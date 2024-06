Este joven de 27 años lleva jornaleros a Disneyland. Un detalle siempre le llama la atención

(CNN) -- Jesús Morales baja la ventanilla al entrar en un estacionamiento de California Home Depot.

"Necesitamos tres trabajadores", dice en español.

"Vamos a ir a Disneyland", dice Morales a los hombres mientras suben al asiento trasero de su SUV. "Les pagaremos el día".

"¿Pero qué vamos a hacer allí?", pregunta uno de los trabajadores.

"Disfrutar del parque. Eso es todo", dice Morales.

En los rostros de los jornaleros se reflejan expresiones de desconcierto. Está claro que esto no es lo que esperaban. Y de eso se trata.

Hace años, si le hubieras dicho a Morales que dejaría atrás el trabajo que le gustaba en un gimnasio de San Diego para ganarse la vida haciendo TikToks, te habría mirado con cara de "este tipo está mal de la cabeza".

Pero hoy, a sus 27 años, ha acumulado más de 5 millones de seguidores y más de 160 millones de me gusta en la plataforma de redes sociales, donde lo conocen como juixxe. Ha conseguido el patrocinio de grandes marcas y ha grabado videos con famosos como Mario López y Óscar de la Hoya a su lado.

Sus seguidores esperan y adoran los momentos que Morales comparte en sus visitas a los estacionamientos de Home Depot y en las esquinas de las calles del sur de California. Desde 2020, ha publicado cientos de videos en los que sorprende a trabajadores y vendedores ambulantes, muchos de ellos inmigrantes hispanohablantes, con grandes gestos como propinas de US$ 1.000 y viajes a Disneyland. Y los espectadores de sus videos han donado cientos de miles de dólares para ayudar a su causa.

"Para mí eso es lo más sorprendente", dice Morales, "lo poderoso que es el internet, y lo impresionante que puede ser cuando lo utilizas para el bien".

Jesús Morales, en una reciente visita a Disney, dice que utiliza las donaciones de sus seguidores en las redes sociales para apoyar a los trabajadores que conoce con grandes gestos como grandes propinas y entradas para ir a Disneyland. Crédito: Jesús Morales

Los videos muestran algo que rara vez vemos

Morales dice que nunca había estado en Disneyland antes de llevar allí por primera vez a un grupo de trabajadores el año pasado. Hasta la fecha, calcula que ha llevado a unos 50 trabajadores al parque temático de Anaheim desde que comenzó esta iniciativa hace aproximadamente un año.

Hay una razón por la que los videos que Morales comparte desde el popular destino turístico tienen tanta resonancia, según Natalia Molina, distinguida profesora de estudios estadounidenses y etnicidad en la Universidad del Sur de California.

"Especialmente si procedes de un entorno inmigrante, si eres latino o inmigrante, es una forma de validación", afirma. "Los pone en el punto de mira y los trata con respeto, y te recuerda algo que no deberíamos necesitar que nos recordaran: que son seres humanos que viven vidas enteras".

Es habitual oír a los políticos hablar de los migrantes desesperados en la frontera. Pero es raro ver representaciones positivas de ellos, y aún más raro que se les represente experimentando alegría, dice Molina.

Pero en los videos de Disneyland de Morales, la felicidad es un tema común que resuena entre los espectadores y los sorprende.

"¿De dónde vamos a sacar estas imágenes si no? Seguro que no en la gran pantalla", dice Molina. "La representación de los latinos no ha cambiado en casi dos décadas. Representan una media del 4% de los papeles hablados, y cuando lo hacen a menudo se les representa como delincuentes o amas de casa, como trabajadores de servicios mal pagados que no tienen voz. Son estereotipos planos. Y estos videos los muestran como seres humanos, con vidas tridimensionales, que experimentan tanta alegría".

Una camarera de hotel sonríe y se le saltan las lágrimas al ver una carroza del desfile en la que aparece Miguel de "Coco". "No recuerdo la última vez que tuve un día para mí", dice.

Un hombre mayor con orejas de Mickey Mouse admite que está sorprendido por lo que ha visto. "Nunca había tenido una experiencia así, ni siquiera de niño", dice. "Me siento muy feliz".

