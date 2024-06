Justicia francesa prohíbe subasta del Balón de Oro de Maradona

(CNN Español) -- La justicia francesa decidió prohibir la subasta del Balón de Oro que la FIFA y France Football le entregaron a Diego Maradona en 1986 por ser el mejor jugador del Mundial de México. Después del fallo provisional del 30 de mayo que habilitaba la venta, el Tribunal de Apelación de Versalles decidió confiscar el trofeo y darle un plazo de tres meses a los herederos de Maradona para que presenten su caso, de acuerdo con el fallo al que CNN obtuvo acceso.

CNN intentó comunicarse con el Tribunal de Apelación de Versalles, pero no obtuvo respuesta. La subasta estaba pautada para este jueves 6 de junio y se esperaba que el trofeo se vendiera en una cifra millonaria.

La disputa por la propiedad

El problema que debe dirimir la justicia francesa es a quién pertenece el trofeo que le otorgaron a Maradona en 1986. El Balón de oro desapareció tras un robo al Banco de la Provincia de Nápoles en 1989, donde el astro lo mantenía guardado en una caja de seguridad, de acuerdo con el abogado de los herederos. Una de las pruebas que presentó la defensa de los hijos del astro fue una nota del diario La Stampa con fecha del 28 de octubre de 1989, que hace referencia al robo de las cajas de seguridad del Banco de Nápoles, donde supuestamente estaba el trofeo.

El coleccionista francés Abdelhamid Benchaieb, actual propietario, aduce que lo adquirió en un lote cerrado en una subasta pública en 2016 y no tenía conocimiento de qué se trataba, según consta en el escrito judicial. Esto, argumenta, sería indicativo de su buena fe, que para la ley francesa es fundamental para dictaminar si alguien es dueño o no de un objeto que fue robado. Si no sabía esto y que le pertenecía a otra persona, se presupone que actuó de buena fe y es su dueño, de acuerdo con Victoria Álvarez, doctora en derecho por La Sorbona.

La justicia francesa también estipula un plazo de tres años para que la parte que se considera damnificada formule un reclamo, según el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones. Este es uno de los puntos en el que se basa esta nueva decisión para prohibir la venta: considera que el actual propietario no provee suficientes pruebas que demuestren la adquisición del trofeo en ese lote de 2016, ya que “el comprobante de compra se refiere desordenadamente a la adquisición de diferentes lotes, incluidos cuatro lotes designados respectivamente como ‘3 cajas de cobres diverso, trofeos y otros’, ‘cajas de trofeos, copas’, ‘caja de trofeos’ y ‘2 cajas de cobre’. No hay nada que respalde el hecho de que el trofeo del Balón de oro estuviera en uno de estos lotes”, según el fallo, por lo que la propiedad está sujeta a una disputa seria.

Marine Le Biham, abogada de Benchaieb, rechazó el fallo judicial. “La decisión de la Corte está muy mal razonada y mi cliente es el poseedor en buena fe del Balón de oro desde que lo adquirió en una subasta en 2016”, señaló a CNN. También dejó en claro que no piensan en ningún tipo de acuerdo con los herederos de Maradona y espera que el litigio se resuelva su favor.

Por su parte, la casa de subastas Aguttes, adujo, según el fallo de la justicia, que “las acusaciones de robo están contradichas por rumores de que el trofeo había sido perdido durante un torneo de póquer”, lo cual el tribunal descartó como meras especulaciones sin pruebas que las respalden. La casa remarcó a CNN, a través de su directora jurídica Léa du Sartel que, tomando nota de la decisión de posponer la venta el pasado 2 de junio, el Tribunal quiso dar tiempo a la justicia para resolver el litigio entre Maradona y el vendedor del trofeo, pero no aclara que posponer la venta sea algo definitivo.

Por su parte, Gilles Moreau, abogado defensor de los herederos de Maradona, dijo a CNN que realizarán las acciones legales pertinentes en los próximos tres meses, que es el plazo que dictaminó la justicia.

El Balón de oro ahora lo tiene la justicia

El Tribunal también ordenó el embargo del trofeo “para evitar cualquier riesgo de una desaparición”, según el fallo. Esta medida solo se mantendrá si los hijos de Maradona presentan un reclamo legal en el plazo de los tres meses dictados por la Corte. En caso contrario, tanto la medida de secuestro como la prohibición de venta quedarán sin efecto.

Se esperaba que el Balón de oro se vendiera por una cifra millonaria en la subasta. La última vez que un artículo de Maradona de la Copa Mundial de 1986 se subastó fue en 2022, cuando la camiseta que usó frente a Inglaterra por los cuartos de final se vendió por una cifra superior a los US$ 9 millones.