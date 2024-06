Celtics - Mavericks por las finales de la NBA: claves, calendario de partidos y cómo ver

¿Puede Luka Dončić llevar a los Mavericks a su segundo título de la NBA? (Crédito: David Berding/Getty Images)

(CNN) -- Tras ocho meses de agotadora competencia, solo quedan dos equipos de los 30 que integran la NBA.

Los Boston Celtics y los Dallas Mavericks son los últimos equipos en pie y se enfrentarán en las Finales de la NBA 2024, que comienzan el jueves en el TD Garden, por una oportunidad de grabar sus nombres en los libros de historia.

¿Cómo verlo?

Las Finales de la NBA se transmitirán en exclusiva por ABC en Estados Unidos.

En México y Sudamérica, ESPN y Star+ emitirán los juegos.

En el Reino Unido, BBC One y TNT Sports retransmitirán las Finales, pero los aficionados internacionales también podrán ver la serie al mejor de siete partidos a través de NBA League Pass.

¿Los invencibles Celtics?

Con 64 victorias, los Celtics fueron de lejos el equipo más dominante a lo largo de la temporada regular y han continuado esa impresionante racha en la postemporada, perdiendo solo dos partidos en todos los playoffs.

Sin embargo, esas victorias vienen con la ligera salvedad de que los Miami Heat, los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers no pudieron contar con jugadores clave –Jimmy Butler, Donovan Mitchell y Tyrese Haliburton, respectivamente– durante la totalidad o parte de esas series.

En cualquier caso, los Celtics han resuelto sus partidos de una manera sumamente eficiente esta postemporada y esperan que Joe Mazzulla, su entrenador de segundo año, pueda finalmente llevar al equipo a lo más alto.

Los Celtics han conseguido una increíble regularidad en los playoffs de las últimas temporadas. Esta es la sexta vez en ocho años que la franquicia alcanza al menos las Finales de Conferencia y la segunda vez en tres años que Boston llega a las Finales. Sin embargo, el codiciado trofeo Larry O'Brien les ha sido esquivo hasta ahora.

Una victoria en las Finales de este año daría a los Celtics su título número 18 de la NBA, un récord, y los situaría por delante de Los Ángeles Lakers como la franquicia más laureada de la liga.

Críticos y rivales han tachado a veces a los Celtics de tener un punto débil, con jugadores clave o el equipo en su conjunto pasando apuros en los momentos más importantes; tanto la sorprendente derrota del año pasado ante el cabeza de serie número 8, Miami Heat, en las Finales de la Conferencia Este, como la actuación de Jayson Tatum en las Finales de la NBA de 2022 son ejemplos de estas preocupaciones.

"Hay mucho que nosotros y yo podemos aprender de esa experiencia, de estar en las Finales", dijo Tatum a periodistas. "Esta vuelta es muy diferente. Obviamente, hemos estado allí antes y nos quedamos cortos. Es una gran oportunidad volver a las Finales, no siempre se tiene una segunda oportunidad".

"Lo veo como una segunda oportunidad, intentando simplificar las cosas todo lo que podemos. Es otra serie que tenemos que ganar.

"Tener nueve días de descanso [antes de las Finales] es bueno para tu cuerpo y para que todo el mundo se ponga sano, pero estamos en las Finales de la NBA y todos estamos muy ansiosos y emocionados por jugar. Me gustaría que empezara un poco antes, para que pudiéramos ir a por todas, pero tenemos a muchos chicos que han estado aquí antes y comprendemos la magnitud de este momento y nos decimos listos, frescos y preparados".

Pero el equipo demostró un temple impresionante esta postemporada, en particular en las Finales de Conferencia contra los Indiana Pacers. Tres veces en esa serie, los Celtics se encontraron abajo en el marcador, pero dieron la vuelta a cada uno de los partidos para ganar en partidos consecutivos, gracias en gran parte al MVP de la serie Jaylen Brown.

Según ESPN Stats and Info, los Pacers tenían al menos un 90% de probabilidades de ganar durante los cuartos cuartos de los partidos 1, 3 y 4.

¿Podrá Luka emular a Dirk?

Mientras que los Celtics han estado en racha desde el primer día, los Dallas Mavericks transformaron su temporada hasta la fecha límite de traspasos de febrero.

La incorporación de Daniel Gafford y PJ Washington, más corpulentos y largos, complementó a la perfección el backcourt de superestrellas formado por Luka Dončić y Kyrie Irving, que se han turnado para cargar con el equipo a lo largo de esta eliminatoria.

Por su parte, Dereck Lively II está culminando una temporada de novato impresionante y se convirtió en una valiosa pieza de rotación para los Mavericks en esta fase de playoffs, mientras que Derrick Jones Jr. creció como jugador y anotó grandes canastas en la postemporada.

Aunque Dončić, tercero en la votación para el MVP, sigue rindiendo a un gran nivel, una lesión de rodilla le ha impedido alcanzar el nivel de la temporada regular, por lo que gran parte del éxito de Dallas dependerá del estado de forma del esloveno.

El entrenador Jason Kidd podría consolidar aún más su lugar en la historia de los Mavericks llevando al equipo al título. Han pasado 13 años desde que Kidd ayudó a la franquicia a conseguir su primer y único trofeo Larry O'Brien como jugador, asistiendo a Dirk Nowitzki en una asombrosa victoria en las Finales sobre los Miami Heat.

"Fue un camino duro para volver aquí [las Finales]", dijo Irving a los periodistas. "Así que solo estoy apreciando todos los pequeños pasos que tomó, apreciando a todas las personas que me ayudaron a crecer. Ha sido un gran periodo de reflexión estos dos últimos días, pensando no solo en los últimos años, sino en lo que hemos sido capaces de hacer este año en un lapso tan corto".

"Cómo impulsamos a la ciudad de Dallas y a nuestros aficionados, y es como si tuviéramos a todo el mundo apoyándonos a lo largo de este esfuerzo, así que estoy agradecido y aprecio todo lo que he tenido que pasar y todo lo que mis compañeros de equipo han tenido que pasar para llegar hasta aquí conmigo".

Calendario completo

- Juego 1: Mavericks vs. Celtics, 6 de junio - 8:30 p.m. ET

- Juego 2: Mavericks vs. Celtics, 9 de junio - 8:00 p.m. ET

- Juego 3: Celtics vs. Mavericks, 12 de junio - 8:30 p.m. ET

- Juego 4: Celtics vs. Mavericks, 14 de junio - 8:30 p.m. ET

- *Juego 5: Mavericks vs. Celtics, 17 de junio - 8:30 p.m. ET

- *Juego 6: Celtics vs. Mavericks, 20 de junio - 8:30 p.m. ET

- *Juego 7: Mavericks vs. Celtics, 23 de junio - 8:00 p.m. ET

*Si son necesarios