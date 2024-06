Revelan la lista de los mejores restaurantes del mundo en 2024: Disfrutar, en Barcelona, es el número uno

Así es la experiencia de comer en "El Califa de León" 1:48

(CNN) -- Cualquier duda de que España sigue siendo el centro gastronómico del mundo se ha disipado con la publicación de la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo para 2024.

Seis restaurantes del país europeo figuran en la lista, tres de ellos entre los cinco primeros lugares.

Los premios, considerados los Oscar de la alta cocina mundial, se entregaron en una ceremonia en el Wynn de Las Vegas el miércoles por la noche, en la que Disfrutar, de Barcelona, se alzó con el máximo galardón. Clasificado en segundo lugar el año pasado, está dirigido por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casanas.

El hecho de que este trío se conociera trabajando en el legendario El Bulli debería dar algunas pistas sobre lo que los comensales pueden esperar: platos imaginativos y juguetones ejecutados con maestría técnica, como el buñuelo Panchino relleno de caviar, el bocadillo de gazpacho helado y el pichón con espaguetis de kombu, almendra y uva.

En segundo lugar, el Asador Etxebarri de Atxondo, cerca del puerto de Bilbao. Bajo la batuta del chef Víctor Arguinzoniz, es famoso por ofrecer una barbacoa insuperable en la que brilla la calidad de los ingredientes, como la gamba roja de Palamós, simplemente asada y servida sola.

Pero París nunca está de más. En la capital francesa, Table, del chef Bruno Verjus, se colocó en el tercer puesto, mientras que otro restaurante español, el madrileño Diverxo, ha ocupado la cuarta posición.

publicidad

El quinto clasificado es Maido, de Lima en Perú, uno de los tres restaurantes de la ciudad que figuran en la lista, lo que da un nuevo impulso a la reputación de la capital peruana como principal destino gastronómico de Sudamérica. México fue el gran ganador en Norteamérica, con tres restaurantes en la lista, encabezados por el Quintonil, en la Ciudad de México, que quedó séptimo.

El resto de la lista

Seis restaurantes en la lista bastaron a España para convertirse en la gran triunfadora de la noche en Las Vegas. Por ciudades, París y Bangkok empataron en el primer puesto, con cuatro restaurantes cada una. Gaggan Anand, en el número nueve, fue el mejor restaurante de la capital tailandesa.

En cuanto al país anfitrión del certamen, Estados Unidos tenía dos restaurantes en la lista de los 50 Mejores de este año.

Atomix, de Nueva York, quedó en sexto lugar este año, subiendo dos puestos desde el año pasado. SingleThread, de la localidad californiana de Healdsburg, en el valle de Sonoma, quedó en 47ª posición.

Tres restaurantes de Tokio fueron galardonados, siendo el Sézanne (elegido mejor restaurante de Asia en 2024) el mejor de la capital japonesa, con 15 puestos.

Hong Kong vio cómo dos de sus restaurantes entraban en la lista, ambos con impresionantes avances. Wing fue la novedad más destacada de la ciudad en toda la lista, con el puesto 20, mientras que The Chairman fue el que más ascendió, pasando del puesto 50 del año pasado al 26.

La lista se elabora a partir de los votos de la Academia de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, compuesta por 1.080 expertos internacionales del sector restaurantero, incluidos escritores gastronómicos y chefs, de 27 regiones de todo el mundo.

Los restaurantes solo pueden ganar el primer premio una vez, tras lo cual pasan a formar parte de un programa independiente denominado "Best of the Best".

Entre los miembros de este selecto grupo figuran Geranium y Noma de Copenhague, así como Eleven Madison Park de Nueva York, The Fat Duck de Londres, Osteria Francescana de Módena (Italia) y Mirazur de Menton (Francia). El ganador del año pasado, Central de Lima (Perú), se une ahora a ellos en esa lista.

Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo para 2024.