(CNN) -- El foco político en Estados Unidos de una elección presidencial enredada en un drama legal sin precedentes pasará esta semana del juicio penal de un expresidente al del hijo de un presidente en ejercicio ahora que la campaña entra en una nueva e intensa fase.

Cuatro días después de que el aspirante republicano Donald Trump fuera condenado por 34 cargos en su juicio por pago por silencio en Nueva York, Hunter, el hijo del presidente Joe Biden, será llamado a responder por cargos federales de posesión de armas en Wilmington, Delaware. El juicio promete ser un momento de gran angustia personal para el presidente y se produce en un momento en que busca encontrar una apertura política después de semanas de cobertura del caso de Trump.

A finales de esta semana, se espera que el presidente emita una acción ejecutiva radical que limitaría drásticamente la capacidad de los migrantes para buscar asilo en la frontera sur. La medida, un momento crucial del mandato de Biden y de su campaña, será vista como un esfuerzo por mitigar la ventaja de Trump en un tema que es la base de su carrera política. Pero también podría correr el riesgo de enojar a los votantes progresistas que son vitales para las esperanzas de victoria del presidente en noviembre pero que se han resentido con algunas de sus políticas, incluido su apoyo a Israel.

Los demócratas también buscarán esta semana resaltar lo que advierten son políticas de extrema derecha sobre el aborto a medida que aumenta el calor de la campaña antes del primer debate presidencial, en CNN, a finales de mes.

El esfuerzo de Biden por tomar la iniciativa en una campaña demasiado reñida se producirá cuando se multipliquen las repercusiones sobre la primera condena de un expresidente y candidato de un partido importante. La mayoría de los republicanos han cerrado filas en torno a Trump, afirmando que es víctima de una justicia armada, y el equipo del expresidente y el Comité Nacional Republicano se jactan de lo que dicen es una recaudación de fondos de US$ 70 millones tras el veredicto. Mientras tanto, los demócratas están debatiendo cómo aprovechar la condena de Trump, y algunos piden un esfuerzo más intenso para criticar al enemigo de Biden como un delincuente convicto. Es demasiado pronto para decir si el veredicto de culpabilidad tendrá un impacto político significativo en una nación polarizada durante mucho tiempo por las actitudes hacia el expresidente.

Pero una encuesta de CBS/YouGov publicada el domingo mostró que los estadounidenses creen entre un 57% y un 43% que el jurado de Manhattan llegó al veredicto correcto. Y en una nueva encuesta de ABC/Ipsos, los estadounidenses dijeron por un margen aproximado de 2 a 1 que el veredicto era correcto; sin embargo, las opiniones sobre Trump apenas cambiaron desde antes de la decisión del jurado.

Trump fue declarado culpable de falsificar registros comerciales para ocultar un pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Se declaró inocente y planea apelar.

Si bien los cargos en el caso de pago por silencio de Nueva York se consideran los menos dañinos políticamente de los cuatro casos penales contra Trump, la condena representa un momento ignominioso para un expresidente acusado dos veces que anteriormente había disfrutado de toda una vida de impunidad. El juicio resonará durante toda la campaña, ya que la sentencia de Trump está fijada para el 11 de julio, solo cuatro días antes de la apertura de la Convención Nacional Republicana, y el expresidente promete convertir las elecciones de noviembre en una reivindicación personal de lo que, erróneamente, afirma es persecución política por parte de la administración Biden.

Trump compara a Estados Unidos con las dictaduras sudamericanas

La aceptación republicana del virtual candidato del partido —a pesar de su condena por parte de un jurado compuesto por sus propios pares— es un espectáculo notable en momentos en que uno de los dos principales partidos del país efectivamente le da la espalda al Estado de derecho. La medida sugiere que en un posible segundo mandato —que Trump ha prometido utilizar como “represalia” contra sus enemigos políticos—, Trump no estaría limitado por su partido y potencialmente por la ley.

Trump dijo a Fox News en una entrevista transmitida el domingo por la mañana que era una víctima. “Es una armamentización y es algo muy peligroso. Nunca hemos tenido eso en este país. Sí lo tienen en otros países, en países de Sudamérica”, dijo. Sus comentarios incendiarios no reflejaron el hecho de que su negativa a aceptar su derrota electoral de 2020 y su demagogia reflejan mucho más a las repúblicas bananeras del mundo en desarrollo que un juicio justo con jurado.

Lara Trump, nuera del expresidente y copresidenta del Comité Nacional Republicano, le dijo a Kasie Hunt de CNN en el programa "State of the Union" el domingo que Trump había sido tratado injustamente. “Si su nombre hubiera sido otro que Donald Trump, este caso nunca habría visto la luz”, dijo. “Lo que la gente está viendo ahora es que no pueden confiar en nuestro sistema judicial. (La gente) está muy preocupada por el país que enfrentamos si este es el precedente que estamos sentando en Estados Unidos”.

Los demócratas rechazan la afirmación del Partido Republicano de que Trump nunca podría obtener un juicio justo en Nueva York porque es una ciudad liberal. Algunas figuras clave del partido también están tratando de explotar políticamente el veredicto de culpabilidad, incluso cuando Biden se ha mantenido en gran medida al margen de la contienda después de decir que el veredicto demostraba que nadie estaba por encima de la ley. El representante de California Adam Schiff, candidato al Senado, tuvo una respuesta simple para las quejas de Trump sobre el jurado en la ciudad donde el expresidente se hizo famoso.

