(CNN Español) -- Previo a la consagración mundial en Qatar en 2022, la selección argentina cimentó su sueño mundialista con un primer gran título, que fue la Copa América, de Brasil 2021. Defender esa corona, del certamen más prestigioso del fútbol continental, es lo que estará en juego para la Albiceleste en territorio estadounidense.

Durante toda la semana la Albiceleste practicó en el complejo del Inter Miami, con los 29 jugadores convocados, con el objetivo de la puesta a punto de todos los intérpretes y también saber el grado de recuperación de aquellos que vienen recuperándose de lesiones y operaciones.

En el horizonte, emergen los compromisos amistosos; el primero de ellos será ante Ecuador, este domingo 9, en Chicago. Luego será ante Guatemala, el viernes 14, en Washington. Desafíos que servirán como tubo de ensayo de un equipo que quiere seguir en lo más alto, así como también probar jugadores, para luego pasar el peine de cara a la conformación de la lista definitiva. Scaloni dará a conocer esta nómina el 15 de junio, con la cual afrontará el certamen en el cual debuta contra Canadá el día 20.

"Ustedes más o menos saben que la situación de algunos jugadores no es la ideal y nos tenemos que cubrir de alguna manera para después tomar la decisión final. En algunas posiciones estamos con algunas dudas en lo físico y por eso trajimos algunos jugadores de más que nos pueden servir o hacer falta", puntualizó Scaloni, ni bien llegó a Estados Unidos el fin de semana, sobre el recorte definitivo de 26 futbolistas.

Messi regresó a la selección argentina

El emblema máximo de Argentina, Lionel Messi, volvió a estar convocado luego de su ausencia por lesión en los dos partidos que Argentina disputó en marzo ante El Salvador y Costa Rica.

"Creo que lo bueno es que ha tenido continuidad, que ha jugado después de la lesión y eso es importante. Que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está pleno y ya mañana (lunes) cuando se sume, hablaremos más", manifestó el DT argentino.

Lionel Scaloni ha respetado en gran medida a los intérpretes que le dieron al fútbol argentino la extraordinaria consagración en el Mundial de Qatar.

“Hablé con la mayoría de los chicos que estuvieron en el proceso, vienen cosas importantes y van a venir cambios, necesitaba decírselo. Es como una relación familiar que tenemos”, manifestó sobre este nuevo proceso que tiene cambios ya que las lesiones, por un lado, y los rendimientos, por el otro, condicionaron alguna convocatoria, sumado a que otros intérpretes jóvenes vienen pidiendo pista.

Scaloni y una declaración que puso en duda su continuidad

En noviembre, tras ganarle en Brasil a los pentacampeones en el marco de la eliminatoria, Scaloni hizo una declaración que sacudió las estructuras del fútbol argentino, de la propia AFA y de los integrantes del seleccionado.

"No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, seguir ganando, y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente, a los jugadores, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", dijo el DT marcando la frontera desde la cual gesto la mutación que buscaba en el seno de la selección.

Seguir con el gen competitivo

Diálogos con los jugadores, análisis con su cuerpo técnico y encuentros con el presidente de AFA, Claudio Tapia, aseguraron su continuidad. El objetivo medular, que se fue traduciendo, fue seguir con alto grado de compromiso, de humildad y sabiendo que podría haber decisiones que dolerán; como, por ejemplo, la de no convocar a jugadores históricos en el proceso del seleccionado. Estos puntos fueron reconocidos por el propio DT en varias conferencias de prensa de la actual eliminatoria.

No obstante, este domingo sumó otro elemento: "Lo que dije en noviembre lo sentía, lo tenía que hablar y lo tenía que sacar afuera. No había pasado un buen año a todo nivel y sentía que era el momento para parar la pelota. Estoy acá y con todas las energías, cosa que, en noviembre, siendo sincero, no estaba tan bien y necesitaba decirlo por el bien de todos. Creo que era justo decirlo. Estaré acá hasta que el presidente de la AFA decida lo contrario", dijo el DT argentino el domingo en Miami.

Copa América sin cuatro campeones del mundo

Para mantener ese gen competitivo en la lista de 29 futbolistas, no hay cuatro campeones del mundo de Qatar: Thiago Almada, Juan Foyth, Alejandro 'Papu' Gómez y Paulo Dybala.

“Hablé con la mayoría de los chicos que estuvieron en el proceso, vienen cosas importantes y van a venir cambios, necesitaba decírselo. Es como una relación familiar que tenemos”, sostuvo Scaloni trazando su línea sobre un golpe de timón que no dudo en tomar.

