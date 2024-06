¿Cómo se restringirá la migración en la frontera México-EE.UU. con la nueva medida de Biden?

Biden anuncia medidas migratorias para solicitar asilo 3:14

(CNN Español) -- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este martes una acción ejecutiva que impedirá solicitar asilo a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México.

Esta medida, que entrará en efecto el miércoles a las 12 a.m., hora de Miami, es la más drástica del Gobierno de Estados Unidos en la frontera sur, en un intento de Biden de imponerse en materia de inmigración a pocas semanas del primer debate presidencial.

¿Cómo va a funcionar esta nueva medida? Te explicamos a continuación.

Así funciona la medida de Biden para restringir la inmigración en la frontera entre EE.UU. y México

La acción ejecutiva de Biden anunciada este martes tiene el objetivo de frenar el flujo de inmigración irregular en la frontera sur, después de que una propuesta bipartidista se estancara en el Congreso de EE.UU. a principios de este año.

¿Cómo funciona?

La nueva acción ejecutiva prohíbe solicitar asilo a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente —lo que supone un cambio respecto a décadas de protocolo— una vez alcanzado un umbral diario de cruces irregulares.

A menos que cumplan determinadas excepciones, los inmigrantes serán devueltos a México o a su país de origen.

La medida podría activarse y desactivarse:

Altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos dijeron a periodistas este martes que se levantará cuando haya un promedio diario de menos de 1.500 encuentros en puertos de entrada al país.

En tanto, la medida se activará cuando los encuentros diarios en los puertos de entrada alcancen los 2.500.

Las autoridades fronterizas se encontraron el lunes con unos 3.500 inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera, según un funcionario de Seguridad Nacional, lo que supera el umbral necesario para que la acción ejecutiva surta efecto.

Las autoridades de Seguridad Nacional han detenido recientemente a algo menos de 4.000 inmigrantes al día en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que supone un breve respiro respecto a las cifras récord alcanzadas a finales del año pasado. El número de personas que cruzan la frontera sur de EE.UU. ha sido siempre un reto para el Gobierno de Biden, mientras las autoridades se enfrentan a una migración récord en todo el hemisferio occidental.

¿Quiénes están exentos de la medida?

Quedan exentos los niños no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata de personas, quienes presenten una urgencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida y la seguridad, entre otros.

Los inmigrantes también pueden solicitar una cita a través de la aplicación móvil de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., conocida como CBP One, para presentar su solicitud de asilo en un puerto de entrada.

Cooperación de México

La medida también depende en buena parte de la cooperación de México, que ya había acordado aceptar hasta 30.000 inmigrantes al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como parte de un esfuerzo para reducir la inmigración ilegal en el hemisferio y que ha intensificado significativamente la aplicación de las leyes de inmigración como parte de los esfuerzos de cooperación en curso, pero funcionarios estadounidenses se negaron a decir este martes si se había alcanzado algún nuevo acuerdo con México en torno a la acción ejecutiva de este día.

Críticas por su similitud a las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump

Los críticos han arremetido contra la medida por ser similar a las adoptadas bajo el mandato de Donald Trump.

Como candidato, Biden criticó al Gobierno de Trump por ser "inhumano" en la frontera. En una llamada con periodistas este martes en la que se adelantó la nueva acción ejecutiva, un funcionario defendió las medidas como distintas y separadas de las de Trump, al tiempo que reconoció que están preparados para los desafíos legales, "francamente, desde ambos lados del espectro político".

"El Gobierno de Trump atacó casi todas las facetas del sistema de inmigración, y lo hizo de una manera vergonzosa e inhumana", dijo un funcionario este martes. "La acción no prohibirá a las personas en función de su religión, no separará a los niños de sus madres, también hay estrechas excepciones humanitarias a la prohibición de asilo, incluso para aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad. Las acciones del Gobierno de Trump no incluyeron estas excepciones".

Biden se distancia de las medidas del Gobierno de Trump

Al anunciar la medida este martes, Biden intentó trazar un estricto contraste con su oponente en noviembre.

"Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como si envenenaran la sangre de un país. Además, nunca he separado a los niños de sus familias en la frontera", dijo Biden, señalando puntos concretos que Donald Trump ha dicho que retomaría o llevaría a cabo si resulta elegido en noviembre.

Biden hizo hincapié en la importancia de proporcionar a las personas una vía hacia la ciudadanía, pero dijo que, para "proteger a Estados Unidos como una tierra que da la bienvenida a los inmigrantes, primero hay que asegurar la frontera y asegurarla ahora".

Con información de Priscilla Alvarez, Donald Judd, Arlette Saenz, MJ Lee, Elise Hammond y Sam Fossum, de CNN.