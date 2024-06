Las 5 mejores películas y series de videojuegos de 2024, según IMDB 2:50

(CNN Español) – El sector del videojuego ha convertido los meses de junio y julio en una época de referencia para todos los seguidores de la industria por ser el momento en el que tienen lugar eventos y conferencias en los que empresas desarrolladoras y editores anuncian los nuevos videojuegos en los que están trabajando. Históricamente, la feria E3 que se celebraba en Los Ángeles era el punto de reunión al que acudían estas compañías y fans hasta que esta tuvo que cancelar sus ediciones por la pandemia del covid-19 y que acabó desapareciendo en 2023 tras no conseguir recuperar el apoyo de otras empresas. En esa tesitura, surgieron nuevos eventos como el Summer Game Fest en 2020, una alternativa a la E3 que ahora, en 2024, ya es el principal evento de anuncios de videojuegos de esta época.

Organizado por el creador de The Game Awards, Geoff Keighley, el Summer Game Fest regresa en 2024 con una nueva serie de conferencias agrupadas. La principal es la gala inaugural que tendrá lugar este 7 de junio, una edición en la que mostrarán novedades de diferentes juegos y anunciarán nuevos títulos tanto independientes como de gran presupuesto y que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas oficiales del evento. A continuación todos los detalles:

Cuándo, a qué hora y cómo ver el Summer Game Fest

La conferencia principal de esta edición de 2024 se celebrará en el YouTube Theather de Los Angeles, Estados Unidos y el evento dará comienzo a las 2 p.m. hora del pacífico.

Estados Unidos: 5 p.m. (hora del este) - 2 p.m. (hora del pacífico)

México: 3 p.m.

Colombia: 4 p.m.

Argentina: 6 p.m.

España: 23:00

Puede seguirse en vivo a través de su canal de YouTube, de Twitch, de TikTok e incluso en Steam.

¿Qué esperar del Summer Game Fest 2024?

El evento tendrá una duración de dos horas tal como confirmó la organización en la red social X (anteriormente Twitter). De momento, está confirmada la presencia de novedades como el nuevo "Monster Hunter Wilds" de Capcom o el nuevo título de los creadores de la saga Persona, Atlust, "Metaphor: ReFantazio.

En ediciones anteriores, esta conferencia reveló grandes sorpresas como el primer tráiler de "Final Fantasy VII: Rebirth" en 2023, el anuncio del remake de '"he Last of Us" en 2022 o el primer tráiler con imágenes jugables de "Elden Ring" en 2021, entre otras muchas novedades.

publicidad

Posterior al evento, el mismo 7 de junio, tendrán lugar otras conferencias como Day of the Devs o el Devolver Direct de la editora Devolver Digital. En días sucesivos se celebrarán otras como el Latin American Games Showcase que pondrá el foco en juegos desarrollados en Latinoamérica. Pueden consultarse todos los eventos que se enmarcan dentro de este Summer Game Fest en su web.