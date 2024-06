(CNN) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “probablemente” hablará con Joe Biden el martes sobre las nuevas acciones ejecutivas fronterizas del Gobierno de EE.UU.

AMLO dijo que “probablemente” mantendrá una llamada telefónica el martes con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Tenemos una llamada telefónica pendiente con el presidente Biden, probablemente hoy”, dijo López Obrador luego de que le preguntaran sobre el esperado anuncio de Biden de nuevas acciones ejecutivas relacionadas con la frontera.

“En materia de inmigración venimos avanzando bien; hay posturas de ambos gobiernos”, dijo en su conferencia de prensa diaria en la Ciudad de México.

López Obrador pasó a enumerar las solicitudes que ha hecho en el pasado a la administración Biden, como la regularización de millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos y que, según el presidente, contribuyen a la economía estadounidense.

Durante la conferencia de prensa, AMLO también cuestionó el financiamiento de conflictos armados por parte de Estados Unidos.

Si el Gobierno de Estados Unidos dedicara un porcentaje menor de lo que da a armar a países en guerra.... no es posible que se aprueben US$ 50, 60, 100 millones para guerras pero el Congreso no haya aprobado absolutamente nada en apoyo a los pueblos de Centroamérica, América Latina y el Caribe, que son los pueblos que por necesidad tienen que migrar", afirmó.

"Estoy seguro de que si a los ciudadanos estadounidenses se les preguntara sobre esto, lo aprobarían. Pero lo que pasa es que ahora todo es sensacionalismo, y caen en la simpleza de culpar a los migrantes, sobre todo durante las elecciones", dijo el presidente de México.