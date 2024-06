El color del traje de baño de tu hijo puede influir en su seguridad en la piscina, dicen los expertos

Esto pasa si un niño usa un traje de baño azul 0:47

(CNN) -- El color del traje de baño de tu hijo podría afectar su seguridad en la piscina o la playa. Esto es según los expertos en seguridad acuática que han observado de cerca cómo el tono del traje de baño puede influir en la visibilidad de un niño bajo el agua.

“El color del traje de baño de un niño puede afectar significativamente su visibilidad en el agua, lo cual es crucial para prevenir ahogamientos. Los colores brillantes y contrastantes resaltan más claramente contra el agua, lo que facilita que los socorristas y los padres detecten rápidamente a un niño, especialmente en una situación de emergencia”, dijo en un correo electrónico Bernard Fisher, director de salud y seguridad de la Asociación Estadounidense de Salvavidas.

“La gente debe evitar los trajes de baño de color azul claro, gris o verde, ya que pueden mezclarse con el agua y el entorno de la piscina, lo que dificulta detectar a un niño. Recomendamos colores brillantes y contrastantes como amarillo neón, naranja, rosa y rojo brillante”, añadió Fisher. “Estos colores son muy visibles tanto bajo el agua como en la superficie.

En materia de seguridad pública no se habla lo suficiente de los colores de los trajes de baño, dijo Wyatt Werneth, salvavidas costero de Florida y portavoz de la Asociación Estadounidense de Salvavidas.

“La ropa brillante es algo que hemos identificado como un punto de inflexión. Si tienen los mismos colores del agua o del medio ambiente, se mezclarán”, dijo Werneth mientras patrullaba Cocoa Beach.

“Esto lo consideramos también en el caso de los niños desaparecidos. No solo el hecho de que los colores brillantes nos ayudarán a ubicarlos en un ambiente de piscina o en la playa, sino que una de las cosas que hacen los salvavidas más que cualquier otra cosa: ¿crees que salimos y luchamos con tiburones y salvamos a la gente de la rotura? corrientes, pero también buscamos a niños desaparecidos en la playa”, afirmó. “Si visten un color brillante y si les tomas una fotografía a esos niños antes, entonces tendremos una fotografía y sabremos qué buscar. Así que ustedes pueden ayudarnos: no sólo se pueden prevenir los ahogamientos, sino también los casos de personas desaparecidas”.

Prueba de color del traje de baño

Una empresa llamada Alive Solutions, que se especializa en seguridad en el agua, descubrió en dos experimentos separados que ciertos colores de trajes de baño son más fáciles de detectar en una piscina o en aguas abiertas, como un lago.

En las pruebas, los expertos en seguridad acuática de la compañía colocaron trajes de baño de varios colores en piscinas y lagos para determinar qué tan visibles pueden ser. Las pruebas se realizaron de forma independiente y no se publicaron en una revista revisada por pares.

"En nuestras pruebas principales hicimos 14 colores diferentes", dijo en un correo electrónico Natalie Livingston, cofundadora y propietaria de Alive Solutions.

“El agua no es como mirar a través del aire. Incluso la más mínima agitación en la superficie, deslumbramiento o movimiento en el agua puede causar que los objetos y las personas se distorsionen”, dijo. "La visibilidad en el agua puede aumentar o disminuir según el color del traje de baño o de la ropa".

Livingston, quien ha sido salvavidas durante más de 25 años, recuerda haber visto a sus hijos en la piscina una tarde con otros padres y fue entonces cuando se dio cuenta de que algunos niños que vestían trajes de baño de colores oscuros o pasteles parecían desaparecer visiblemente en el agua. Sus colegas y ella decidieron posteriormente realizar las pruebas desde 2019 hasta el año pasado.

En una piscina con fondo de color claro, las pruebas de la empresa demostraron que el rosa neón y el naranja neón parecían ser los más visibles. Los colores más oscuros aparecían contra el fondo claro de la piscina, pero a menudo podían ignorarse por sombras, hojas o suciedad. Los trajes de baño blancos y celestes no eran tan visibles y parecieron desaparecer por completo en la piscina.

"Los colores claros o azules tienden a parecerse a puntos deslumbrantes o reflejos de nubes, o a mezclarse completamente con el entorno", dijo Livingston en el correo electrónico.

En 45 centímetros de agua del lago, las pruebas mostraron que los colores brillantes de neón, incluidos el naranja, el amarillo y el verde neón, eran más visibles contra el fondo del lago, pero el rosa neón no funcionó bien. Los trajes de baño blancos aparecían más debido al reflejo de la luz, pero no tanto como los brillantes colores neón. Todos los demás colores no eran muy visibles.