“Ese jurado fue seleccionado en parte por Donald Trump y sus abogados. Examinaron a cada uno de los jurados. Tenía todos los derechos que tiene cualquier otro acusado penal en esa sala”, dijo Schiff, también en el programa “State of the Union” el domingo. “Este jurado ordinario de pares lo declaró culpable de todos los cargos. Entonces, si no quieres ser juzgado en Nueva York, no cometas crímenes en Nueva York”.

Joe Biden acompaña a su hijo Hunter antes de su juicio

El inicio de la selección del jurado en el primer juicio de un hijo de un presidente en ejercicio podría mitigar las afirmaciones del Partido Republicano de que el Departamento de Justicia solo apunta a los republicanos en un momento en que un senador demócrata, Robert Menéndez de Nueva Jersey, también está siendo juzgado en Nueva York. La acusación contra Hunter Biden fue presentada por el fiscal designado por Trump, David Weiss, quien fue ascendido a fiscal especial por el secretario de Justicia Merrick Garland el año pasado para supervisar la investigación. El único hijo vivo del presidente está acusado de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras abusaba o era adicto a las drogas, una violación de la ley federal. Se ha declarado inocente de los tres cargos.

La Casa Blanca ha descartado la posibilidad de un indulto, pero el presidente ha dicho que su hijo no hizo nada malo y que ha cambiado su vida después de luchar contra la adicción al alcohol y al crack. Hunter Biden tiene derecho a la misma presunción de inocencia y a un juicio por un jurado de sus pares que Trump. En una muestra simbólica de apoyo, el presidente fue visto con su hijo dando un paseo en bicicleta cerca de su casa en Rehoboth Beach, Delaware, el sábado.

Si bien los demócratas esperan utilizar la condena de Trump en su búsqueda para ganarse a los votantes independientes y moderados en los estados indecisos que deciden las elecciones, también intentarán esta semana obtener más oxígeno político para sus temas clave de campaña después de que el juicio del expresidente dominó los titulares desde mediados de abril.

Los demócratas alinean ataques contra el aborto

Además del gran anuncio de Biden sobre inmigración, los demócratas buscarán llamar la atención sobre las políticas republicanas de línea dura en materia de aborto. El Comité Nacional Demócrata, por ejemplo, planea resaltar el lunes un fallo de la Corte Suprema de Texas la semana pasada que dijo que una exención médica en la nueva ley de aborto del estado se aplica solo cuando existe riesgo de muerte o deterioro físico grave. Los demócratas dicen que la ley es el tipo de medida que los republicanos buscarían implementar en todo el país si Trump, quien logró la mayoría en la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade, gana un segundo mandato. El expresidente insiste, sin embargo, en que la política sobre el aborto debería dejarse en manos de los estados.

En otra señal de una creciente ofensiva demócrata sobre los derechos reproductivos, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, anunció que celebrará una votación sobre un proyecto de ley sobre el “derecho a la anticoncepción” el miércoles, cuando los demócratas cumplen dos años este mes desde que la Corte Suprema anuló la ley constitucional a nivel nacional del derecho al aborto. “Donald Trump y los republicanos del MAGA no podrán dejar atrás sus antecedentes antiaborto, porque el pueblo estadounidense sabe que, si se les da la oportunidad, los republicanos extremistas no cesarán en su campaña para despojar a este país de las libertades fundamentales”, dijo Schumer en una carta a su grupo demócrata.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anticipó el domingo cómo su partido busca enfatizar simultáneamente la convicción y la retórica autocrática de Trump mientras intenta llamar la atención para su propia agenda. El demócrata de Nueva York dijo en “Meet the Press” de NBC que un jurado había impartido justicia en una “afirmación del sistema judicial estadounidense”, y agregó: “Esto es Estados Unidos. No somos un sistema ocupado por un monarca, un rey o un dictador. Somos una democracia y en una democracia nadie está por encima de la ley”.

Jeffries también giró hacia un mensaje de campaña más amplio, argumentando que los demócratas reducirían los costos de la vivienda y abordarían los altos precios, que están perjudicando a muchas personas en la agenda económica del presidente. Jeffries dijo que mientras los republicanos mentían a favor de Trump, los demócratas se ocuparían de los temas que la mayoría de los votantes consideran importantes. “Prefiero estar del lado del presidente Biden en ese contraste que del lado republicano extremo del MAGA”, dijo.

Trump, después de quejarse amargamente casi todos los días de que el juicio lo mantuvo alejado de la campaña electoral, no volverá a la carga de inmediato. Sin embargo, se espera que esta semana se embarque en una campaña de recaudación de fondos que incluirá una parada en Beverly Hills, California, el viernes y una manifestación el domingo en Nevada, un estado que es campo de batalla entre los partidos en elecciones. En el comunicado de prensa previo a la manifestación, el equipo de Trump no mencionó su condena, sino que transmitió un mensaje económico. “El débil Joe Biden y sus amigos demócratas woke han declarado la guerra a la clase media. Los nevadenses están sufriendo bajo la Bidenomics con inflación en Nevada”, decía el comunicado, destacando también los altos precios de la gasolina.

El senador Tom Cotton, quien ha generado revuelo como posible compañero de fórmula de Trump, se inclinó por el discurso económico del expresidente en NBC. “El verdadero veredicto se dará el día de las elecciones y vendrá del pueblo estadounidense”, dijo el domingo el republicano de Arkansas. “Se basará en cosas como que no pueden pagar el alquiler y poner comida en la mesa para sus hijos; la frontera es un caos; tenemos guerras en todo el mundo”.

El argumento económico emergente entre las dos campañas muestra que el atolladero legal de Trump, a pesar de dominar la cobertura de la campaña durante meses y atraer a los principales votantes republicanos en torno al expresidente, puede no ser, al final, el tema que decida quién ocupará el cargo de presidente después de enero.