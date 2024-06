Así podrá impactar en la frontera de México las nuevas medidas de Biden contra inmigrantes 4:16

(CNN)-- Las autoridades del sur de Texas dicen haber desbaratado una operación de contrabando de personas. Ayudaron a rescatar a 26 personas –11 de las cuales están en el hospital– y pusieron bajo custodia a siete sospechosos.

Las 26 personas rescatadas soportaron "condiciones miserables" a lo largo de su viaje hasta la zona, declaró el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, en una conferencia de prensa celebrada este jueves por la tarde.

Aunque las autoridades desconocen cuándo o por dónde el grupo pudo haber cruzado la frontera con EE.UU. y cuánto tiempo llevaban en el país, las autoridades creen que las víctimas fueron transportadas dentro de un compartimento falso de un camión durante al menos tres horas este jueves antes de ser llevadas a una casa sin aire acondicionado, sin agua corriente y donde las autoridades creen que se utilizaban cubos como retretes.

Los investigadores también creen que anteriormente la residencia fue un sitio de peleas de animales, dijo el sheriff.

"Las condiciones son miserables y hace un calor abrasador", dijo Salazar a los periodistas, de pie cerca de la casa. "Afortunadamente, pudimos encontrar a estas personas antes de que fallecieran".

El grupo incluye a una mujer de 18 años – que las autoridades creen que es la más joven de las víctimas– y a una mujer de Guatemala que pagó unos US$ 16.000 para llegar hasta allí, dijo Salazar. Las autoridades aún desconocen los países de origen del resto del grupo, dijo el sheriff.

Los que fueron llevados al hospital sufrieron lesiones relacionadas con el calor y otras lesiones médicas menores, dijo el sheriff. Las temperaturas en San Antonio, la capital del condado de Bexar, alcanzaron al menos los 38 grados Celsius este jueves.

"Todavía no sabemos si estas personas cruzaron la frontera esta mañana o si ya estaban aquí en un escondite en otra parte del estado en este lado de la frontera", dijo Salazar. "No sabemos si fueron traficados en contra de su voluntad, simplemente no lo sabemos en este momento".

"Pero, de nuevo, esto es culpa de las organizaciones sedientas de sangre que traen a estas personas y las ponen en peligro", añadió.

La conferencia de prensa de Salazar se produce dos días después de que el presidente Joe Biden anunciara una nueva acción ejecutiva que prohíbe a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo una vez alcanzado un umbral diario, a menos que cumplan ciertas exenciones.

La medida, que entró en vigor este miércoles, enfrentó críticas de progresistas y otros que han dicho que es similar a las medidas tomadas bajo el mandato del expresidente Donald Trump.

Cómo se desarrolló la operación de este jueves en Texas

Las autoridades del condado de Bexar recibieron información por primera vez este jueves por la mañana de que se estaba llevando a cabo una operación de contrabando. Las autoridades descubrieron que los presuntos contrabandistas transportaban al grupo en un "remolque largo de cuello de cisne", que los agentes empezaron a vigilar, según Salazar.

El grupo de más de dos docenas de personas estaba tumbado sobre una malla dura dentro de un "gran compartimento falso", expuesto al clima durante varias horas y sin acceso a agua, dijo Salazar. Los vehículos acabaron entrando en la casa a la que fueron trasladadas las víctimas, según el sheriff.

"Ese remolque... puedes estar parado a su lado y no saber que esa cosa contiene 26 personas", dijo Salazar. "Así que pasó por delante de miles de coches, fácilmente".

Salazar dijo que los sospechosos detenidos estaban involucrados en la operación de contrabando de personas y se refirió a ellos como "coyotes", un término comunmente utilizado para los contrabandistas de personas. Según el sheriff, es posible que se produzcan más detenciones a medida que avance la investigación.

Las autoridades encontraron chalecos antibalas y rifles largos en una residencia trasera, añadió, y dijo que el incidente de este jueves parece formar parte de una operación más amplia "que existe desde hace algún tiempo".

Agencias locales y federales, así como el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., están ayudando en el caso, añadió.

El sheriff también señaló que cuando las autoridades llegaron por primera vez a la casa donde el grupo estaba retenido este jueves, algunas personas salieron corriendo, pero dijo que cree que todos están localizados.

"Ahora es posible que haya alguien escondido entre la maleza en algún lugar que se haya escapado. Les decimos a los residentes de la zona que mantengan las puertas cerradas, aunque no creemos que haya nadie suelto, siempre es posible, así que si ven alguna actividad sospechosa, alguna persona sospechosa, llámennos", dijo.