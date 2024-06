Anuncio de Joe Biden sobre restricciones a la migración en EE.UU., en vivo: noticias, reacciones y más

El Gobierno de Biden espera impugnaciones legales a su medida sobre pedidos de asilo en la frontera

Críticos se han manifestado en contra de la medida de la administración de Biden para prohibir el acceso al asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera por considerarla similar a las medidas adoptadas bajo el mandato del expresidente Donald Trump.

Como candidato, Biden tachó a la administración de Trump de "inhumana" en la frontera. En una llamada con periodistas el martes en la que se adelantó la nueva acción, un funcionario defendió los pasos como diferentes a los de Trump, al tiempo que reconoció que están preparados para desafíos legales, "francamente, de ambos lados del espectro político".

"La administración Trump atacó casi todas las facetas del sistema de inmigración, y lo hizo de una manera vergonzosa e inhumana", dijo un funcionario el martes.

"La acción no establecerá prohibiciones a las personas en función de su religión, no separará a los niños de sus madres. También hay estrechas excepciones humanitarias a la prohibición de asilo, incluidas las personas que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad: las acciones de la administración Trump no incluyeron estas excepciones".