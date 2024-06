Los espacios ocultos de los aviones prohibidos para los pasajeros

Video relacionado: ¿Qué tan cómodo es este asiento de avión de doble nivel? 1:17

(CNN) -- Existen algunas zonas secretas en los aviones de fuselaje ancho, donde los pilotos y la tripulación de cabina van a descansar durante los vuelos largos. Los pasajeros no pueden acceder a ellas bajo ninguna circunstancia y están bien ocultas.

Se llaman Compartimentos de Descanso de la Tripulación y su ubicación en el avión varía.

En los aviones más nuevos, como el Boeing 787 o el Airbus A350, están situados encima de la cabina principal, en la parte superior del fuselaje. Pero en los aviones más antiguos, también pueden estar en la bodega de carga o simplemente en la cabina principal.

Vienen en parejas: una para los pilotos, que suele estar encima de la cabina y a menudo incluye dos literas y un asiento reclinable, y otra para la tripulación de cabina, que suele contener seis literas o más y está situada encima de la cocina de popa, la sección de la parte trasera del avión donde se preparan y almacenan los alimentos y las bebidas.

Como un hotel cápsula

Las aerolíneas tienen voz y voto en la configuración de las zonas de descanso de la tripulación cuando compran un avión, pero los principales parámetros los fijan organismos reguladores como la Administración Federal de Aviación. Esta ordena, por ejemplo, que las zonas de descanso de la tripulación estén "en un lugar donde el ruido, los olores y las vibraciones intrusivas tengan un efecto mínimo sobre el sueño", y que tengan temperatura controlada y permitan a la tripulación ajustar la iluminación.

Las literas ("u otra superficie que permita una posición plana para dormir") tienen que medir 198 por 76 centímetros – las personas altas deben tener cuidado – y disponer de al menos 35 pies cúbicos, o un metro cúbico, de espacio a su alrededor. También tiene que haber una zona común para cambiarse, entrar y salir que ofrezca al menos 1,8 metros cuadrados de espacio.

El resultado final es algo parecido a un hotel cápsula japonés: un espacio para dormir sin ventanas, estrecho pero acogedor, con tomas de corriente y una luz, así como todo el equipo de seguridad necesario, como máscaras de oxígeno, luces para el cinturón de seguridad y un intercomunicador, entre otros.

"Pueden ser bastante cómodos", dice Susannah Carr, auxiliar de vuelo de United Airlines que trabaja en aviones Boeing como el 787, el 777 y el 767.

"Tienen un colchón acolchado, una rejilla de ventilación para mantener el aire circulando y controles de temperatura para que puedas mantenerlo más fresco o más caliente, y nos proporcionan ropa de cama, normalmente similar a la que se utiliza en clase business en nuestros vuelos internacionales. Me gustan, pero solo mido 1,70 m, así que si pones a una persona de 1,90 m ahí, pueden ser un poco estrechas", dice.

Pero, ¿son mejores que un asiento de clase preferente o incluso de primera clase?

"En algunos aspectos sí, en otros no", dice Carr. "Las literas pueden ser más anchas que las de primera clase y personalmente, dependiendo del avión, tengo más espacio para las piernas. Pero es una litera, así que no tienes necesariamente todo el espacio que tienes en la cabina y, obviamente, tampoco tienes la intimidad. Y si eres claustrofóbico, puedes sentirlo; es un avión, así que no tienes mucho espacio para poner cosas. Allí arriba aprovechan al máximo cada centímetro".

Escondido

Las zonas de descanso de la tripulación están diseñadas para no llamar demasiado la atención de los pasajeros, independientemente de su ubicación: "Un pasajero que pasara por delante pensaría que es un armario", dice Carr.

"No voy a entrar demasiado en cómo accedemos a ella: es segura, eso sí. De vez en cuando hay gente que piensa que es una puerta de baño e intenta abrirla, pero en lugar de eso les mostramos el camino al baño real".

Detrás de la puerta suele haber un pequeño rellano y una escalera que lleva al piso de arriba, al menos en los aviones más modernos.

"Las literas están abiertas por un lado o por un extremo, así que puedes entrar gateando; a veces me refiero a ellas en broma como ‘las catacumbas’, dice Carr.

En aviones un poco más antiguos, como el Airbus A330, el compartimento de descanso de la tripulación también puede estar en la bodega de carga, por lo que una escalera bajaría en su lugar. Pero en aviones aún más antiguos, como el Boeing 767, las zonas de descanso se encuentran en la cabina principal, y no son más que asientos reclinables con cortinas alrededor.

"Son cortinas muy pesadas, que bloquean la luz y una buena cantidad de sonido, pero no si hay una multitud enérgica en el avión o un niño alterado. Hemos tenido pasajeros que han abierto las cortinas buscando algo o pensando que iban a entrar en la cocina, así que no es necesariamente el mejor descanso".

