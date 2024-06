Una familia de excursionistas descubrió un extraño fósil de T. rex

La reconstrucción de un artista de lo que el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver ha denominado "Teen Rex". Una exposición sobre este raro descubrimiento se inaugurará el 21 de junio en el museo. (Cortesía del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver)

(CNN) -- Un padre, sus dos hijos y su primo estaban de excursión en las Badlands de Dakota del Norte en 2022 cuando encontraron lo que parecía una pata de dinosaurio sobresaliendo de una roca.

Sam Fisher, sus hijos Jessin y Liam, que entonces tenían 10 y 7 años, y su primo Kaiden Madsen, de 9, eran buscadores aficionados de fósiles desde hacía años y sabían que la zona --la Formación Hell Creek-- era rica en ellos, ya que allí se habían encontrado algunos de los esqueletos de tiranosaurio rex más famosos del mundo.

Sin embargo, no sabían que estaban realizando un importante descubrimiento científico.

"Mi padre llamó a Jessin y Kaiden y vinieron corriendo", relató Liam durante una rueda de prensa celebrada el martes en Denver. "Papá preguntó: '¿Qué es esto? Y Jessin dijo: '¡Es un dinosaurio!".

Posaron para una foto con los huesos y Fisher envió la imagen al paleontólogo y conservador del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, el Dr. Tyler Lyson, que había sido compañero suyo en el instituto.

Ahora, el museo ha desvelado lo que denomina "Teen Rex", un raro esqueleto juvenil de T. rex, uno de los pocos que existen. El público podrá verlo extraído de la roca en una exposición que se inaugurará el 21 de junio.

"Un buen deseo"

Cuando recibió por primera vez la foto del hueso de la pierna, Lyson pensó que estaba ante un dinosaurio con pico de pato.

"No sabía que era un T. rex porque solo tenía fotos y la articulación de la rodilla parecía un pico de pato", explica. "Más tarde, empecé a mirar las fotos con más detenimiento. Y la forma en que el hueso se rompía en láminas indicaba que podría tratarse de un dinosaurio carnívoro".

Entonces envió un mensaje de texto a sus amigos paleontólogos para ver si alguien pensaba que podría tratarse de un T. rex. "Me dijeron: 'No, parece un pico de pato'. Y yo les dije: 'Vale, probablemente sea sólo un deseo'".

Sin embargo, Lyson organizó una excavación en julio de 2023, llevando consigo a la familia de descubridores. "Los niños estuvieron con nosotros en todo momento, lo que fue genial", dijo. "Nos dimos cuenta de que era un T. rex desde el primer día. Teníamos cámaras rodando mientras sucedía".

Lyson esperaba encontrar un hueso del cuello, que habría ayudado a distinguir entre un dinosaurio pico de pato o un T. rex, ya que son diferentes en las dos especies. En lugar de eso, encontró algo mucho mejor: "Descubrimos una mandíbula inferior con un montón de dientes que sobresalían", lo que en su opinión era una prueba inequívoca de que el fósil era un T. rex.

"Me quedé sin palabras", dijo Jessin Fisher sobre el momento en que se dio cuenta de que el fósil era en realidad un T. rex.

A continuación procedieron a retirar la roca que lo recubría y, en el transcurso de 11 días, desenterraron cuidadosamente la capa de roca arenisca de 66 millones de años de antigüedad que contenía el fósil, que recogieron en un saco de yeso de 2,7 m de largo y 1,5 m de ancho que pesaba más de 2.700 kilogramos.

Era demasiado pesado para transportarlo con un helicóptero normal, así que se recurrió a un Black Hawk más avanzado. Menos de un año después, la pieza está a punto de convertirse en una exposición en vivo en el museo, durante la cual los visitantes podrán ver a los científicos limpiar el fósil y separar los huesos individuales, un proceso que podría llevar hasta un año, dijo Lyson.

En la exposición también se proyectará un documental de 40 minutos titulado "T-REX", que incluye imágenes de la excavación del fósil.

Hallazgos de jóvenes T. Rex: un intenso debate

Basándose en estimaciones iniciales, Lyson cree que el fósil es el de un joven T. rex que murió por una causa desconocida cuando tenía 13 o 15 años. Medía unos 7,6 metros (25 pies) de largo y pesaba alrededor de 1,500 kilogramos (3,500 libras). Según Lyson, un T. rex adulto medía en promedio 12 metros (40 pies) de largo y pesaba al menos 3,600 kilogramos (8,000 libras).

El esqueleto está completo en aproximadamente un 30%, pero Lyson dijo que los huesos están en buenas condiciones.

“Sabemos que tenemos una pierna articulada con los huesos de la cadera, tenemos un par de vértebras de la cola y creo que una parte decente del cráneo. Esperamos que haya mucho más esqueleto dentro de la roca, pero es extraño que no tengamos costillas, no tengamos brazos, no tengamos muchas vértebras... Es posible que haya más de donde vino esto", dijo, y agregó que está haciendo planes para regresar a la Formación Hell Creek y excavar más.

Los fósiles de jóvenes dinosaurios son raros porque son más pequeños y, por lo tanto, más difíciles de encontrar, y más propensos a ser consumidos después de la muerte debido a sus huesos más blandos, dijo Lyson. Una vez que los investigadores aíslen un hueso, podrán analizarlo cuidadosamente y obtener más información sobre el fósil, y tal vez confirmar si se trata de un T. rex joven o de otra cosa.

Esa distinción es un tema polémico en paleontología en este momento, y un artículo publicado este año argumentó que algunos de los pocos esqueletos de jóvenes T. rex encontrados podrían pertenecer a una especie separada llamada Nanotyrannus.

"Ha sido un debate muy reñido, el Nanotyrannus versus el Tyrannosaurus Rex", dijo Lyson. “Sigo pensando que el nuestro es un T. rex joven, porque es demasiado grande para ser un Nanotyrannus. Hay otras cosas que sugieren que también es un dinosaurio joven, en términos de madurez esquelética. Sin duda, este ejemplar dará de qué hablar en ese debate. Será otro punto de datos a partir del cual la gente podrá exponer sus argumentos, y eso es importante”.

Una vez que se completen los exámenes óseos, Lyson trabajará en un estudio científico que describa el descubrimiento, que pretende publicar en los próximos años.

Nick Longrich, paleontólogo y biólogo evolutivo de la Universidad de Bath en el Reino Unido y uno de los autores del artículo sobre Nanotyrannus, dijo que confirmar el hallazgo de un joven T. rex sería extraordinario. "El tiranosaurio no es común y los dinosaurios jóvenes son increíblemente raros, por lo que los T. rex jóvenes son los más raros de los raros", dijo.

“Por eso soy escéptico. Hasta ahora, casi todos los "jóvenes T. rex" son en realidad adultos de su primo más pequeño, Nanotyrannus. Sin saber nada más al respecto, tiendo a suponer que eso es lo que tienen”, añadió Longrich. “Pero si finalmente tienen un buen esqueleto de un pequeño T. rex, sería bastante notable y genial de ver: es una especie de santo grial de los fósiles de dinosaurios de Hell Creek. Pero tarde o temprano debe aparecer un buen esqueleto de un joven T. rex. Me interesará ver el artículo”.