INE confirma que incidentes, algunos violentos, impidieron instalación de algunas casillas electorales

El Instituto Nacional Electoral de México (INE) informó este domingo que algunas de las casillas electorales no pudieron instalarse debido a una variedad de incidentes, entre ellos algunos violentos.

Según explicó -textualmente- en un comunicado, algunos de estos incidentes fueron:

"Respecto de las casillas no instaladas, dos casos se suscitaron en el Distrito 9, de Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde personas ajenas no permitieron su instalación; otras tres en el Distrito 04 de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, por robo de la documentación electoral; dos más en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por acuerdo de la asamblea de la comunidad que determinó no instalarlas".

"Tampoco se instalaron siete casillas en el distrito 09 de Puerto Escondido, Oaxaca, por conflicto en el municipio La Reforma y sus agencias municipales de Estanzuela Grande y Río Tigre, donde no había garantías de instalación, y una en el Distrito 13 de Atlixco, Puebla, por robo de documentación electoral".