No es de extrañar que la mayoría de los auxiliares de vuelo prefieran las literas superiores a los asientos con cortinas, pero la mejora también beneficia a las aerolíneas, que no tienen que renunciar a un valioso espacio en cabina que puede utilizarse en cambio para asientos de pasajeros.

Orden de antigüedad

Los tripulantes de cabina de los vuelos de larga distancia suelen pasar en las áreas de descanso al menos el 10% del tiempo de vuelo previsto.

"De media, yo diría que eso significa alrededor de 1,5 horas por vuelo de larga distancia", dice Karoliina Åman, auxiliar de vuelo de Finnair que trabaja en aviones Airbus A330 y A350. Esto, sin embargo, puede variar según la aerolínea y el tiempo de vuelo: el tiempo de descanso puede prolongarse hasta varias horas.

"Como no disponemos de ninguna zona privada en el avión para comer o tomar café, este periodo de descanso es muy importante y útil para nosotros", dice.

"Es el momento del vuelo en el que no respondemos a las llamadas de los pasajeros ni hacemos ninguna otra tarea que no sea descansar, y dejar que nuestros pies y nuestra mente también tengan su descanso. El propósito de este descanso es mantener una mentalidad alerta y preparada durante todo el vuelo para que, si ocurre algo inesperado, estemos listos para actuar."

Sin embargo, no todo el mundo duerme una vez en la litera.

"Normalmente, en un vuelo de ida desde Helsinki aprovecho el descanso para escuchar algún audiolibro o leer un libro, ya que vengo de casa y estoy bien descansado. Pero en un vuelo de ida desde el destino a Helsinki, puede que hayas pasado noches en vela, por ejemplo, a mí me cuesta dormir en Asia, y entonces, durante el descanso, sueles quedarte dormido. Despertarse de ese sueño puede ser una experiencia realmente dura a veces si tu cerebro ha cambiado al modo de sueño nocturno", dice Åman.

"A veces puedo relajarme y dormir, otras veces mi cuerpo no está preparado para una siesta. Pero como estamos en un descanso, se nos permite usar nuestros teléfonos, así que podríamos ver una película en él, o leer un libro".

Las áreas de descanso están cerradas durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje, y se utilizan en función de turnos supervisados por el jefe de cabina -o sobrecargo, en jerga aeronáutica-, el miembro de la tripulación de cabina que está a cargo de todos los demás y supervisa las operaciones a bordo.

Esta persona suele utilizar una litera especial que está cerca de la entrada de las áreas de descanso y tiene acceso a un interfono, para comunicarse con los pilotos y el resto de la tripulación.

"En nuestro sector, todo se basa en la antigüedad, desde los horarios a las rutas y los días libres", explica Carr.

"Cuanto más tiempo llevas, mejores son las ventajas, y una de ellas es elegir el tiempo de descanso de la tripulación: vamos por orden de antigüedad, de modo que la persona con más antigüedad en el vuelo puede elegir si prefiere el primer descanso o el segundo, y luego vas pasando por la lista hasta que todos tienen descansos".

Ventajas para los pilotos

La zona de descanso de los pilotos, separada de la dedicada a la tripulación de cabina, está cerca de la cabina. Dependiendo de la duración del vuelo, puede haber hasta cuatro pilotos a bordo, pero dos estarán siempre en la cabina; por lo tanto, el área de descanso de los pilotos solo tiene dos literas (o incluso solo una en los aviones más antiguos), pero incluye un asiento equipado a veces con entretenimiento a bordo, que la tripulación de cabina no tiene. Aparte de eso, los compartimentos son bastante similares.

"Suelo dormir bastante bien ahí dentro", dice Aleksi Kuosmanen, piloto jefe adjunto de flota de Finnair.

Kuosmanen vuela en aviones A330 y A350, y dice que prefiere la zona de descanso de este último, situada encima de la cocina delantera en lugar de en la cabina principal. "Tiene unas cortinas muy buenas, puedes regular muy bien la temperatura, hay una gran ventilación y está más insonorizada. No se oye nada de lo que pasa en las cocinas, es realmente silencioso y cómodo".

La próxima vez que viaje en un vuelo de larga distancia, puede que le interese buscar una puerta discreta en la parte delantera o trasera del avión: si ve a un piloto o a un auxiliar de vuelo desaparecer por ella, es posible que haya descubierto una zona de descanso.

Pero tenga en cuenta que los miembros de la tripulación no estarán necesariamente dispuestos a enseñársela, ya que el acceso de los pasajeros a las áreas de descanso está prohibido: "Es un poco como Disney: mantenemos la magia a puerta cerrada", dice Carr.

"No querrás saber necesariamente que tus azafatas están durmiendo un poco, pero al mismo tiempo te alegrarás cuando aparezcamos frescas como una rosa después de nuestra siestecita".