-Thiago Almada, volante creativo del Atlanta United, estará con Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

-Alejandro 'Papu' Gómez, actual futbolista del Monza italiano, tuvo una lesión en pleno Mundial, que lo obligó a someterse a una artroscopia en su tobillo derecho. Luego vino la suspensión por dos años por doping positivo como jugador del Sevilla. Esto dinamitó su realidad futbolística provocando su alejamiento de la selección argentina.

-Juan Foyth, actual jugador del Villarreal, fue perdiendo terreno en la preferencia del cuerpo técnico por lesiones, rendimiento y por qué otros futbolistas ganaron terreno.

-Paulo Dybala, volante creativo de la Roma, es uno de los jugadores predilectos del cuerpo técnico. Su irregularidad, más las lesiones, le hicieron bajar en la 'cotización' a la hora de la elección final. Es un puesto con muchas ofertas para el DT argentino, por lo que decidió apostar por otras opciones.

"Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Pero dadas las circunstancias y las posiciones en las que teníamos algún inconveniente, decidimos hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo porque sabemos todo lo que nos dio", manifestó Scaloni sobre la ausencia de mayor impacto y que confirmó ese cambio que había preanunciado en noviembre tras ganarle a Brasil.

Los lesionados que buscan la puesta a punto

Scaloni tendrá tiempo para el corte final de 26 futbolistas hasta el 15 de junio. Para ese corte de tres futbolistas hay algunos elementos a considerar.

Primeramente, los jugadores que están recuperándose de intervenciones quirúrgicas y/o llegan con falta de ritmo de competición. Repasemos:

Nahuel Molina: El defensor del Atlético de Madrid se lesionó el 4 de mayo en el partido ante el Mallorca en La Liga española. Tras confirmarse el desgarro, no ha vuelto a jugar. En la primera práctica completa de este miércoles en el complejo de Inter Miami, el cordobés participó a la par de sus compañeros con normalidad.

German Pezzella: Defensor del Betis de España, sufrió una micro fisura en el dedo chico del pie. Llega a la selección sin tener minutos de rodaje, aunque en la práctica del miércoles participó con normalidad en sus desplazamientos.

Lisandro Martínez: Defensor del Manchester United, tuvo un desgarro, pero terminó jugando el 25 de mayo en la final de la FC Cup, que consagró al United ante el Manchester City. Fue reemplazado hacia el final del partido por precaución.

Marcos Acuña: El defensor del Sevilla viene padeciendo una pubalgia en parte de la temporada. Estuvo practicando con normalidad este miércoles junto a sus compañeros. No obstante, la lesión es de cuidado y el cuerpo técnico deberá evaluar día a día si el jugador está óptimo para ser utilizado de inmediato.

Enzo Fernández: Volante del Chelsea, tuvo una intervención quirúrgica de hernia inguinal el 25 de mayo. La lesión la padece en gran parte de la temporada 2023. Viene de no jugar en los últimos seis partidos con el equipo Blues. Practicó con normalidad durante la semana con sus compañeros de selección.

A ellos se sumó en esta semana el mediocampista Guido Rodríguez, que no practicó el jueves por un estado gripal. Si estos seis futbolistas están en plenitud, es altamente probable que sean parte de la lista definitiva.

Las nuevas caras que pelean por un lugar

Con estos nubarrones en el horizonte, el DT argentino se vio conminado a mirar con teleobjetivo la realidad que se le presentaba, y esto lo obligó a buscar opciones de otros intérpretes. "En algunas posiciones estamos con algunas dudas físicas de algunos chicos. Por eso tomamos la posibilidad de traer algunos jugadores de más que al final nos pueden hacer falta", dijo Scaloni ni bien arribó el domingo, en diálogo con la prensa previo al comienzo del trabajo en el complejo deportivo de Inter Miami.

Esos jugadores, son figuras jóvenes de reluciente actualidad y con una proyección de futuro que ilusiona al cuerpo técnico.

Valentín Barco: Lateral izquierdo, actualmente juega en el Brighton de la Liga Premier. El joven defensor tuvo un excelente final de temporada pasada en Boca Juniors, fue una de las figuras en la Selección Sub 23 que logró en febrero la clasificación para Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024. Su gran dominio técnico, gran personalidad y desparpajo para jugar lo hacen acreedor de una proyección de gran fuste en la selección argentina. De no estar en lista final, es altamente probable que integre el seleccionado argentino de París 2024.

