(CNN) -- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistió a la conmemoración del 80 aniversario del Día D en Francia y abrió su dicurso saludando a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que sirvieron en la invasión de Europa hace 80 años.

Biden se dirigió a los veteranos, que estaban sentados en el escenario, y dijo que era “el mayor honor poder saludarlos en Normandía una vez más. Todos ustedes. Dios los ama."

Varios veteranos estadounidenses recibieron la Legión de Honor de Francia de manos del presidente Emmanuel Macron al principio de la ceremonia.

Además, Biden aprovechó su discurso para establecer un paralelismo directo entre la Alemania nazi y las amenazas a las que se enfrentan hoy las democracias occidentales, también en Europa del Este.

"Conocemos las fuerzas oscuras contra las que lucharon estos héroes hace 80 años. Nunca desparecerán. La agresión y la codicia, el deseo de dominar y controlar, de cambiar las fronteras por la fuerza. Son perennes. Y la lucha entre la dictadura y la libertad es interminable", afirmó Biden.

Biden también mencionó específicamente a Ucrania, diciendo que el país ha sido "invadido por un tirano empeñado en dominar".

"Los ucranianos están luchando con un coraje extraordinario, sufriendo grandes pérdidas pero sin retroceder nunca", dijo Biden.

El mandatario afirmó que 350.000 soldados rusos habían muerto o resultado heridos en el conflicto y que casi un millón de personas habían huido de Rusia desde que lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. El Kremlin no ha confirmado públicamente ninguna de las dos cifras.

"Estados Unidos y la OTAN y una coalición de más de 50 países (están) firmes con Ucrania. No nos iremos", afirmó Biden. "Porque si lo hacemos, Ucrania será subyugada, y no acabará ahí. Los vecinos de Ucrania se verán amenazados. Toda Europa se verá amenazada. Y no se equivoquen, los autócratas del mundo están observando atentamente para ver qué ocurre en Ucrania. Para ver si dejamos que esta agresión ilegal quede sin control. No podemos permitirlo. Rendirse ante los matones, doblegarse ante los dictadores es sencillamente impensable".

"El precio de la tiranía sin control es la sangre de los jóvenes y los valientes", continuó Biden.

Biden terminó su discurso con una metafórica llamada a las armas contra las fuerzas de la tiranía que amenazan a las democracias occidentales,

"La historia nos dice que la libertad no es gratis. Si quieren conocer el precio de la libertad, vengan aquí, a Normandía", dijo Biden desde el Cementerio y Monumento Conmemorativo Americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer, Francia. «Recuerden, el precio de la tiranía sin control es la sangre de los jóvenes y los valientes".

"Vivimos en una época en la que la democracia corre más peligro en todo el mundo que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde que estas playas fueron asaltadas", aseguró Biden. "En su hora de prueba, las fuerzas aliadas del Día D cumplieron con su deber. Ahora la pregunta para nosotros es, en nuestra hora de la prueba, ¿cumpliremos con la nuestra?", sentenció.