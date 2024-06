Inmigrante indocumentado acusado de disparar a dos agentes de policía de Nueva York tendría tatuajes asociados al Tren de Aragua, según fuente

Dan de alta a policías de Nueva York luego de altercado con migrante 1:53

(CNN) -- Un inmigrante indocumentado acusado de disparar a dos agentes de policía de Nueva York el lunes tenía su caso de inmigración desestimado por un juez hace menos de un mes, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., (ICE, por sus siglas en inglés).



Bernardo Raúl Castro-Mata, un joven venezolano de 19 años, abrió fuego contra dos agentes después de que intentaran detenerle por circular en un ciclomotor en dirección contraria en Queens, informó la policía. Los agentes fueron atendidos y dados de alta en el hospital ese mismo día.

Castro-Mata entró de manera ilegal a Estados Unidos a través de Eagle Pass, Texas, el pasado mes de julio, según confirmó a CNN un portavoz de las operaciones de aplicación y expulsión del ICE en Nueva York. Fue puesto en libertad y se le ordenó que se presentara ante el tribunal de inmigración, donde posteriormente se desestimó su caso.

La Patrulla Fronteriza "puso en libertad a Castro-Mata bajo palabra" y le ordenó que se presentara en la oficina de ejecución y operaciones de expulsión más cercana, según el ICE. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia desestimó el procedimiento de expulsión contra Castro-Mata el 6 de mayo, dijo el portavoz en un comunicado.

El ICE no facilitó información sobre los motivos por los que se desestimó el caso de Castro-Mata.

Castro-Mata sigue bajo custodia tras el tiroteo, y el ICE presentó una orden de retención de inmigración contra él, según el portavoz.

Una fuente de la policía de Nueva York le dijo a CNN que el policía que arrestó a Mata reportó que tiene cicatrices y tatuajes. Los tatuajes están asociados con el Tren de Aragua.

Las órdenes de retención de inmigración se emiten normalmente contra no ciudadanos que son detenidos por actividades delictivas y puestos bajo custodia por el gobierno estatal o local.

El tiroteo se produjo en un momento en que el número de inmigrantes indocumentados que han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera de 2022, cuando las autoridades de algunos estados fronterizos de EE.UU. empezaron a enviar a muchos de ellos al norte tras cruzar desde México, superó los 200.000, según las autoridades de la ciudad.

Más de 65.000 migrantes siguen bajo el cuidado de la ciudad a través de más de 200 refugios de emergencia, según la administración del alcalde Eric Adams, quien solicitó al gobierno federal que haga más para ayudar a cubrir la carga financiera de la crisis de los migrantes.

"Hay que ser honestos al respecto y todo el mundo quiere idealizar este asunto y actuar como si no fuera gran cosa", dijo Adams a los periodistas el martes, refiriéndose a la oleada de migrantes. "No, no. Este es un asunto serio que esta administración está intentando resolver y tenemos que arreglar este asunto".

Castro-Mata recibió un disparo en la pierna durante un intercambio de disparos con la policía y se espera que se recupere, según Joe Kenny, jefe de detectives de la policía de Nueva York.

El tiroteo se produjo el lunes cuando los agentes respondían un patrón de robos en Queens en los que estaban implicados sospechosos en ciclomotores y scooters, dijo el comisario de la Policía de Nueva York, Edward Caban.

Castro-Mata es un inmigrante indocumentado que vive en un antiguo hotel reconvertido en refugio para inmigrantes en Queens, dijo Kenny en una rueda de prensa el lunes.

La Fiscalía del Distrito de Queens dijo este lunes que Castro-Mata no había sido procesado y no tenía un abogado defensor. La oficina dijo a CNN a menos que contrate a su propio abogado, se le asignará uno para su próxima comparecencia.

El lunes, los agentes se toparon con un hombre identificado posteriormente como Castro-Mata que conducía un ciclomotor en dirección contraria por una calle e intentaron detenerlo, pero el hombre huyó y los agentes lo persiguieron a pie durante varias manzanas, según Caban.

Castro-Mata abrió fuego contra los policías, que respondieron con disparos, según Caban.

Uno de los agentes recibió un disparo en la pierna y el otro en el chaleco antibalas.

Castro-Mata no tiene detenciones previas en la ciudad de Nueva York, pero es sospechoso de varios robos en Queens, dijo Kenny en la rueda de prensa. Manejaba un vehículo no registrado, dijo Kenny.

"En toda la ciudad se están utilizando scooters y vehículos similares para cometer delitos. Estos delitos incluyen tiroteos, robos y arrebatos de teléfonos", dijo Kenny.

Según Kenny, la policía ha identificado 80 "patrones de robo" en toda la ciudad, que abarcan cientos de incidentes en los que los autores se desplazaban en scooters o motocicletas.

-- Maria Sole Campinoti, Lauren Mascarenhas y Ray Sanchez de CNN contribuyeron con este reportaje.