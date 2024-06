Pedro Sánchez, “extrañado” por la citación a declarar de su esposa en plena campaña electoral para el Parlamento Europeo

(CNN Español) -- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mostró sorpresa este martes, después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid citara a declarar a su esposa, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio, en el marco de la causa que la investiga por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño”, señaló Sánchez en una nueva carta dirigida a la ciudadanía que compartió en sus redes sociales.

“Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, añadió Sánchez.

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el líder del Ejecutivo español señaló que esta situación responde a una campaña promovida por los líderes de la oposición “con el fin de quebrarme en el plano político y personal”.

Sánchez defendió a su esposa, de quien dijo “es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar”, agregando que “no hay nada detrás de esta acusación” promovida por la organización de ultraderecha Manos Limpias.

“Mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”, señaló Sánchez en la misiva, recordando su decisión de mantenerse en el cargo tras haber anunciado un período de reflexión a finales de abril, cuando se dio a conocer la investigación contra su mujer.

¿Qué se sabe de la investigación?

Begoña Gómez ha sido llamada a declarar en calidad de investigada el próximo 5 de julio a las 10 a.m., hora local, en el marco de la pesquisa que lidera el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El TSJM detalló que este juzgado comenzó diligencias de investigación el 16 de abril por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, tras recibir por reparto ordinario una denuncia de Manos Limpias. Miguel Bernard, secretario general de la organización, admitió a fines de abril en un comunicado que su denuncia se basó en información posiblemente falsa publicada en medios digitales.

La Fiscalía Provincial de Madrid apeló la decisión del juzgado y solicitó que se archive la investigación, dijeron desde la Fiscalía General del Estado a CNN. Incluso, una fuente del servicio de fiscales agregó que no hay indicios de delito alguno en el contenido de la denuncia.

Sin embargo, el juzgado decidió seguir adelante con la instrucción de la causa, debido a que, si bien existía información “inverosímil o con datos erróneos” en la denuncia, existen otros “datos objetivos suficientes” que legitimaban el inicio de una investigación.

Por su parte, Sánchez afirmó en ocasiones anteriores que la denuncia se sostiene en "falsedades" e "informaciones espurias", sobre las que su esposa ha impulsado acciones legales para que esos medios se rectifiquen, calificó a Manos Limpias de organización ultraderechista y dijo que el objetivo de la denuncia es hacerlo "desfallecer en lo político y en lo personal".