Halsey revela que le diagnosticaron lupus y un tipo raro de enfermedad de células T en 2022

Halsey etiquetó a organizaciones de lupus y cáncer de sangre en su publicación de Instagram. Crédito: Olivia Wong/FilmMagic/Getty Images.

(CNN) -- Halsey compartió más sobre su salud en una serie de publicaciones confesionales en las redes sociales.

Este miércoles, Halsey, que usa los pronombres "she/they" en inglés, reveló en Instagram que en 2022, “primero le diagnosticaron lupus LES y luego un raro trastorno linfoproliferativo de células T”.

Después de afirmar que estaba lista para compartir más sobre su salud tras de un período de incertidumbre, Halsey escribió: "Fueron todos muy amables, así que quiero compartir un poco más".

También escribió que tanto el lupus como el trastorno linfoproliferativo “actualmente están bajo control o en remisión” y que ambos “probablemente los tendré durante toda mi vida”.

El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células sanas, y provoca dolor, fiebre, erupciones cutáneas, daño a los órganos y otros síntomas. Las células T son un tipo de célula inmunitaria y los trastornos linfoproliferativos son afecciones que hacen que el cuerpo produzca cantidades incontroladas de glóbulos blancos llamados linfocitos.

“Después de un comienzo difícil, poco a poco logré controlar todo con la ayuda de médicos increíbles”, continuó Halsey. "Después de 2 años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir".

Este martes, los seguidores de Halsey expresaron su apoyo después de que la cantante recurriera a las redes sociales y dijera: "Tengo suerte de estar viva".

La estrella de “Without Me”, que se identifica con los pronombres “she/they” en inglés, actualizó a sus seguidores este martes con una publicación en Instagram que decía: “En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. En resumen, escribí un álbum. Comienza con The End. Ya está disponible."

El mensaje estuvo acompañado de una serie de videoclips cortos, el primero de los cuales mostraba a Halsey sentada y frotándose continuamente las piernas.

“En serio, en serio (…) como una anciana”, dijo la joven de 29 años en el video. “Me dije a mí misma que me voy a dar dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis 20 cuando tenga 30".

Un usuario reaccionó: “Halsey es la voz de tantos enfermos crónicos. Otra razón más por la que es mi heroína, ya que tengo algo para el resto de mi vida pero aún quiero vivir mi sueño. Estoy muy emocionado de escuchar esta historia. Te amo mucho"

Otro escribió: "Te amo 🤍 las enfermedades crónicas son un infierno pero eres increíble".

Cuando hizo la publicación este martes no había dado más detalles sobre cuál es su condición, pero había etiquetado a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society. CNN se comunicó con un representante de Halsey para solicitar comentarios.

Otro video mostró a Halsey conectada a algún tipo de sonda, mientras usaba una máscara y decía "día uno de tratamiento". Otras tomas mostraban a Halsey cuando lloraba, con un pañuelo en la cabeza y con un suero.

“The End”, canción que salió este martes, fue escrita y producida por Halsey, Michael Uzowuru y Alex G.