Un jardinero que perdió recientemente su trabajo aparece dándole la mano al hada madrina de Cenicienta.

Y en un video, un trabajador le cuenta a Morales que ayudó a construir parte del parque, pero que nunca tuvo la oportunidad de visitarlo como invitado.

Disneyland no es el único lugar al que Morales ha llevado a los protagonistas de sus videos. Algunas de sus publicaciones en las redes sociales también incluyen visitas a acontecimientos deportivos, festivales de música y lanzamientos de productos. Pero hay algo en los videos de Disney que ha captado especialmente la atención de los espectadores, y también de Morales.

Incluso los hombres que empezaron el día con el ceño fruncido en el asiento trasero de Morales aparecen más tarde con orejas de Mickey Mouse y gritando como niños en la montaña rusa.

"Eso es lo que siempre me emociona", dice Morales, " verlos o escucharlos reír".

Ve los esfuerzos de su propia familia reflejados en sus caras

Cuando empezó a hacer TikToks, a Morales le rondaba por la cabeza otro tipo de risa.

Como mucha gente durante la pandemia, no podía trabajar y recurrió a los TikToks para combatir el aburrimiento y hacer sonreír a la gente. Pensó en un apodo que le habían puesto en el instituto de Aurora, Illinois, "Juice", y se inspiró en él para crear su nombre de usuario.

Algunos de los primeros videos publicados en su cuenta "juixxe" en 2020 muestran a Morales entrando en varios lugares con una sandía hueca como msacarilla.

Pero Morales dice que se inspiró en otras publicaciones en las redes sociales en las que aparecían creadores haciendo donaciones a los necesitados, y pensó que podría intentarlo.

No pasó mucho tiempo antes de que se fijara en los vendedores ambulantes, que, según dice, le hicieron pensar en lo que había oído sobre las dificultades de su propia familia cuando llegaron a Estados Unidos procedentes de México.

"Realmente venían de la nada. Mis padres dormían literalmente en un pedazo de cartón en el suelo de un sótano", dice Morales.

Su madre trabajaba en bancos como agente de préstamos hipotecarios, y su padre tiene ahora su propio taller de carrocería.

Nunca olvidará una anécdota que cuenta su madre sobre su trabajo como camarera en un restaurante de Aurora cuando estaba embarazada de él.

Un grupo de más de 10 personas le dejó un solo centavo de propina.

Ese momento desgarrador estaba en la mente de Morales cuando utilizó las donaciones para dar una propina de US$ 100 a un vendedor ambulante por primera vez allá por agosto de 2020. Y de nuevo cuando empezó a dar propinas más grandes a los vendedores después de conseguir más donaciones de sus seguidores.

Y cuando ese mismo año llegó el momento de decidir si seguir en su trabajo en el gimnasio o dedicarse a TikTok a tiempo completo, Morales dice que sabía lo que tenía que hacer.

La popularidad de sus videos le llevó a la lista de descubridores 2021 de TikTok, en la que se le destacaba como uno de los "changemakers" estrella de la plataforma. Ese año, TikTok también lo incluyó en su lista de Latinx TikTok Trailblazers.

Ahora Morales dice que gana lo suficiente para mantener a su familia gracias a acuerdos con marcas y patrocinios. Y todas las donaciones que recibe de los espectadores, dice, las hace llegar a los trabajadores que conoce.

Después de sus días en Disneyland, donde una entrada de adulto para un día puede costar entre US$ 104 y 196, los videos muestran a Morales pagando a los trabajadores US$ 500 por su tiempo.

Por qué empezó a cambiar su enfoque

En cierto modo, los videos que Morales hace hoy son similares a los TikToks que empezó a compartir allá por 2020. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ha refinado su enfoque. Una razón: empezó a notar que incluso cuando daba a los trabajadores enormes propinas con la intención de que se tomaran descansos, no lo hacían.