Valentín Carboni: Volante creativo del Monza de Italia, es una joya de solo 19 años que ha integrado otras convocatorias tanto en la Selección Mayor, así como también de la categoría la Sub 20. Ingresó por Ángel Di María en marzo en el amistoso ante Costa Rica en Los Ángeles. En los pocos minutos que jugó, generó un tremendo impacto, dado su dominio técnico, lectura del juego, determinación y admirable pegada. Fue elogiado públicamente por Lionel Scaloni tras el encuentro. De no conformar la lista final, es fuertemente probable que esté en París 2024.

Alejandro Garnacho: Atacante de 19 años del Manchester United, es el futuro-presente de más alta resonancia que ha tenido en los últimos tiempos el fútbol argentino. Su rutilante presencia en la Liga Premier lo hacen acreedor de un ascendente crédito en la consideración de Scaloni. Su presencia en esta Copa América es altamente probable, y eso se comprueba su presencia en las últimas convocatorias y en el mayor rodaje que de a poco el cuerpo técnico le viene dando. Es el caso más notorio de trabajo con proyección de cara al Mundial del 2030. Fue titular en marzo en el amistoso ante Costa Rica jugado en Los Ángeles.

Leonardo Balerdi: Es un defensor, que ha tenido un desempeño de altísimo nivel en el Olympique de Marsella. El exdefensor de Boca Juniors fue la gran sorpresa en la convocatoria, aunque siempre fue seguido por el cuerpo técnico argentino. De hecho, en 2019 jugó 10 minutos en un amistoso de la selección argentina ante México. También fue convocado en 2023. Si estará o no presente en el corte final de la lista, está supeditado en gran medida a la evolución de las lesiones de la primera línea de jugadores convocados.

Conformación de la lista de 26

En la lista de los 26 consagrados en Qatar, Scaloni la conformó con: tres arqueros, nueve defensores, ocho mediocampistas y seis delanteros.

En esta lista provisoria de 29 jugadores, el DT rosarino convocó: tres arqueros, 11 defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros.

"Todavía no puedo decir nada de la lista porque tenemos que evaluar antes a los jugadores. En condiciones normales, la lista hubiese sido de 26 jugadores. No hubiésemos traído más jugadores, pero cuando hay algunos que tienen problemas, esto es normal", dijo el DT sobre estos días en los cuales analiza los pros y los contras de cara al corte final.

Un detalle que podría gravitar en la consideración de Scaloni, es que, a diferencia del Mundial de Qatar, donde Argentina jugó siete partidos, aquí la cantidad de encuentros a disputar, si es que llega a los partidos definitivos, será un potencial de seis desafíos.

Rivales del campeón del mundo

Argentina debutará el 20 de junio en Atlanta, ante Canadá, lo que marca el punto de partida de la Copa América. Luego jugará el 25 ante Chile en Nueva Jersey, y cerrará la fase grupal el 29 en Miami, ante Perú.

“Es un grupo difícil, no hay rival fácil. Canadá tiene jugadores muy rápidos y con un nuevo entrenador; a Chile, Gareca le dio su impronta. Perú con su nuevo DT cambió su forma de jugar y nos puede complicar”, dijo Scaloni.

De cara a este primer amistoso ante Ecuador, el equipo argentino viajará este sábado desde Miami directo a Chicago. Este domingo, el técnico recién confirmará el equipo titular.

Buscando el 11 titular para la Copa América

El DT campeón del mundo tiene que poner el ojo clínico en la evolución de los jugadores, probar en estos amistosos y luego ajustar la idea de equipo con intérpretes que conoce a la perfección, como por ejemplo los casos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

"Julián jugó sus partidos en un equipo que fue protagonista siempre. Y Lautaro fue goleador de la Serie A. Bienvenido sea. Para nosotros es muy bueno. Veremos partido a partido. Decidiremos qué es lo mejor para el equipo", se pronunció sobre dos delanteros que pugnan con resultado incierto sobre quien arrancará como titular el día 20 ante Canadá.

En el arco, Emiliano 'Dibu' Martínez es pieza indiscutida. Tanto como Cristian Romero y Nicolas Otamendi en la zaga central. Nicolas Tagliafico arranca con ventaja como lateral izquierdo. Rodrigo De Paul es una fija en el medio campo. Lo Celso es otra de las cartas que a priori podrían estar en el '11' titular. Messi, junto a Di María, son los titulares más inmaculados de la selección. Nombres todos estos con los que Scaloni va diagramando el equipo modelo Copa América 2024.

Por lo pronto, los campeones continentales calientan turbinas, sabiendo que llegar a ser los mejores fue una tarea titánica, pero más lo es permanecer en tal sitial.