punto de ruptura", dijo Trump.

Sus comentarios se producen pocos días después de que un jurado de Manhattan declarara a Trump culpable de todos los cargos en su juicio por pago de dinero por silencio, convirtiéndolo en el primer expresidente en ser declarado culpable de un delito grave y el primer aspirante presidencial de un partido importante en ser condenado por un delito en el país en medio de una campaña para la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan fijó la sentencia de Trump para las 10 a.m. ET del 11 de julio. Merchan podría sentenciar a Trump a libertad condicional o hasta 4 años de prisión estatal por cada cargo, con un máximo de 20 años.

Por ahora, el expresidente permanece fuera de prisión a la espera de sentencia. Sostuvo en la entrevista de Fox News que no hizo nada malo y criticó a las personas “enfermas” involucradas en su condena.

“Estoy luchando por la Constitución”, dijo Trump, y agregó que el juicio había sido “más duro” para su familia que para él mismo. Hablando específicamente de su esposa, la ex primera dama Melania Trump, el expresidente dijo: “Ella está bien, pero creo que es muy difícil para ella. Quiero decir, ella está bien. Pero es… ya sabes, ella tiene que leer toda esta basura”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de buscar represalias políticas en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024, Trump dijo que, si bien simplemente tener éxito suena "hermoso", es "terriblemente difícil cuando se ve lo que han hecho".

"Esta gente es muy malvada y, al mismo tiempo, el país puede unirse", añadió.