Cuarto lanzamiento del Starship de SpaceX: cómo fue el despegue y qué busca

(CNN) -- SpaceX realizó este jueves el cuarto vuelo de prueba del Starship, su enorme cohete lunar.

¿Cómo fue?

Starship, el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido, despegó este jueves a las 8:50 a.m. ET, durante una ventana de lanzamiento de 120 minutos que se abrió a las 8 a.m. ET.

El Starship de SpaceX —que incluye la nave superior Starship y un cohete propulsor conocido como Super Heavy— despegó de las instalaciones de lanzamiento privadas de SpaceX en el sur de Texas este jueves por la mañana de forma espectacular.

El cohete Super Heavy rugió, encendió sus 33 motores principales y propulsó a Starship sobre el Golfo de México.

Se espera que el vuelo dure más de una hora. Sus objetivos clave son una reentrada controlada en la atmósfera terrestre y un suave amerizaje del cohete Super Heavy en el Golfo de México.

El amerizaje del cohete Super Heavy se logró con éxito poco más de siete minutos después del despegue.

¿Dónde se pudo ver en vivo?

Una transmisión en vivo de la prueba de vuelo estuvo disponible en el sitio web de SpaceX unos 30 minutos antes del despegue.

El vehículo incluye la nave espacial Starship en la parte superior y un cohete propulsor conocido como Super Heavy. Se lanzará desde las instalaciones privadas Starbase de la compañía en Boca Chica, Texas.

La Administración Federal de Aviación, que otorga licencias para el lanzamiento de cohetes comerciales, dio a SpaceX su aprobación para la prueba de vuelo el martes y dijo que la compañía “cumplió con todos los requisitos de seguridad y otros requisitos de licencia para este vuelo de prueba”.

¿Qué busca?

SpaceX propuso tres escenarios relacionados con la entrada de Starship a la atmósfera que no requerirían una investigación si se pierde el vehículo, según la agencia. Esos posibles contratiempos incluyen una falla de un escudo térmico, cierta pérdida de control del vehículo en pleno vuelo y la falla de un motor durante un aterrizaje.

"Si ocurre una anomalía diferente con el vehículo Starship, puede estar justificada una investigación, así como si ocurre una anomalía con el cohete propulsor Super Heavy", dijo la agencia en un comunicado.

“Además, la FAA aprobó el perfil de la misión que incluía una entrada controlada y descontrolada del vehículo Starship. Si SpaceX decide ejecutar una entrada incontrolada, debe comunicar esa decisión a la FAA antes del lanzamiento”, según el comunicado. "Como tal, la pérdida del vehículo Starship se consideraría un evento planificado y no será necesaria una investigación".

Cada uno de los vuelos de prueba de Starship tiene diferentes objetivos que se basan en las lecciones aprendidas y los hitos alcanzados durante los vuelos anteriores.

Esta vez, SpaceX se enfocará en “demostrar la capacidad de devolver y reutilizar Starship y Super Heavy. Los objetivos principales serán ejecutar un aterrizaje y un amerizaje suave en el Golfo de México con el propulsor Super Heavy y lograr una entrada controlada de Starship”, según un comunicado compartido por la compañía.

Si tiene éxito, se espera que Starship americe en el océano Índico.

SpaceX realizó múltiples actualizaciones de software y hardware en el Starship para incorporar las lecciones aprendidas del tercer vuelo.

"El cuarto vuelo de Starship tendrá como objetivo acercarnos al futuro rápidamente reutilizable que se vislumbra en el horizonte", según SpaceX. "Continuamos desarrollando Starship, colocando hardware de vuelo en un entorno de vuelo para aprender lo más rápido posible mientras construimos un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tripulación y carga a la órbita de la Tierra, la Luna, Marte y más allá".

Tres vuelos de prueba previos

Los dos primeros intentos de llevar Starship a velocidades orbitales en 2023 terminaron en explosiones, y la nave espacial y el propulsor estallaron antes de llegar a los lugares de aterrizaje previstos.

Se sabe que SpaceX acepta grandes contratiempos en las primeras etapas del desarrollo de una nave espacial, y dice que estos fallos ayudan a la empresa a implementar rápidamente cambios de diseño que conduzcan a mejores resultados.

SpaceX ha dicho que su enfoque para el desarrollo de cohetes está orientado a la velocidad. La empresa utiliza un método de ingeniería llamado "desarrollo rápido en espiral". Básicamente, este proceso se reduce al deseo de construir prototipos rápidamente y volarlos voluntariamente para aprender cómo construir uno mejor, más rápido que si la empresa dependiera únicamente de pruebas y simulaciones en tierra.

Después del explosivo primer y segundo vuelo de prueba de Starship, la compañía inmediatamente trató de enmarcar estos contratiempos como éxitos.

El tercer vuelo de prueba de casi una hora de duración, realizado en marzo, logró varios hitos antes de romperse tras el reingreso, en lugar de amerizar en el océano Índico.

Mucho depende del éxito final de Starship. El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, ha caracterizado repetidamente al cohete como fundamental para la misión fundacional de la compañía: llevar humanos a Marte por primera vez.

Fundamentalmente, la nave espacial Starship es también el vehículo que la NASA seleccionó para llevar a la Luna a los astronautas lanzados desde Estados Unidos por primera vez en más de cinco décadas como parte de su programa Artemis. La agencia espacial está en una carrera con China, compitiendo por convertirse en la primera en desarrollar un puesto avanzado lunar permanente y sentar el precedente para los asentamientos en el espacio profundo.