"Les decía: 'Por favor, háganme un favor, váyanse a casa y descansen un poco, es todo lo que les pido'. Y ellos decían: 'Sí, sí'. Y 9 de cada 10 veces, me daba una vuelta por la esquina y ellos seguían allí vendiendo", dice Morales. "Mi mayor preocupación era que llegaran a casa sanos y salvos con el dinero. Pero ellos seguían trabajando. Así que acabamos dando un giro".

En lugar de dar propinas a los trabajadores, Morales y su equipo empezaron a comprar todos los productos de los puestos de tacos, flores y fruta, y a veces ayudaban a regalarlos.

"Así no les queda más remedio que irse a casa, o al menos hacer lo que les dé la gana durante el resto del día", dice Morales.

Y ahora, en algunos casos, que le acompañen a Disneyland.

Morales calcula que ha repartido unos US$ 600.000 entre los vendedores ambulantes del sur de California desde que comenzó su labor. Rara vez se mantiene en contacto con los vendedores y trabajadores que encuentra por el camino. Morales dice que le gusta la idea de que la interacción sea fugaz, casi como un sueño.

Pero de vez en cuando ha hecho un seguimiento y ha puesto en marcha campañas de recaudación de fondos para reunir más dinero para ellos. En GoFundMe, ha liderado iniciativas para recaudar dinero para que un vendedor ambulante de toda la vida pudiera jubilarse en México, y para ayudar al propietario de un puesto de tacos a conseguir su propio camión de comida.

"Podemos experimentar los altibajos de la vida de manera diferente, pero todo el mundo puede hacer una diferencia positiva en la vida de otro, como Jesús Morales ha hecho por sus vecinos, amigos e incluso extraños", dijo la portavoz de GoFundMe Leigh Lehman en una declaración escrita, destacando que Morales había reunido a la gente para recaudar más de US$ 200.000 en la plataforma.

Lo que espera que su hijo aprenda de sus viajes a Disney con jornaleros

Las respuestas a las publicaciones de Morales son abrumadoramente positivas. Los comentarios elogiándole y llamándole ángel son habituales:

"Como alguien con un padre que no ha tenido un día libre desde que llegó a EE.UU., gracias de verdad".

"Te juro que curas el niño interior de muchas personas; la mayoría de los inmigrantes pasan la mayor parte de su vida trabajando y ahorrando y no pudiendo salir a lugares como este gracias por todo lo que haces".

"La gente que trabaja duro también se merece que la consientan ✨🙏 Dios te bendiga por darles esa experiencia".

Los videos de Morales desde Disneyland suelen recibir elogios de los espectadores, que le agradecen que dé la oportunidad de divertirse a trabajadores que rara vez se toman tiempo libre. Crédito: Jesús Morales

Y los videos se han hecho tan populares que, a veces, desconocidos reconocen a Morales cuando lleva a un grupo a Disneyland y ofrecen sus propias donaciones en el acto.

Pero de vez en cuando surgen críticos que acusan a Morales de explotar a los trabajadores a cambio de clics y le preguntan por qué necesita tener una cámara rodando para hacer algo bueno.

Morales dice que entiende de dónde vienen, pero intenta centrarse en lo positivo.

"Conozco mis intenciones, y mis intenciones son puras. Si nadie supiera mi nombre, o mi nombre de usuario, me importaría un bledo, la verdad", dice. "Y de la manera más respetuosa, sólo quiero seguir haciendo cosas como ésta. Las redes sociales me han permitido hacer cosas como ésta. Y quién sabe qué otras cosas increíbles podemos hacer".

Independientemente de cómo amplíe sus esfuerzos en las redes sociales, Morales dice que piensa seguir haciendo los videos de Disneyland y llevando a los trabajadores allí.

Oír sus risas, dice, vale más que cualquier clic o comentario.

También hay otro beneficio. La novia de Morales y su hijo de 3 años suelen acompañarlo en los viajes a los parques Disneyland.

"No estoy seguro de que entienda del todo lo que hago", dice Morales, "pero cada vez que vamos a llevar a gente a Disney, me pregunta: '¿Te llevas a los amigos?

Morales espera que las historias que cuenta en sus videos transmitan también un mensaje a su hijo: lo hermoso que es dar.

-- Jai-Leen James de CNN contribuyó con este reportaje.