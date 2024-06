Acusan al productor discográfico y cantautor The-Dream de violar a una mujer, según una nueva demanda

Terius «The-Dream» Gesteelde-Diamant acepta el premio a la Mejor Canción R&B por «Cuff It» en el escenario durante la 65ª edición de los GRAMMY en el Crypto.com Arena el 05 de febrero de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Frazer Harrison/Getty Images)

(CNN) -- El productor discográfico y cantautor The-Dream (Terius Gesteelde-Diamant) está acusado de tráfico sexual, violación y agresión sexual en una demanda que se presentó este martes.

Según la demanda, obtenida por CNN, Gesteelde-Diamant "utilizó su edad e influencia" en la industria musical para "manipular" a la demandante Chanaaz Mangroe, una cantautora de Países Bajos que se encuentra en Estados Unidos con un visado O-1B de "capacidad extraordinaria". La demanda alega que "atrajo" a Mangroe "a una relación abusiva, violenta y manipuladora llena de agresiones físicas, encuentros sexuales violentos y una horrible manipulación psicológica".

En una ocasión, según la demanda, Mangroe alega que Gesteelde-Diamant la violó en una furgoneta "la misma noche que la obligó a realizar actos sexuales en una sala pública de cine".

La mujer solicitó un juicio con jurado y reclama daños y perjuicios no especificados.

CNN ha solicitado comentarios a los representantes de Gesteelde-Diamant, pero no ha recibido respuesta. En una declaración que su representante envió a The New York Times, Gesteelde-Diamant negó las acusaciones.

"Estas afirmaciones son falsas y difamatorias", dice el comunicado enviado al Times. "Me opongo a toda forma de acoso y siempre me he esforzado por ayudar a la gente a realizar sus objetivos profesionales. Como alguien comprometido a tener un impacto positivo en mis compañeros artistas y en el mundo en general, me siento profundamente ofendido y entristecido por estas acusaciones".

En una declaración a CNN, Mangroe dijo que necesitaba contar su historia para sanar.

"Elegir hablar sobre el trauma al que sobreviví ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero en última instancia, lo que Dream me hizo, causó que fuera imposible vivir la vida que imaginé para mí y perseguir mis metas como cantante y compositora", dijo Mangroe en la declaración de este martes. "En última instancia, mi silencio se ha vuelto demasiado doloroso y me he dado cuenta de que necesito contar mi historia para sanar. Espero que al hacerlo también ayude a otros y evite futuros abusos horribles".

En su denuncia, Mangroe describe que conoció a Gesteelde-Diamant en 2015, cuando el equipo del productor expresó su interés en ficharla como artista.

Mangroe, que tenía 23 años en ese momento, alega en la demanda que Gesteelde-Diamant prometió ayudar a asegurar contratos de grabación y publicación para ella y escribir canciones para ella "como lo hizo para Beyoncé y Rihanna". En lugar de eso, alega la demanda, la sometió a "violentos actos sexuales y viciosas torturas psicológicas".

En la denuncia se alega que "controlaba todos los aspectos" de su vida mientras ella estaba en Estados Unidos con un visado de trabajo. También alega que Gesteelde-Diamant cometió múltiples actos de violencia sexual contra Mangroe, la filmó durante los actos sexuales y también la obligó a beber "cantidades excesivas de alcohol" vertiéndoselo por la garganta.

"Este es otro ejemplo horrible de cómo los hombres en la industria de la música utilizan su poder e influencia para manipular y dañar a otros", dijeron los abogados de Mangroe, Douglas H. Wigdor y Meredith A. Firetog, a CNN en un comunicado. "Aunque nunca se recuperará del todo de lo que él y quienes le apoyaron le hicieron, su voluntad de hablar ahora es una prueba de su extraordinaria fortaleza".

Wigdor y Firetog también representan a Cassie Ventura, quien demandó a Sean "Diddy" Combs en 2023 por violación y abuso. La demanda se resolvió extrajudicialmente un día después de ser presentada y Combs negó las acusaciones. Combs emitió más tarde una disculpa en su página de Instagram después de que CNN publicara imágenes de vigilancia de 2016 que lo mostraban agrediendo físicamente a Ventura.

Gesteelde-Diamant es un artista ganador de un Grammy conocido por escribir canciones como "Umbrella" de Rihanna, "Baby" de Justin Bieber y "Touch My Body" de Mariah Carey. También escribió varias canciones para Beyoncé, entre ellas "Single Ladies (Put a Ring on It)" y "Partition". En 2012 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de A&R en Def Jam Records, que abandonó en 2014 para fundar su propio sello, Contra Paris.