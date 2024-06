Familiares de Manuel Guerrero y organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+ a inicios de marzo frente a la Embajada Británica en Ciudad de México. Crédito: AFPTV

(CNN Español) -- Un juez emitió una sentencia de seis meses de prisión y una multa de US$ 2.747.25 (10.000 riyales qataríes) a Manuel Guerrero, ciudadano británico-mexicano que se encuentra en libertad provisional en Qatar y evalúa apelar, informó el "Comité Manuel Guerrero", integrado por activistas, amigos y familiares.

Su hermano, Enrique Guerrero, que también integra el Comité, aseguró que la salud de Manuel está en peligro porque se le negó acceso a su tratamiento para VIH y sostiene que los cargos en su contra son por posesión y consumo de metanfetaminas pero que la sustancia le fue "sembrada durante su detención".

CNN trabaja para obtener más información de parte de autoridades de México, el Reino Unido y Qatar.

Mediante un comunicado, la Cancillería mexicana dijo que Guerrero no deberá cumplir la sentencia de seis meses en prisión y que podrá salir del país cuando pague la multa. Sin embargo, el “Comité Manuel Guerrero”, asegura que el caso no se ha cerrado y que "la sentencia no se encuentra firme", en tanto se trata de una resolución en primera instancia que puede ser apelada tanto por Guerrero como por la fiscalía, para agravarla.

En una declaración difundida por el Comité, Guerrero dijo que se siente "profundamente decepcionado con el veredicto injusto" y adelantó que se reunirá con sus abogados y las embajadas de Reino Unido y México para evaluar sus opciones.

publicidad

De acuerdo con la SRE, Guerrero estuvo acompañado durante la audiencia de este martes por su madre y por personal diplomático y consular de México y Reino Unido, y se le brindará asistencia y protección consular. No se detalló qué tipo de asistencia se le otorgará.

La detención de Guerrero en febrero generó manifestaciones de familiares y activistas de la comunidad LGBTQ+ y se creó una campaña en redes sociales con los hashtags #CatarDebeLiberarAManuel y #QatarMustFreeManuel para exigir su libertad y ahora su absolución. Su familia denuncia que fue detenido por ser homosexual, lo que se penaliza con cárcel en Qatar.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades de Qatar detuvieron a Guerrero y lo interrogaron sobre sus relaciones sexuales y lo sometieron a malos tratos por su orientación sexual. Un funcionario qatarí dijo a la organización, en respuesta a una petición de información, que Guerrero fue arrestado por posesión ilegal de substancias y que la investigación y proceso en su contra se basan únicamente en la posesión de drogas con la intención de distribuirlas.