En general, dijo Livingston, los neones ganaron en visibilidad en todos los entornos.

"Hemos escuchado de muchos padres que dijeron que tenían a sus hijos en un traje de baño de colores brillantes y el color les llamó la atención por el rabillo del ojo y respondieron para evitar un evento de ahogamiento", dijo Livingston. "Por supuesto, el color del traje no importa si nadie supervisa de manera efectiva, pero puede ayudar, y de hecho lo hace, en asociación con una supervisión efectiva y otras capas de prevención de la seguridad en el agua".

Capas de seguridad en el agua

Ciertamente tiene sentido que los colores brillantes de los trajes de baño puedan contribuir a que un niño sea más visible en el agua en caso de una emergencia, pero no hay "evidencia del mundo real" de que tener un niño en un traje de baño de neón conduzca a una mejor visibilidad. resultados en caso de ahogamiento, afirmó la Dra. Maneesha Agarwal, profesora asociada de pediatría y medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

“El objetivo es que nunca tengas que confiar siquiera en el color del traje de baño de tu hijo para encontrarlo en caso de ahogamiento”, dijo Agarwal, y agregó que la seguridad adecuada en el agua incluye varias capas de protección.

“Otras capas importantes incluyen asegurarse de que su hijo sea competente en el agua, lo que significa lecciones de natación. Asegurarse de que su hijo tenga una buena supervisión siempre que esté en el agua, lo que significa que los padres o un adulto designado esté observando al niño en el agua”, dijo, y agregó que es importante estar atento a las señales de ahogamiento.

A diferencia de cómo se representa el ahogamiento en las películas (con fuertes chapoteos y gritos pidiendo ayuda), los ahogamientos en el mundo real ocurren silenciosa y rápidamente, dijo Agarwal.

“El niño que se está ahogando no va a gritar pidiendo ayuda. Por lo general, tendrán dificultades para mantener su cara por encima del nivel del agua, por lo que es posible que veas su cara subir y bajar por encima del nivel del agua. Y realmente sólo pueden pasar de 30 a 60 segundos antes de que estén completamente sumergidos”, dijo Agarwal.

“También debes asegurarte de hacer todo lo posible para evitar que tu hijo entre al agua sin supervisión. Eso significa que si tienes una piscina, dondequiera que vivas o dondequiera que visites, asegúrate de que haya una cerca apropiada de cuatro lados que impida que los niños accedan a la piscina”, dijo. “Y luego, si sucede lo impensable, asegúrese de estar preparado: sabe cómo realizar RCP y puede llamar rápidamente al 911, y si se encuentra cerca de una masa de agua abierta en particular, los chalecos salvavidas son imprescindibles. .”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron datos el mes pasado que muestran que las tasas de ahogamiento accidental están aumentando en Estados Unidos.

Las nuevas cifras muestran que más de 4.500 personas se ahogaron cada año entre 2020 y 2022, lo que representa aproximadamente 500 muertes por ahogamiento más cada año en comparación con el año anterior en 2019. Especialmente los niños corren un alto riesgo, ya que el ahogamiento es la causa número uno de muerte de niños de 1 a 4 años en Estados Unidos.

Pero algunos estudios han demostrado que participar en lecciones formales de natación se asocia con una reducción del 88% en el riesgo de ahogamiento en niños pequeños, dijo Chris DeJong, fundador y presidente de Big Blue Swim School, que ofrece lecciones de natación a niños.

Añadió que usar trajes de baño de colores brillantes es sólo una herramienta en una caja de herramientas de muchas medidas que los niños pueden tomar para estar más seguros mientras están dentro o alrededor de una piscina. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda lecciones de natación como una capa de protección contra el ahogamiento y dice que pueden comenzar para muchos niños desde el año de edad.

“Empezar a una edad tan temprana puede ayudarlos a sentirse más cómodos a medida que comenzamos a recibir lecciones más avanzadas cuando sean mayores, para que no tengan que empezar desde cero y tener que superar el miedo a algo nuevo, que puede ser diferente. desafiante con lecciones de natación”, dijo DeJong.

"Las lecciones de natación son la herramienta más importante para ayudar a los niños a salvarse y saber qué hacer en caso de emergencia", dijo. “Y conozca sus factores de riesgo. Los niños más pequeños, generalmente menores de 10 años, suelen ser víctimas de ahogamiento en piscinas residenciales, mientras que las víctimas de ahogamiento mayores de 14 años suelen ocurrir en cuerpos de agua naturales”.