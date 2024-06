Manchester City emprende acciones legales contra la Premier League inglesa por normas comerciales, informó The Times

Manchester United pintó la ciudad de rojo 1:22

(CNN) -- El Manchester City emprendió acciones legales contra la Premier League inglesa (EPL) por normas comerciales, informó el martes el Times del Reino Unido.

El City, que ganó un cuarto título consecutivo de la Premier League el mes pasado, busca poner fin a las reglas de transacciones entre partes asociadas (APT) de la liga, según The Times, que informó sobre extractos específicos de la demanda.

Esas reglas exigen que los acuerdos comerciales y de patrocinio que involucren a empresas propiedad o asociadas con los propietarios del mismo club sean evaluados de forma independiente por la junta de EPL para determinar si tienen un valor justo de mercado.

Entre 2008 y 2015, el City fue propiedad total de Abu Dhabi United Group, una empresa perteneciente al jeque Mansour bin Zayed, según el sitio web de City Football Group, la empresa matriz del club, que es propiedad mayoritaria de Newton Investment and Development LLC. Newton también es propiedad de Sheikh Mansour, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial de los EAU. La empresa está registrada en Abu Dhabi.

El City, propiedad efectiva de un estado nación, recibió críticas de algunos que argumentan que es una entidad que tiene una ventaja injusta sobre sus rivales dado el valor de los acuerdos de patrocinio con empresas que son propiedad de los dueños del club.

Las reglas de la APT entraron en vigor en diciembre de 2021 después de la adquisición del Newcastle United por parte de Arabia Saudita.

Según The Times, el City afirma que las reglas de la APT son ilegales y reclama daños y perjuicios a la liga.

Según el informe del Times, el City argumenta que es víctima de "discriminación" y ha estado sujeto a la "tiranía de la mayoría", en referencia a la forma en que la Premier League toma decisiones: un mínimo de 14 de sus 20 clubes es requerido para aprobar cualquier cambio regulatorio.

El asunto se verá en una audiencia de arbitraje privada de dos semanas de duración, cuyo inicio está previsto para el 10 de junio, informa The Times.

CNN se comunicó con la EPL, que se negó a hacer comentarios, mientras que el City aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN. Hasta el momento CNN no ha podido verificar el documento del litigio, que según el Times consta de 165 páginas.

El fallo en el caso APT podría tener un impacto significativo en otro asunto legal que involucra al City: una audiencia independiente sobre presuntas violaciones financieras. Según se informa, aún falta algún tiempo para llegar a una conclusión sobre ese caso.

En febrero de 2023, la Premier League acusó al City de violar más de 100 reglas financieras, y las acusaciones incluían no proporcionar información financiera precisa, no cumplir con las regulaciones del juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y no seguir las reglas de la Premier League sobre ganancias y sostenibilidad.

En ese momento, el club dijo que tenía un "conjunto completo de pruebas irrefutables" para respaldar su posición, y el técnico del City, Pep Guardiola, dijo que esperaba un fallo rápido para que "si hicimos algo mal, todos lo sabrían".

A pesar de los problemas legales del City, el club hizo historia en mayo, convirtiéndose en el primer equipo inglés en ganar cuatro títulos de liga consecutivos. En 2023, el City ganó por primera vez la Champions League.

Pero con cada trofeo viene una referencia constante a las supuestas violaciones financieras del City, para disgusto del presidente Khaldoon Al Mubarak.

“Por supuesto, es frustrante. Creo que (las referencias) siempre son frustrantes”, dijo Al Mubarak en su entrevista de final de temporada publicada en City TV el miércoles.

“Desde luego, siento que para nuestra base de seguidores, todos los asociados con el club, es difícil tener estas referencias constantes a estos cargos. Creo que nosotros, como club, debemos respetar que hay un proceso por el que tenemos que pasar y lo estamos pasando”, dijo.

“Está tardando más de lo que nadie esperaba, pero es lo que es, y siempre lo he repetido... dejémonos juzgar por los hechos, y no por las reclamaciones y contrademandas”, añadió.