Resumen de noticias del anuncio de Joe Biden sobre restricciones a la migración en EE.UU., este 4 de junio

La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano arremeten contra la acción ejecutiva de Biden sobre inmigración

La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) atacaron la nueva acción ejecutiva que el presidente Joe Biden dio a conocer este martes y que permitiría al Gobierno prohibir a los solicitantes de asilo que crucen la frontera ilegalmente.

El exasesor principal de la Casa Blanca de Trump, Stephen Miller, hizo varias afirmaciones infundadas e incendiarias en la llamada con periodistas, incluyendo que la nueva acción esperada de Biden es "pro esclavitud infantil, pro tráfico de niños, pro servidumbre sexual infantil". Describió las acciones de Biden como "malvadas" y "radicales", y llamó al presidente "criminal" y "monstruo".

Miller, asesor de Trump desde hace mucho tiempo, fue el arquitecto detrás de algunas de las políticas de inmigración más controvertidas del Gobierno de Trump.

El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. Tom Homan, que supervisó la controvertida política de "tolerancia cero" de Trump para los cruces fronterizos ilegales que llevó a que los niños fueran separados de sus padres, también estuvo en la llamada, además del portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller.

"Este presidente no ha hecho nada para hacer honestamente su trabajo y asegurar la frontera y las acciones que están tomando hoy no aseguran la frontera, no arreglan nada", dijo Homan.