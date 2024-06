Guerra de Israel contra Hamas, en vivo: noticias de Gaza, reacciones y más

Biden dice en una entrevista a ABC que cree que Netanyahu lo escucha

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que cree que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le está escuchando, argumentando que —en su opinión— Israel no ha entrado en Rafah "con toda su fuerza", algo que Estados Unidos ha estado advirtiendo a Israel.

"Creo que me está escuchando, no iban a entrar en Rusia, en Rafah, con toda su fuerza, invadir todo Rafah, entrar en la ciudad, tomarla, moverse, moverse con toda su fuerza. No lo han hecho", dijo Biden en una entrevista con ABC News, en donde inicialmente dijo “Rusia” antes de corregirse.

"Y lo que han hecho es aceptar un acuerdo significativo, que si de hecho Hamas lo acepta", dijo Biden. "Y miren, está respaldado por Egipto, respaldado por Arabia Saudita, respaldado por casi todo el mundo árabe. Veremos que es un momento muy difícil".

Presionado sobre si Netanyahu apoya el acuerdo de alto el fuego actualmente sobre la mesa, Biden dijo que el líder israelí "ha dicho públicamente que lo apoya" antes de añadir que "tenemos que conseguir un alto el fuego".

"Ha dicho públicamente que lo apoya", dijo Biden. "Nuestros amigos europeos están en ello. Tenemos que conseguir un alto el fuego".

También se le preguntó al presidente sobre la acción ejecutiva fronteriza que su Gobierno emitió a principios de esta semana y por qué se anunció ahora. Biden señaló el acuerdo que se negoció en el Senado a principios de este año y que finalmente fracasó después de que el expresidente Donald Trump dijo a los legisladores del Partido Republicano que lo mataran.

"Trump no lo quería, así que tomó el teléfono y le dijo a la gente: no, no lo apoyen. Y eso es lo que esperaba que hiciéramos, en lugar de que yo interviniera para tomar medidas. No es tan lejos como la acción que podría haberse tomado si hubiéramos conseguido este acuerdo", dijo Biden.