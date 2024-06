ANÁLISIS | El juicio a Hunter Biden vuelve a poner en el foco la crisis de adicción en Estados Unidos

Esto fue lo que declaró Hunter Biden en su testimonio 3:47

Nota del editor: Si tú o un ser querido se enfrenta a problemas de salud mental o trastornos por consumo de sustancias, llama a la línea de ayuda nacional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-4357 o visita el sitio web de la SAMHSA para obtener información y referencias sobre tratamientos.

(CNN) -- Independientemente de lo que uno piense del caso penal de Hunter Biden, el inicio del juicio federal por posesión de armas que involucra al hijo del presidente Joe Biden esta semana en Delaware dejó al descubierto un aspecto aleccionador de la vida estadounidense que trasciende la política partidista: una nación que lucha contra la adicción.

El juicio ocurre en un momento en que las autoridades federales, estatales y locales luchan contra una epidemia de sobredosis de drogas en todo el país, tanto en estados rojos como azules, incluidas las relacionadas con el potente opioide fentanilo.

Hunter Biden se ha declarado inocente de los cargos de compra y tenencia ilegal de un arma de fuego mientras consumía drogas o era adicto a ellas, lo que constituye una violación de la legislación federal.

Después de que los posibles jurados prestaran juramento el lunes en el edificio federal J. Caleb Boggs de Wilmington, el juez que supervisa el caso leyó en voz alta una lista de preguntas que se utilizarían para seleccionar al grupo de residentes que se pronunciaría sobre el caso contra Hunter Biden.

"¿Usted, un familiar o un amigo cercano ha sufrido alguna vez de abuso de drogas o alcohol, o ha sido adicto a las drogas o al alcohol de alguna manera?", preguntó el juez.

Otra pregunta indagaba si los posibles jurados o sus allegados habían buscado alguna vez tratamiento por consumo de drogas.

En sus respuestas, a veces emotivas, los posibles jurados describieron cómo el consumo de drogas había afectado a personas que conocían.

Un posible miembro del jurado describió la lucha de su hija contra la adicción, indicando que tras la recuperación "todo el mundo necesita una segunda oportunidad".

Otro posible miembro del jurado dijo que su mejor amigo de la infancia había muerto de una sobredosis de heroína.

"He perdido a muchos amigos por sobredosis de drogas", dijo otro posible miembro del jurado. "Creo que hoy en día es algo cotidiano".

Datos recientes subrayan un preocupante panorama nacional de sobredosis de drogas.

Alrededor del 42% de los adultos de Estados Unidos afirman conocer personalmente al menos a una persona fallecida por sobredosis de drogas, según los resultados de una encuesta publicada a principios de este año por el instituto de investigación sin fines de lucro RAND Corporation.

El informe reveló que entre los adultos que declararon conocer a alguien que murió por sobredosis, el número promedio de vidas perdidas que conocían era de dos, lo que ilustra las "consecuencias de gran alcance" de la crisis de sobredosis del país.

"Esa cifra ni siquiera tiene en cuenta el número de personas que lucharon contra las drogas o el alcohol y no sufrieron una sobredosis", afirma el Dr. Scott Hadland, experto en adicciones del hospital infantil Mass General de Boston.

Además de poner de manifiesto el enorme número de estadounidenses afectados por la adicción, el juicio de Hunter Biden también está creando una conciencia crítica en torno al propio lenguaje utilizado para describir el consumo de drogas.

Expertos médicos y defensores de las víctimas han pedido que se dejen de utilizar palabras como "adicto" y se opte por calificativos menos sentenciosos como "personas que sufren adicción".

"La adicción es una enfermedad", según la Partnership to End Addiction. "Es importante que utilicemos un lenguaje que la enmarque como un problema de salud y muestre respeto a las personas con adicción y a sus familias. Igual que haríamos con cualquier otra enfermedad".

"Palabras como “adicto” son perjudiciales porque contribuyen al estigma", afirmó Hadland. "El estigma dificulta que la gente busque ayuda, incluso acudiendo a familiares y amigos en busca de apoyo". En medio de una crisis nacional de sobredosis, queremos asegurarnos de que las personas que necesitan ayuda se sientan cómodas buscándola".

Los expertos en adicciones también advierten contra la generalización del consumo de drogas, señalando que el problema afecta a personas de distintas comunidades, partidos políticos y estatus socioeconómico.

"Las razones por las que la gente desarrolla un trastorno por consumo de sustancias son tan variadas como seres humanos hay en este planeta", afirma el Dr. Andy Mendenhall, de la organización de tratamiento y ayuda de Oregón Central City Concern. "Lo que podemos decir inequívocamente es que la pobreza multigeneracional, las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, la pérdida del empleo [y] los traumas forman parte de la narrativa de por qué la gente busca sentirse diferente mediante el consumo de sustancias".

Incluso los responsables de hacer cumplir la ley y detener a los consumidores y traficantes criminales de drogas afirman que los matices son fundamentales para ayudar a orientar a las personas hacia el tratamiento mientras las autoridades trabajan para resolver la crisis de las drogas en Estados Unidos.

"Este comportamiento adictivo no es algo que deba tomarse a la ligera y no es algo como: "Oh, sólo consigue un trabajo" o 'Sólo busca ayuda'", dijo anteriormente a CNN el jefe de policía de Portland, Bob Day. "Hay demonios ahí que yo nunca podría entender. Quiero dejar atrás parte de la política y superar parte de la certidumbre sobre quién tiene razón y quién está equivocado y reconocer realmente que aquí hay vidas en juego".

Deidre McPhillips, Marshall Cohen y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este reportaje.