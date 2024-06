Los 10 mejores anuncios de videojuegos que dejó el Summer Game Fest 2024

Imágenes promocionales de los videojuegos "Wanderstop", "Civilization VII" y "Project Dosa"

(CNN Español) -- Este 7 de junio se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos, la ceremonia inaugural del Summer Game Fest 2024, el nuevo evento de videojuegos de referencia en sustitución de la ya extinta feria E3 en el que se concentran empresas desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos para anunciar nuevas obras y novedades de sus títulos existentes. Una cita en la que multitud de juegos y compañías buscan llamar la atención con sus mejores presentaciones y tráileres.

La conferencia duró unas dos horas y tuvo anuncios de varias decenas de juegos nuevos y ya existentes. En CNN en Español recopilamos lo mejor que dejó la gala, los diez anuncios que destacaron por lo novedoso, lo único o lo sorprendente.

1. "Lego Horizon Adventures"

El primer anuncio del evento fue por la puerta grande. La popular y exitosa franquicia de Sony, "Horizon", mezclada con el encanto y el humor de la franquicia Lego. Una nueva forma de contar la historia de los dos primeros juegos en un nuevo universo, con posibilidad de jugarse en cooperativo y con un apartado visual muy pulido. Llegará en Navidad incluso a las PS5, PS4, PC y Nintendo Switch.

2. "Neva"

Una de las propuestas que cautivan por su apartado artístico preciosista es "Neva", la nueva obra del estudio español ubicado en Barcelona, Nómada Studio, creadores del exitoso y también artístico "Gris". Este Summer Game Fest reveló el primer tráiler con jugabilidad del título y dejó claro que además de ser un título que apuesta por un estilo gráfico preciosista en unos escenarios naturales emotivos y evocadores, tendrá un sistema de combate dinámico con unas animaciones muy fluidas que recordaban a juegos como "Hollow Knight".

publicidad

3. "Civilization VII"

La mítica saga de Sid Meier de estrategia, diplomacia y gestión a través de la historia de las civilizaciones regresa con una séptima entrega ocho años después de la última. El título se anunció con un tráiler cinemático que explora todas las épocas de la historia de la humanidad y confirmó que llegará en 2025.

4. "Dragon Ball: Sparking! ZERO"

"Dragon Ball: Sparking! ZERO", el nuevo juego de "Dragon Ball" que prometía volver al estilo de juego de los queridos títulos de la saga "Budokai Tenkaichi" ya había sido anunciado anteriormente, pero este Summer Game Fest se encargó de confirmar que saldrá al mercado el 11 de octubre de 2024 y de revelar nuevas imágenes del juego y confirmando lo esperado: gráficamente lucirá de primer nivel y tendrá un elenco de personajes que va desde la saga original hasta "Super".

5. Blumhouse se pasa a los videojuegos y anuncia seis títulos

La exitosa distribuidora de cine de terror Blumhouse, responsable de franquicias como "Paranormal Activity" o "Insidious" ahora financiará y distribuirá videojuegos de terror, y comenzará con seis títulos que mostró durante el Summer Game Fest. La intención es poder dar un espacio a desarrolladores para crear nuevas experiencias terroríficas, incluyendo un juego creador por Sam Barlow, creador de exitosas obras como "Inmortality" (que estuvo entre las destacadas de CNNE en 2022) y Brandon Cronenberg, cineasta de terror e hijo del maestro del terror David Cronenberg.

6. "Power Rangers: Rita's Rewind"

Los míticos Power Rangers regresan a los videojuegos de la mano de Digital Eclipse con un título de acción al estilo de las recreativas de los noventa que incluso mezclará diferentes géneros.

7. Innersloth, los creadores de "Among Us" financiarán juegos independientes con Outersloth

"Among Us" se convirtió en uno de los juegos independientes más célebres y populares de todos los tiempos durante la pandemia del covid-19. Innersloth, su estudio desarrollador, anunció durante el Summer Game Fest que quieren aprovechar lo ganado para financiar otros proyectos pequeños independientes y contribuir a una industria mejor. Anunciaron seis nuevos títulos entre los que se encontraba el original "ONE BTN BOSSES", un desafiante juego de combates contra jefes en el que solo se juega con un botón o "Project Dosa" un juego en el que habrá que cocinar para comunidades locales mientras los jugadores pilotan un robot 'mecha'.

8. "Wanderstop"

Davey Wreden es el creador de "The Stanley Parable" y "The Beginner's Guide", dos de las obras más importantes, aclamadas y sorprendentes del medio. Ahora regresa nueve años después con un nuevo título comercial, "Wanderstop", que promete subvertir de nuevo las expectativas en lo que parece ser una historia sobre gestionar una tienda de té en el que habrá mucho más oculto.

9. "Night Springs", expansión de "Alan Wake 2"

"Alan Wake 2", de Remedy Entertainment, fue uno de los títulos más aclamado del 2023 por su apuesta narrativa de terror y su potencia gráfica. En el Summer Game Fest, su creador, Sam Lake, anunció una nueva expansión, "Night Springs", que contará tres historias dentro del universo del juego con personajes ya conocidos de la saga, incluyendo una con la protagonista de "Control". Y la expansión estará disponible el 8 de junio, menos de 24 horas desde su anuncio.

10. "Phantom Blade Zero"

La sombra de los juegos de la desarrolladora japonesa From Software es larga y "Sekiro: Shadow Die Twice" marcó un antes y un después en los juegos de acción desafiantes que se ambientan en ese Japón feudal que tanto abunda en el videojuego. Siguiendo esa estela llega "Phantom Blade Zero", un título desarrolladora por el estudio chino S-Game que se ve claramente inspirado en "Sekiro". Sin embargo, el nuevo tráiler que mostraron en el Summer Game Fest, con el que cerraron el evento, dejó claro que el título tiene sus propias armas: un apartado gráfico de primer nivel y un combate intenso y frenético